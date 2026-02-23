Ρεθυμνιώτικο καρναβάλι: Δεκάδες τα περιστατικά μέθης – Τα 6 ήταν ανήλικοι

Συνολικά 33 ήταν τα περιστατικά μέθης που καταγράφηκαν χθες κατά τη διάρκεια του Ρεθυμνιώτικου καρναβαλιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, έξι από τους 33 ανθρώπους που κατανάλωσαν μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο ήταν ανήλικοι με την αστυνομία να ερευνά τις υποθέσεις και να προχωρά σε συλλήψεις γονέων για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

«Θετικό ρεκόρ για το Ρέθυμνο» λέει ο διοικητής του νοσοκομείου

Σχολιάζοντας την χθεσινή ημέρα ο διοικητής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, Γιώργος Παπακωνσταντής με ανάρτησή του αναφέρει πως το διήμερο του Καρναβαλιού είχε θετικό ρεκόρ καθώς υπήρξαν μόνο 33 περιστατικά μέθης, «τα λιγότερα που υπήρξαν ποτέ».

Αναλυτικά η ανάρτησή του στα social media:

Θετικό ρεκόρ για το Ρέθυμνο το διήμερο του Καρναβαλιού, με μόνο 33 περιστατικά μέθης από τα οποία δυστυχώς 6 με ανήλικους, τα οποία δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρά και αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικα. Τα λιγότερα που υπήρξαν ποτέ.

Μπράβο στους Ρεθεμνιωτες και τους επισκέπτες που κατανοούν σιγά σιγά ότι το αλκοόλ δεν είναι απαραίτητο για να περάσουμε καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις εθελοντριες και τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, που όπως κάθε χρόνο ήταν παρόντες στα δύσκολα και βεβαίως στο προσωπικό του Νοσοκομείου και του ΕΚΑΒ, που για άλλη μια χρονιά έδειξαν έμπρακτα την αίσθηση καθήκοντος που έχουν. Και του χρόνου ακόμη καλύτερα!