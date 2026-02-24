«Διπλό» των Σπερς στο Ντιτρόιτ – Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ

Τρία παιχνίδια έλαβαν χώρα τα ξημερώματα της Τρίτης (24/2) για το πρωτάθλημα του NBA.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς πήραν μία σπουδαία νίκη με σκορ 114-103 μέσα στο Ντιτρόιτ επί των Πίστονς.

Οι Πίστονς υποδέχθηκαν τους Τεξανούς στο Ντιτρόιτ, τρέχοντας σερί πέντε νικών, με το καλύτερο ρεκόρ στο NBA, όμως τα «Σπιρούνια» έδειξαν ότι είναι ικανά για μεγάλες ζημιές την φετινή σεζόν, φτάνοντας σε ένα μεγάλο αποτέλεσμα.

Οι Χιούστον Ρόκετς έφτασαν με άνεση στην επικράτηση απέναντι στους Γιούτα Τζαζ (125-105), κάνοντας μεγάλο βήμα για την πρώτη τριάδα στην δυτική περιφέρεια.

Οι Σακραμέντο Κινγκς έφυγαν αλώβητοι από την έδρα των Μέμφις Γκρίζλις επικρατώντας με σκορ 123-114.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του NBA:

Πίστονς-Σπερς 103-114

Γκρίζλις-Κινγκς 114-123

Ρόκετς-Τζαζ 125-105

Η βαθμολογία:

Ανατολή

1) Πίστονς 42-14

2) Σέλτικς 37-19

3) Νικς 37-21

4) Καβαλίερς 36-22

5) Ράπτορς 34-23

6) Σίξερς 31-26

7) Μάτζικ 30-26

8) Χιτ 31-27

9) Χοκς 28-31

10) Χόρνετς 27-31

11) Μπακς 24-31

12) Μπουλς 24-34

13) Ουίζαρντς 16-40

14) Νετς 15-41

15) Πέισερς 15-43

Δύση

1) Θάντερ 44-14

2) Σπερς 41-16

3) Ρόκετς 35-21

4) Νάγκετς 33-22

5) Λέικερς 34-22

6) Τίμπεργουλβς 35-23

7) Σανς 33-25

8) Ουόριορς 30-27

9) Μπλέιζερς 28-30

10) Κλίπερς 27-30

11) Γκρίζλις 21-35

12) Μάβερικς 20-36

13) Τζαζ 18-40

14) Πέλικανς 16-42

15) Κινγκς 13-46