Σόου Κάνιγχαμ στη Νέα Υόρκη για το ασταμάτητο Ντιτρόιτ – Όλα τα αποτελέσματα του NBA (vids)

Σπουδαίο «διπλό» για τους Πίστονς, ματς που ξεχώρισε από το πρόγραμμα της βραδιάς στο NBA. Η ομάδα του Ντιτρόιτ υπέταξε τους Νικς με 126-111, σε μία βραδιά που ο Κάνιγχαμ έκανε «πράγματα και θαύματα» στο παρκέ, ολοκληρώνοντας το ματς με 42 πόντους. Οι πρωτοπόροι της ανατολικής περιφέρειας κυριάρχησαν πλήρως μέσα στη Νέα Υόρκη και πέτυχαν την 4η σερί νίκη, ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 41-13. Απ’ την άλλη, οι Νικς έπεσαν πλέον στο 35-21, παραμένοντας στην 3η θέση της Ανατολής.

Ο Κέιντ Κάνιγχαμ ήταν ο πρωταγωνιστής για τους φιλοξενούμενους, ενώ έφτασε κοντά στο triple double, έχοντας 12/23 δίποντα, 5/11 τρίποντα, 3/3 βολές, 13 ασίστ και 8 ριμπάουντ σε 38 λεπτά συμμετοχής.

Τα highlights της αναμέτρησης

Άξιος συμπαραστάτης του Κάνιγχαμ ήταν ο Ριντ με 18 πόντους με 7/9 εντός παιδιάς και 7 ριμπάουντ. Για τους Νικς, τα πράγματα… δυσκολεύουν, αφού το νέο αρνητικό αποτέλεσμα, έδωσε τη δυνατότητα στους Πίστονς να ξεφύγουν στην κορυφή.

Ο Κάρλ Άντονι Τάουνς πάλεψε μόνος του, πετυχαίνοντας double double με 21 πόντους και 11 ριμπάουντ, ενώ δεν έφτασε ούτε η συνεισφορά του Μπράνσον με 33 πόντους για να πάρουν οι Νικς την επικράτηση.

Τα δωδεκάλεπτα: 26-28, 48-58, 79-90, 111-126.

Ακάθεκτο το Σαν Αντόνιο

Σε ένα άλλο σημαντικό ματς της βραδιάς, οι Σαν Αντόνιο Σπερς, έκαναν επίδειξη δύναμης απέναντι στους Φοίνιξ Σανς, επικρατώντας με 121-94. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ήταν ο κορυφαίος με double double, καταγράφοντας 17 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Τα «σπιρούνια» βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 39-16 και συνεχίζουν το κυνήγι των πρωταθλητών Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ για την 1η θέση στη Δύση με την 7η σερί νίκη τους.

Οι Μπόστον Σέλτικς συνέχισαν και αυτοί με νίκη, περνώντας από το Σαν Φρανσίσκο με το 121-110 επί των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, βελτιώνοντας και αυτοί το ρεκόρ τους στο 26-19, την ώρα που η ομάδα του Στιβ Κερ έπεσε στο 29-27. Για τους Κέλτες, ο Τζέιλεν Μπράουν ήταν καταπληκτικός, καταγράφοντας τριπλ-νταμπλ με 23 πόντους, 15 ριμπάουντ και 13 ασίστ, ενώ ο Πρίτσαρντ σημείωσε 26 πόντους. Για τους Γουόριορς που έπαιξαν χωρίς τον τραυματία. Στεφ Κάρι, ο Μέλτον είχε 18 πόντους και ο Ρίτσαρντ 17.

Στο Λος Άντζελες, ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν και πάλι εξαιρετικός, όμως δεν κατάφερε να οδηγήσει τους Νάγκετς στη νίκη, με τους Κλίπερς να είναι αυτοί που επικράτησαν με το 115-114, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 27-28, αλλά μένοντας μακριά από το Ντένβερ που έχει 35-21. Ο Μπένεντικτ Μάθουριν «έγραψε» 38 πόντους και ο Καουάι Λέοναρντ πρόσθεσε άλλους 23. Ο Νίκολα Γιόκιτς από την πλευρά του κατέγραψε 22 πόντους και 17 ριμπάουντ, με τον Μάρεϊ να έχει 20 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της βραδιάς στο NBA:

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Μπρούκλιν Νετς 112-84

Ουάσινγκτον Γουίζαρντς – Ιντιάνα Πέισερς 112-105

Σάρλοτ Χόρνετς – Χιούστον Ρόκετς 101-105

Φιλαδέλφεια Σίξερς – Ατλάντα Χοκς 107-117

Νιου Γιορκ Νικς – Ντιτρόιτ Πίστονς 111-126

Σικάγο Μπουλς – Τορόντο Ράπτορς 101-110

Σαν Αντόνιο Σπερς – Φοίνιξ Σανς 121-94

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Μπόστον Σέλτικς 110-121

Σακραμέντο Κινγκς – Ορλάντο Μάτζικ 94-131

Λος Άντζελες Κλίπερς – Ντένβερ Νάγκετς 115-114