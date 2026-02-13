sports betsson
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
NBA: Το All-Star ξαναγράφεται
Μπάσκετ 13 Φεβρουαρίου 2026, 20:12

NBA: Το All-Star ξαναγράφεται

To NBA εγκαταλείπει τα παλιά στερεότυπα και μετατρέπει τη γιορτή των αστέρων σε ένα «μίνι Παγκόσμιο Κύπελλο» σε μια ύστατη προσπάθεια να ξαναδώσει ένταση και νόημα στο θέαμα.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Άγγιγμα: Πηγή ικανοποίησης για το ζευγάρι

Άγγιγμα: Πηγή ικανοποίησης για το ζευγάρι

Spotlight

Το All-Star Game της NBA που ξεκινά δεν μοιάζει με κανένα από όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε να πατήσει το κουμπί του reset και να δοκιμάσει κάτι ριζικά διαφορετικό: έναν νέο, συμπυκνωμένο και πιο ανταγωνιστικό θεσμό, που θυμίζει περισσότερο μίνι παγκόσμιο τουρνουά παρά αγώνα επίδειξης. Στόχος είναι ξεκάθαρος: να αναζωογονηθεί μια από τις πιο εμβληματικές μπασκετικές γιορτές, της οποίας η λάμψη και –κυρίως– οι τηλεθεάσεις έχουν φθίνει αισθητά τα τελευταία χρόνια.

Η 75η έκδοση του All-Star φέρνει μαζί της ένα νέο φορμάτ: τρεις ομάδες, ένα τετραγωνικό τουρνουά «όλοι εναντίον όλων» και αγώνες διάρκειας μόλις 12 λεπτών. Χωρίς μεγάλες διακοπές, χωρίς ατελείωτα time-outs, με έμφαση στην ένταση κάθε κατοχής. Στο τέλος, οι δύο καλύτερες ομάδες θα αναμετρηθούν στον τελικό για τον τίτλο. Ένα σχήμα που φιλοδοξεί να επαναφέρει την ανταγωνιστικότητα και να αναγκάσει τους αστέρες να παίξουν πραγματικά, όχι απλώς να προσφέρουν στιγμιότυπα για τα social media.

Πίσω μένει ο παραδοσιακός αγώνας Ανατολή εναντίον Δύσης, που για δεκαετίες αποτέλεσε σήμα κατατεθέν της διοργάνωσης. Το νέο αφήγημα είναι πιο σύγχρονο και πιο ειλικρινές: Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον υπόλοιπου κόσμου. Μια ιδέα που αντικατοπτρίζει τη σημερινή πραγματικότητα της NBA, μιας λίγκας που δεν είναι πια αμιγώς αμερικανική, αλλά βαθιά παγκοσμιοποιημένη.

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται γύρω από το ερώτημα αν η ομάδα του «υπόλοιπου κόσμου» μπορεί να κοιτάξει στα μάτια τις δύο αμερικανικές επιλογές. Το διεθνές σύνολο διαθέτει έναν εντυπωσιακό κορμό: τον Νίκολα Γιόκιτς, τον Λούκα Ντόντσιτς και τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Τρεις παίκτες που εκπροσωπούν τρεις διαφορετικές εκδοχές του σύγχρονου μπάσκετ και μαζί συμπυκνώνουν την πιο παγκόσμια εποχή που έχει γνωρίσει ποτέ το άθλημα. Δίπλα τους, παίκτες όπως οι Τζαμάλ Μάρεϊ, Καρλ-Άντονι Τάουνς, Πασκάλ Σιάκαμ, Ντένι Αβντίγια και Αλπερέν Σενγκούν συνθέτουν ένα σύνολο που τρομάζει με το μέγεθος, το μπασκετικό IQ και την ποιότητα στο παιχνίδι μισού γηπέδου.

Απέναντί τους, οι ΗΠΑ χωρίζονται σε δύο «στρατόπεδα». Η ομάδα των έμπειρων αστέρων, οι λεγόμενοι «Μπάρες», ενώνει ονόματα που καθόρισαν μια εποχή: ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κέβιν Ντουράντ στο ίδιο σύνολο, μαζί με παίκτες όπως οι Τζέιλεν Μπράνσον, Τζέιλεν Μπράουν, Καουάι Λέοναρντ, Νόρμαν Πάουελ και Ντόνοβαν Μίτσελ. Η εμπειρία, η διαχείριση των μεγάλων στιγμών και το καθαρό ταλέντο είναι το μεγάλο τους όπλο.

Απέναντί τους στέκεται η ομάδα των «Αστέρων», το μέλλον της αμερικανικής λίγκας. Εδώ δεσπόζει η εκρηκτικότητα του Άντονι Έντουαρντς και η εκτελεστική δεινότητα του Ντέβιν Μπούκερ, πλαισιωμένοι από μια γενιά που ετοιμάζεται να πάρει τη σκυτάλη: Κέιντ Κάνινγχαμ, Τσετ Χόλμγκρεν, Ταϊρίς Μάξεϊ, Τζέιλεν Ντούρεν, Σκότι Μπαρνς και Τζέιλεν Τζόνσον. Νεανική ενέργεια, αθλητικότητα και διάθεση να αμφισβητήσουν τους «μεγάλους».

Το All-Star, ωστόσο, δεν έρχεται χωρίς απώλειες. Η πιο ηχηρή απουσία είναι εκείνη του Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, MVP της περασμένης σεζόν, που τέθηκε νοκ άουτ λόγω κοιλιακού τραυματισμού. Εκτός έμεινε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, με πρόβλημα στη γάμπα, αποδυναμώνοντας αισθητά το διεθνές σύνολο. Στις ΗΠΑ, ο Στεφ Κάρι αποτελεί απώλεια της τελευταίας στιγμής λόγω τραυματισμού στο γόνατο, με τον Μπράντον Ίνγκραμ να παίρνει τη θέση του. Από το Rising Star Challenge απουσιάζει και ο Κούπερ Φλαγκ, ένα από τα πρόσωπα που συμβολίζουν τη νέα γενιά.

Το σκηνικό αυτής της «επανεκκίνησης» δεν θα μπορούσε να είναι πιο φουτουριστικό. Το Intuit Dome, η νέα έδρα των Λος Άντζελες Κλίπερς, μοιάζει περισσότερο με διαστημόπλοιο παρά με κλασικό γήπεδο μπάσκετ. Μια γιγαντιαία οθόνη LED αγκαλιάζει την οροφή, ενώ το περίφημο «The Wall» – 51 σειρές από σχεδόν κάθετες θέσεις – έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί έναν εκκωφαντικό τοίχο ήχου. Το γήπεδο διαθέτει πάνω από 1.100 τουαλέτες, τριπλάσιες από τον μέσο όρο της NBA, σε μια λεπτομέρεια που δείχνει πώς η εμπειρία του θεατή αντιμετωπίζεται με τη λογική της απόλυτης άνεσης.

Το ερώτημα παραμένει ανοιχτό: μπορεί αυτό το νέο All-Star να ξανακερδίσει το κοινό; Η NBA ποντάρει στην αντιπαλότητα ΗΠΑ-κόσμος, στη συμπύκνωση του χρόνου και στην ανάγκη των ίδιων των παικτών να αποδείξουν ότι το All-Star δεν είναι απλώς μια υποχρέωση στο ημερολόγιο. Αν πετύχει, ίσως μιλάμε για την αρχή μιας νέας εποχής. Αν όχι, θα είναι μια ακόμη απόδειξη ότι ακόμη και τα μεγαλύτερα θεάματα χρειάζονται κάτι παραπάνω από αστέρες για να λάμψουν.

Headlines:
Ποντοπόρος
Capital Clean Energy Carriers: Από 18 έως 20/2 η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο 250 εκατ. ευρώ

Capital Clean Energy Carriers: Από 18 έως 20/2 η δημόσια προσφορά για το ομολογιακό δάνειο 250 εκατ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Άγγιγμα: Πηγή ικανοποίησης για το ζευγάρι

Άγγιγμα: Πηγή ικανοποίησης για το ζευγάρι

World
Μέρτς: Τα πυρηνικά της Ευρώπης στο επίκεντρο της διατλαντικής επανεκκίνησης

Μέρτς: Τα πυρηνικά της Ευρώπης στο επίκεντρο της διατλαντικής επανεκκίνησης

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Bundesliga: Ο Κομπανί μπήκε «ασπίδα» στο VAR
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Bundesliga: Ο Κομπανί μπήκε «ασπίδα» στο VAR

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου Βενσάν Κομπανί δήλωσε ότι στη Γερμανία το VAR παρεμβαίνει λιγότερο σε σχέση με την Αγγλία και το Βέλγιο, τονίζοντας ότι είναι υπέρ της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Χαλ – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 13.02.26

LIVE: Χαλ – Τσέλσι

LIVE: Χαλ – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χαλ – Τσέλσι για το FA Cup.

Σύνταξη
Ο Νόιερ μίλησε για τον Νόιερ
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Ο Νόιερ μίλησε για τον Νόιερ

Τι έκανε ο τερματοφύλακας της Μπάγερν Μονάχου Μάνουελ Νόιερ όταν ήταν παιδί; Ποιούς άλλους τερματοφύλακες παραδέχεται; Ποια η φιλοσοφία του ως γκολκίπερ; Θέλει να κάνει σόου στο γήπεδο;

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε
Euroleague 13.02.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε

LIVE: Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Φενέρμπαχτσε για την 28η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Sing for Greece 2026: Κλείδωσε η 14άδα του τελικού – Αυτά τα κομμάτια προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό
Eurovision 2026 13.02.26

Sing for Greece 2026: Κλείδωσε η 14άδα του τελικού – Αυτά τα κομμάτια προκρίθηκαν από τον Β’ Ημιτελικό

Το δεύτερο σκέλος του Sing for Greece 2026 ολοκληρώθηκε και πλέον όλα τα μάτια είναι στραμμένα στον τελικό της Κυριακής, όταν και θα μάθουμε ποιος καλλιτέχνης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Σύνταξη
Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς
Αδικία; 13.02.26

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Πώς γίνεται να μην κέρδισε χρήματα από τις «Νεανικές ανησυχίες» παρά την επιτυχία της σειράς

Ο Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ υπέγραψε ένα «κακό συμβόλαιο» που ήταν αρκετό για να μην κερδίσει χρήματα - παρά τη συμμετοχή του σε μια από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δένδιας: Τεράστια η σημασία της Θράκης – Το στεγαστικό πρόγραμμα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων
Πολιτική Γραμματεία 13.02.26

Δένδιας: Τεράστια η σημασία της Θράκης – Το στεγαστικό πρόγραμμα βελτιώνει τις συνθήκες διαβίωσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επισκέφθηκε την Παρασκευή την έδρα της 21ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας στην Κομοτηνή, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΕΣ

Σύνταξη
«Ολονυχτία» αγροτών μπροστά στη Βουλή: Τους έφεραν τρόφιμα παραγωγοί λαϊκών αγορών [βίντεο]
Συγκίνηση 13.02.26

«Ολονυχτία» αγροτών μπροστά στη Βουλή: Τους έφεραν τρόφιμα παραγωγοί λαϊκών αγορών

Η παραμονή των αγροτών στο Σύνταγμα συνοδεύτηκε από συγκινητικές εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Παραγωγοί των λαϊκών αγορών έσπευσαν στο σημείο προσφέροντας τρόφιμα και φρούτα στους συναδέλφους τους που ετοιμάζονταν για τη διανυκτέρευση.

Σύνταξη
Λούβρο: Ζωγραφισμένη οροφή του 19ου αιώνα καταστράφηκε από διαρροή νερού
Έσπασε σωλήνας 13.02.26

Λούβρο: Ζωγραφισμένη οροφή του 19ου αιώνα καταστράφηκε από διαρροή νερού

Το έργο που καταστράφηκε είναι του 1819. Εξαιτίας της διαρροής προκλήθηκαν ρωγμές στην οροφή ενώ φούσκωσε και η ζωγραφισμένη επιφάνεια. Κλειστές για το κοινό αίθουσες στο Λούβρο.

Σύνταξη
Αποστολή «USS Gerald R. Ford» στη Μέση Ανατολή – Οι δυνατότητες οι υπερ-αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ
Κινητό φρούριο 13.02.26

Αποστολή «Τζέραλντ Φορντ» στη Μέση Ανατολή - Οι δυνατότητες οι υπερ-αεροπλανοφόρου των ΗΠΑ

Το USS Gerald R. Ford δεν είναι απλώς ένα πλοίο· μπορεί να επιβάλει την αεροναυτική κυριαρχία ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά από οποιοδήποτε άλλο οπλικό σύστημα στην ιστορία

Σύνταξη
Bundesliga: Ο Κομπανί μπήκε «ασπίδα» στο VAR
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Bundesliga: Ο Κομπανί μπήκε «ασπίδα» στο VAR

Ο τεχνικός της Μπάγερν Μονάχου Βενσάν Κομπανί δήλωσε ότι στη Γερμανία το VAR παρεμβαίνει λιγότερο σε σχέση με την Αγγλία και το Βέλγιο, τονίζοντας ότι είναι υπέρ της τεχνολογίας στο ποδόσφαιρο

Βάιος Μπαλάφας
ΣΥΡΙΖΑ για πληθωρισμό: Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασπείρει ψεύδη και να ανακοινώνει ημίμετρα
Επικαιρότητα 13.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για πληθωρισμό: Το μόνο που κάνει η κυβέρνηση είναι να διασπείρει ψεύδη και να ανακοινώνει ημίμετρα

«Η κυβέρνηση, απλούστατα, δεν ενδιαφέρεται να αντιμετωπίσει την ακρίβεια αλλά να την τροφοδοτήσει, προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα των καρτέλ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
«Εποικοδομητικές συνομιλίες» με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ λέει ότι είχε η πρωθυπουργός της Δανίας για τη Γροιλανδία
Κόσμος 13.02.26

«Εποικοδομητικές συνομιλίες» με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ λέει ότι είχε η πρωθυπουργός της Δανίας για τη Γροιλανδία

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρέντρικσεν, χαρακτήρισε εποικοδομητικές τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ για το ζήτημα της Γροιλανδίας. Συνεχίζονται οι συνομιλίες.

Σύνταξη
Παρασκευή και 13: Όταν το Τέρας του Γούστερ στοίχειωσε τη Βρετανία – «Τρία παλουκωμένα νήπια»
True crime 13.02.26

Παρασκευή και 13: Όταν το Τέρας του Γούστερ στοίχειωσε τη Βρετανία – «Τρία παλουκωμένα νήπια»

Πριν ο κινηματογραφικός Τζέισον σκορπίσει τον τρόμο στις οθόνες με το επιτυχημένο εμπορικά αιματοβαμμένο franchise, η Παρασκευή και 13 είχε βρει το αληθινό Τέρας της στο γοτθικό Γούστερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο