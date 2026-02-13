Η δύναμη της θέλησης: Ο Νίκολα Τόπιτς νίκησε τραυματισμούς και καρκίνο και έκανε ντεμπούτο στο NBA (vid)

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, απόντος του MVP, Σάι Γκίλτζεους-Αλεξάντερ έχασαν τα ξημερώματα της Παρασκευής από τους Μιλγουόκι Μπακς εντός έδρας (93-119), ωστόσο μάλλον κανείς δεν ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αντιθέτως, η μεγάλη νίκη ήταν… προσωπική και άνηκε στον Νίκολα Τόπιτς!

Ο 20χρονος Σέρβος, ο οποίος είχε επιλεγεί από τους Θάντερ στη 12η θέση του ντραφτ του 2024, πάτησε για πρώτη φορά το παρκέ του NBA και απέδειξε ότι η δύναμη της θέλησης κάνει θαύματα. Τον περασμένο Οκτώβριο, ο νεαρός γκαρντ είχε διαγνωστεί με καρκίνο στους όρχεις και μετά από πολύμηνη θεραπεία με χημειοθεραπείες, κατάφερε να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Βεβαίως, ήταν το πρόσωπο της βραδιάς στην Οκλαχόμα, με το κοινό της ομάδας να τον αποθεώνει με standing ovation τη στιγμή που μπήκε στο ματς, στα τέλη της πρώτης περιόδου.

Δείτε τι συνέβη στο ντεμπούτο του Τόπιτς

Σημειώνεται μάλιστα ότι ούτε η πρώτη του σεζόν είχε κυλήσει ομαλά -κάθε άλλο. Τότε, ο Σέρβος είχε υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού και είχε χρειαστεί να χάσει όλη την αγωνιστική περίοδο.

Στο πρώτο του ματς στο NBA, ο Νίκολα Τόπιτς κατέγραψε 2 πόντους με 1/3 σουτ, 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 λάθη σε 12:22 λεπτά και έδειξε ότι όλα όσα πέρασε είναι πια οριστικά πίσω του…