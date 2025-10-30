NBA: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο Νίκολα Τόπιτς της Οκλαχόμα
Σοκ στο NBA και τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι ο Νίκολα Τόπιτς έχει διαγνωστεί με καρκίνο στους όρχεις.
- Στο «κόκκινο» η Βραζιλία μετά τη «σφαγή» με τους 132 νεκρούς - Στους δρόμους οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη
- Ένας παλιός σύμμαχος των Ρώσων επέστρεψε στην Ουκρανία
- Βίντεο από νέα ένοπλη ληστεία με λεία χρυσό στη Γαλλία - Ηταν μεταμφιεσμένοι σε αστυνομικούς
- Τροχαίο με παράσυρση ηλικιωμένης από λεωφορείο στον Πειραιά – Σε σοβαρή κατάσταση η 72χρονη
Σοκ έχει προκαλέσει στο ΝΒΑ η είδηση πως ο Νίκολα Τόπιτς διαγνώσθηκε με καρκίνο στους όρχεις, όπως γνωστοποίησαν οι ίδιοι οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, μέσω του general manager τους.
Ο Σαμ Πρέστι ενημέρωσε πως ο 20χρονος Σέρβος point guard διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις, προσθέτοντας ότι ξεκινάει πρόγραμμα χημειοθεραπειών για να καταπολεμηθεί ο κακοήθης όγκος.
Ο Τόπιτς ξεκίνησε την μπασκετική του καριέρα από τον Ερυθρό Αστέρα και αγωνίστηκε ως δανεικός από τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου σε Σλόντες, Μπέογκραντ και Μέγκα, πριν επιλεχθεί στο νούμερο 12 του Draft το καλοκαίρι του 2024, από τους Θάντερ.
Σοβαρά τραυματίας πέρσι
Την περυσινή σεζόν υπέστη ρήξη χιαστού και δεν ήταν μέρος της περυσινής εκπληκτικής πορείας των Θάντερ, μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο NBA.
Thunder GM Sam Presti says that Nikola Topic has begun chemotherapy for testicular cancer
Presti says doctors are ‘extremely positive’ about his outlook and expect him to eventually return to basketball 🙏 pic.twitter.com/ISPtcRTNYS
— Bleacher Report (@BleacherReport) October 30, 2025
- Ο Χάρι Κέιν κυνηγά ρεκόρ δεκαετίας του Λιονέλ Μέσι (pic)
- Η Νάπολι δεν ξεχνά και τιμά τον Μαραντόνα (pic)
- Και επίσημα ο Σπαλέτι προπονητής της Γιουβέντους (pic)
- Ολυμπιακός – Νάπρεντακ Ότζακ 3-0: Νέα σπουδαία εμφάνιση και πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League
- LIVE: Μπέβερεν – Ολυμπιακός
- Τένις ξανά στην Αθήνα μετά από 31 χρόνια και ο Τζόκοβιτς καλωσορίζει το κοινό στα ελληνικά (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις