NBA: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο Νίκολα Τόπιτς της Οκλαχόμα

Σοκ έχει προκαλέσει στο ΝΒΑ η είδηση πως ο Νίκολα Τόπιτς διαγνώσθηκε με καρκίνο στους όρχεις, όπως γνωστοποίησαν οι ίδιοι οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, μέσω του general manager τους.

Ο Σαμ Πρέστι ενημέρωσε πως ο 20χρονος Σέρβος point guard διαγνώστηκε με καρκίνο στους όρχεις, προσθέτοντας ότι ξεκινάει πρόγραμμα χημειοθεραπειών για να καταπολεμηθεί ο κακοήθης όγκος.

Ο Τόπιτς ξεκίνησε την μπασκετική του καριέρα από τον Ερυθρό Αστέρα και αγωνίστηκε ως δανεικός από τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου σε Σλόντες, Μπέογκραντ και Μέγκα, πριν επιλεχθεί στο νούμερο 12 του Draft το καλοκαίρι του 2024, από τους Θάντερ.

Σοβαρά τραυματίας πέρσι

Την περυσινή σεζόν υπέστη ρήξη χιαστού και δεν ήταν μέρος της περυσινής εκπληκτικής πορείας των Θάντερ, μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο NBA.