Οι Ντένβερ Νάγκετς είχαν μια άνετη μέρα κόντρα στους Φοίνιξ Σανς, επικρατώντας με το εμφατικό 133, με τον Νίκολα Γιόκιτς να πραγματοποιεί ακόμη μια… συνηθισμένη εμφάνιση στα παρκέ του NBA.

Ο Σέρβος σούπερ έκανε ακόμη «ένα triple double», ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 14 πόντους, 14 ριμπάουντ, 15 ασίστ και 3 κλεψίματα, οδηγώντας με άνεση την ομάδα του σε μια νίκη που είχε «κλειδώσει» ήδη από το πρώτο ημίχρονο. Αυτό ήταν το 166ο triple double του Τζόκερ, ενώ έγινε μόλις ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία του NBA με back-to-back τριπλά στατιστικά στο ξεκίνημα της σεζόν.

Nikola Jokić becomes the 5th player in NBA history to open up a season with back-to-back triple-doubles! Joining… Russell Westbrook (2020-21)

Magic Johnson (1981-82, 1982-83)

Jerry Lucas (1972-73)

Oscar Robertson (1961-62) https://t.co/wGc2sQG2sJ pic.twitter.com/JPtiwWNLoo — NBA History (@NBAHistory) October 26, 2025



Στην Ατλάντα, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επικράτησαν των Χοκς με 117-100, κάνοντας το 3/3 στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς. Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έφτασε τους 30 πόντους σε μόλις 29 λεπτά, με 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Εντυπωσιακός και ο Τσετ Χόλμγκρεν, που ήταν ο πρώτος σκόρερ των Θάντερ με 31 πόντους και 12 ριμπάουντ, έχοντας 6/8 τρίποντα.

Οι Μπουλς έφυγαν με το «διπλό» από το Ορλάντο, επικρατώντας με 110-98 των Μάτζικ. Κορυφαίος ο Τζος Γκίντι με 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ τέσσερις παίκτες από τον πάγκο σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Πάολο Μπανκέρο ξεχώρισε για το Ορλάντο με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Οι Σίξερς τα χρειάστηκαν κόντρα στους Χόρνετς και κατάφεραν να επικρατήσουν στην τελευταία περίοδο με 125-121. Ο Ταϊρίς Μάξεϊ ήταν ξανά ο ηγέτης με 28 πόντους, 6 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ καθοριστικός αποδείχθηκε ο Κουέντιν Γκραϊμς, που πέτυχε το τρίποντο της νίκης στα τελευταία δευτερόλεπτα και ολοκλήρωσε το ματς με 24 πόντους. Για τους φιλοξενούμενους, ο ΛαΜέλο Μπολ ήταν ο κορυφαίος με 27 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Οι Μέμφις Γκρίζλις επικράτησαν εύκολα με 128-103 των Ιντιάνα Πέισερς, με τον Σέντρικ Κάουαρντ να πραγματοποιεί μια εξαιρετική εμφάνιση με 27 πόντους και 6/6 τρίποντα, ενώ μάζεψε και 6 ριμπάουντ.

Τα αποτελέσματα του NBA:

Ορλάντο Μάτζικ – Σικάγο Μπουλς 98-110

Ατλάντα Χοκς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 100-117

Φιλαδέλφεια 76ερς – Σάρλοτ Χόρνετς 125-121

Μέμφις Γκρίζλις – Ιντιάνα Πέισερς 128-103

Ντένβερ Νάγκετς – Φοίνιξ Σανς 133-111