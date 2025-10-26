NBA: Ασταμάτητοι οι Θάντερ και… 3/3 (117-100) – Χαλαρό triple-double ο Γιόκιτς κόντρα στους Σανς (133-111)
Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν με 133-111 τους Φοίνιξ Σανς, με τον Νίκολα Γιόκιτς να πραγματοποιεί ακόμη ένα triple-double, ενώ οι Θάντερ πήραν τη νίκη με 117-100 κόντρα στους Ατλάντα Χοκς και έκαναν το 3/3- Αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα στο NBA.
Οι Ντένβερ Νάγκετς είχαν μια άνετη μέρα κόντρα στους Φοίνιξ Σανς, επικρατώντας με το εμφατικό 133, με τον Νίκολα Γιόκιτς να πραγματοποιεί ακόμη μια… συνηθισμένη εμφάνιση στα παρκέ του NBA.
Ο Σέρβος σούπερ έκανε ακόμη «ένα triple double», ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 14 πόντους, 14 ριμπάουντ, 15 ασίστ και 3 κλεψίματα, οδηγώντας με άνεση την ομάδα του σε μια νίκη που είχε «κλειδώσει» ήδη από το πρώτο ημίχρονο. Αυτό ήταν το 166ο triple double του Τζόκερ, ενώ έγινε μόλις ο πέμπτος παίκτης στην ιστορία του NBA με back-to-back τριπλά στατιστικά στο ξεκίνημα της σεζόν.
Nikola Jokić becomes the 5th player in NBA history to open up a season with back-to-back triple-doubles!
Joining…
Russell Westbrook (2020-21)
Magic Johnson (1981-82, 1982-83)
Jerry Lucas (1972-73)
Oscar Robertson (1961-62) https://t.co/wGc2sQG2sJ pic.twitter.com/JPtiwWNLoo
— NBA History (@NBAHistory) October 26, 2025
Στην Ατλάντα, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επικράτησαν των Χοκς με 117-100, κάνοντας το 3/3 στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς. Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έφτασε τους 30 πόντους σε μόλις 29 λεπτά, με 4 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Εντυπωσιακός και ο Τσετ Χόλμγκρεν, που ήταν ο πρώτος σκόρερ των Θάντερ με 31 πόντους και 12 ριμπάουντ, έχοντας 6/8 τρίποντα.
Οι Μπουλς έφυγαν με το «διπλό» από το Ορλάντο, επικρατώντας με 110-98 των Μάτζικ. Κορυφαίος ο Τζος Γκίντι με 21 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ τέσσερις παίκτες από τον πάγκο σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων. Ο Πάολο Μπανκέρο ξεχώρισε για το Ορλάντο με 24 πόντους και 10 ριμπάουντ.
Οι Σίξερς τα χρειάστηκαν κόντρα στους Χόρνετς και κατάφεραν να επικρατήσουν στην τελευταία περίοδο με 125-121. Ο Ταϊρίς Μάξεϊ ήταν ξανά ο ηγέτης με 28 πόντους, 6 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ καθοριστικός αποδείχθηκε ο Κουέντιν Γκραϊμς, που πέτυχε το τρίποντο της νίκης στα τελευταία δευτερόλεπτα και ολοκλήρωσε το ματς με 24 πόντους. Για τους φιλοξενούμενους, ο ΛαΜέλο Μπολ ήταν ο κορυφαίος με 27 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ.
Οι Μέμφις Γκρίζλις επικράτησαν εύκολα με 128-103 των Ιντιάνα Πέισερς, με τον Σέντρικ Κάουαρντ να πραγματοποιεί μια εξαιρετική εμφάνιση με 27 πόντους και 6/6 τρίποντα, ενώ μάζεψε και 6 ριμπάουντ.
Τα αποτελέσματα του NBA:
Ορλάντο Μάτζικ – Σικάγο Μπουλς 98-110
Ατλάντα Χοκς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 100-117
Φιλαδέλφεια 76ερς – Σάρλοτ Χόρνετς 125-121
Μέμφις Γκρίζλις – Ιντιάνα Πέισερς 128-103
Ντένβερ Νάγκετς – Φοίνιξ Σανς 133-111
