Ο Κάρι «καθάρισε» τους Νάγκετς – Φοβερός Σάι στη νίκη των Θάντερ επί των Πέισερς (vids)
Δύο παρατάσεις, δύο σούπερ σταρ Κάρι και Σάι σε μία βραδιά γεμάτη θέαμα και συγκινήσεις στο NBA.
- Η Κίνα ζητά από την ΕΕ να αποσύρει τις κινεζικές επιχειρήσεις το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας
- Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων - Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας
- Σε κατάληψη το σχολείο που πήγαινε η 16χρονη - «Ένδειξη σεβασμού και αγάπης προς τη συμμαθήτριά μας»
- Ηράκλειο: 71χρονη βρέθηκε νεκρή μέσα σε καμπίνα κρουαζιερόπλοιου
Το NBA μάς χάρισε δύο συγκλονιστικά παιχνίδια τα ξημερώματα, με τους Στεφ Κάρι και Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να υπογράφουν παραστάσεις που θα συζητιούνται για καιρό.
Οι Γουόριορς λύγισαν τους Νάγκετς στην παράταση με 137-131, ενώ οι Θάντερ χρειάστηκαν… δύο παρατάσεις για να κάμψουν τους Πέισερς με 141-135.
Γουόριορς – Νάγκετς 137-131: Ο Κάρι πήρε «φωτιά»
Στο Chase Center, ο Στεφ Κάρι απέδειξε ξανά γιατί θεωρείται ο κορυφαίος σουτέρ όλων των εποχών. Με 42 πόντους, 7 ασίστ και 6 ριμπάουντ, οδήγησε το Γκόλντεν Στέιτ στη δεύτερη νίκη του στη σεζόν, απέναντι στους πάντα επικίνδυνους Νάγκετς.
Το ματς οδηγήθηκε στην παράταση χάρη στο τεράστιο τρίποντο του Κάρι στα 21’’ πριν τη λήξη, ενώ στην έξτρα περίοδο οι «πολεμιστές» έκαναν επίδειξη ψυχραιμίας και καθαρού μυαλού.
Από τους υπόλοιπους, ο Μπάτλερ πρόσθεσε 21 πόντους, ενώ ο Ντρέιμοντ Γκριν πλησίασε το triple-double με 13 πόντους, 8 ασίστ και 8 ριμπάουντ.
Για το Ντένβερ, ο Άαρον Γκόρντον «άγγιξε» τους 50 πόντους, ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς είχε άλλη μία all-around εμφάνιση με 21 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ.
Πέισερς – Θάντερ 135-141 (2 παρατάσεις): Ο Σαι «έγραψε» 55!
Λίγο νωρίτερα στην Ιντιάνα, οι φίλαθλοι παρακολούθησαν ένα από τα πιο εντυπωσιακά παιχνίδια των τελευταίων ετών, με δύο παρατάσεις και συνεχείς ανατροπές. Οι Θάντερ απέδρασαν τελικά με τη νίκη (141-135), χάρη σε μια επική εμφάνιση του Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, που σημείωσε 55 πόντους, μάζεψε 8 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ.
Σημαντική συνεισφορά είχαν οι Μίτσελ (26 π.), Γουίγκινς (22 π.) και Χόλμγκρεν (15 π., 12 ριμπ.). Οι Πέισερς, παρά την απουσία του Χαλιμπέρτον για όλη τη σεζόν, πάλεψαν μέχρι τέλους. Ο Πασκάλ Σιάκαμ είχε 32 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ ο Μάθουριν πρόσθεσε 36 πόντους και 11 ριμπάουντ σε μια εμφάνιση γεμάτη ενέργεια.
- LIVE: Ο μεγάλος τελικός του Πετρούνια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα
- Το μικρό Γιβραλτάρ έγραψε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ιστορία
- Η οικογένεια Μέσι «μπαίνει στο παιχνίδι»: Οι Leones FC στη Primera C της Αργεντινής
- Κρυφές κάμερες, ειδικά γυαλιά και συσκευή ανακατέματος: Η «υψηλή τεχνολογία» στα στημένα τραπέζια πόκερ του NBA (pic)
- Ο Κάρι «καθάρισε» τους Νάγκετς – Φοβερός Σάι στη νίκη των Θάντερ επί των Πέισερς (vids)
- O Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Ράφα Μπενίτεθ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις