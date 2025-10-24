Ο Κάρι «καθάρισε» τους Νάγκετς – Φοβερός Σάι στη νίκη των Θάντερ επί των Πέισερς (vids)

Το NBA μάς χάρισε δύο συγκλονιστικά παιχνίδια τα ξημερώματα, με τους Στεφ Κάρι και Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να υπογράφουν παραστάσεις που θα συζητιούνται για καιρό.

Οι Γουόριορς λύγισαν τους Νάγκετς στην παράταση με 137-131, ενώ οι Θάντερ χρειάστηκαν… δύο παρατάσεις για να κάμψουν τους Πέισερς με 141-135.

Γουόριορς – Νάγκετς 137-131: Ο Κάρι πήρε «φωτιά»

Στο Chase Center, ο Στεφ Κάρι απέδειξε ξανά γιατί θεωρείται ο κορυφαίος σουτέρ όλων των εποχών. Με 42 πόντους, 7 ασίστ και 6 ριμπάουντ, οδήγησε το Γκόλντεν Στέιτ στη δεύτερη νίκη του στη σεζόν, απέναντι στους πάντα επικίνδυνους Νάγκετς.

Το ματς οδηγήθηκε στην παράταση χάρη στο τεράστιο τρίποντο του Κάρι στα 21’’ πριν τη λήξη, ενώ στην έξτρα περίοδο οι «πολεμιστές» έκαναν επίδειξη ψυχραιμίας και καθαρού μυαλού.

Από τους υπόλοιπους, ο Μπάτλερ πρόσθεσε 21 πόντους, ενώ ο Ντρέιμοντ Γκριν πλησίασε το triple-double με 13 πόντους, 8 ασίστ και 8 ριμπάουντ.

Για το Ντένβερ, ο Άαρον Γκόρντον «άγγιξε» τους 50 πόντους, ενώ ο Νίκολα Γιόκιτς είχε άλλη μία all-around εμφάνιση με 21 πόντους, 13 ριμπάουντ και 10 ασίστ.



Πέισερς – Θάντερ 135-141 (2 παρατάσεις): Ο Σαι «έγραψε» 55!

Λίγο νωρίτερα στην Ιντιάνα, οι φίλαθλοι παρακολούθησαν ένα από τα πιο εντυπωσιακά παιχνίδια των τελευταίων ετών, με δύο παρατάσεις και συνεχείς ανατροπές. Οι Θάντερ απέδρασαν τελικά με τη νίκη (141-135), χάρη σε μια επική εμφάνιση του Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, που σημείωσε 55 πόντους, μάζεψε 8 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ.

Σημαντική συνεισφορά είχαν οι Μίτσελ (26 π.), Γουίγκινς (22 π.) και Χόλμγκρεν (15 π., 12 ριμπ.). Οι Πέισερς, παρά την απουσία του Χαλιμπέρτον για όλη τη σεζόν, πάλεψαν μέχρι τέλους. Ο Πασκάλ Σιάκαμ είχε 32 πόντους και 15 ριμπάουντ, ενώ ο Μάθουριν πρόσθεσε 36 πόντους και 11 ριμπάουντ σε μια εμφάνιση γεμάτη ενέργεια.