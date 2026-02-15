Άνοιξε… κουβέντα για το σύστημα του draft στο NBA: «Δεν λειτουργεί…»

Το σύστημα λοταρίας και ντραφτ του ΝΒΑ, που ανταμείβει τις ομάδες χαμηλότερης κατάταξης με τους καλύτερους νεαρούς παίκτες, «δεν λειτουργεί», δήλωσε το Σάββατο (14/2) ο Επίτροπος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ, στοχοποιώντας το «tanking» που εφαρμόζουν ορισμένες ομάδες, οι οποίες σκόπιμα χάνουν παιχνίδια.

Μια κοινή πρακτική στο ΝΒΑ, είναι πως ορισμένες ομάδες εκτός διεκδίκησης των πλέι οφ προσπαθούν να έχουν το χειρότερο δυνατό φινάλε στην σεζόν, προκειμένου να βελτιώσουν τις πιθανότητές τους στο επόμενο ντραφτ, όπου η λοταρία ευνοεί τις ομάδες χαμηλότερης κατάταξης. Για αυτόν τον λόγο, το ΝΒΑ επέβαλε την Πέμπτη πρόστιμο στους Γιούτα Τζαζ μισό εκατομμύριο δολάρια και στους Ιντιάνα Πέισερς 100.000 δολάρια, ένα σαφές μήνυμα από τον Άνταμ Σίλβερ.

Τι είπε ο κομισάριος του ΝΒΑ

«Η πρακτική έχει χειροτερέψει τα τελευταία χρόνια και αυτό οδήγησε σε αυτά τα πρόστιμα», εξήγησε ο επίτροπος του ΝΒΑσε συνέντευξη Τύπου στο Λος Άντζελες, στο περιθώριο του All-Star Game.

«Θα παρακολουθούμε στενά αυτές τις συμπεριφορές και θέλαμε να ενημερώσουμε τις ομάδες. Η επιτροπή αγώνων μας, επανεξετάζει ολόκληρο το σύστημα λοταρίας του ντραφτ από την αρχή της χρονιάς. Τελικά, χρειαζόμαστε ένα σύστημα για να κατανέμουμε τους παίκτες δίκαια», πρόσθεσε ο Σίλβερ, ο οποίος όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα αφαίρεσης ομάδων που είναι ένοχες για «καταστροφή» των επιλογών τους από το ντραφτ, απάντησε ότι εξετάζονται «όλες οι λύσεις για τον τερματισμό αυτής της συμπεριφοράς».

Σημειώνεται, ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στους κανονισμούς πρέπει να εγκριθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του NBA, που αποτελείται από ιδιοκτήτες ομάδων.