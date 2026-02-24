Αίγιο: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 46χρονος που πυροβόλησε 4 ανήλικους – Ένταση στα δικαστήρια

Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου ζήτησε και έλαβε σήμερα από τον ανακριτή στο Αίγιο ο 46χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε τρεις 16χρονους και έναν 15χρονο το βράδυ της περασμένης Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου, στην οδό Φιλοποίμενος, στο Αίγιο.

Ο 46χρονος έφτασε το πρωί της Τρίτης στο δικαστικό μέγαρο κάτω από ισχυρά μέτρα ασφαλείας, με τους συγγενείς και τους φίλους των παιδιών να τον αποδοκιμάζουν έντονα.

Μάλιστα κατά την αποχώρησή του από τα δικαστήρια, συνοδεία αστυνομικών, προκλήθηκε ένταση, όταν συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να του επιτεθούν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το tempo24.news, το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο σημείο επιχείρησε να ακινητοποιήσει το αστυνομικό όχημα στο οποίο επέβαινε, ο 46χρονος ενώ κάποιοι άνοιξαν την πόρτα προκειμένου να του επιτεθούν.

Όμως οι αστυνομικοί κατάφεραν να απομακρύνουν το όχημα και να τον οδηγήσουν στο κτίριο της Ασφάλειας Αιγίου όπου συνεχίζεται η κράτησή του.

Αίγιο: «Έκαναν φασαρία, πυροβόλησα για να τους τρομάξω»

Σύμφωνα με τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ, ο 46χρονος πυροβόλησε με ευθεία βολή από το σπίτι του με κυνηγετικό όπλο. Μετά τη πράξη του έσπευσε να πετάξει το όπλο στη θάλασσα, όμως εντοπίστηκε από τις Αρχές.

Κατά την ομολογία του, είπε ότι ο λόγος που πυροβόλησε ήταν γιατί τα παιδιά «έκαναν φασαρία».

«Με ενοχλούσαν οι φωνές, ήταν έντονες. Έχω μικρό παιδί και δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Πήρα την καραμπίνα και πυροβόλησα για να τους τρομάξω. Δεν ήθελα να τους τραυματίσω» φέρεται να είπε.