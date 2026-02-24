Ποινική έρευνα σε βάρος του ιδρυτή του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Telegram, Πάβελ Ντούροφ, διενεργούν οι αρχές της Ρωσίας, σύμφωνα με την κρατική εφημερίδα Rossiyskaya Gazeta, που επικαλείται την FSB, την κυριότερη ομοσπονδιακή υπηρεσία ασφαλείας της χώρας.

Ο ιδρυτής του Telegram κατηγορείται για «διευκόλυνση τρομοκρατικών ενεργειών». Το Reuters αναφέρει ότι δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει αμέσως με τον κ. Ντούροφ για να σχολιάσει την πληροφορία αυτή. Ωστόσο, η εταιρεία που διαχειρίζεται την πλατφόρμα διέψευσε τις τελευταίες ημέρες σειρά κατηγοριών της Μόσχας, ιδίως πως προσφέρει τρόπους για να διαπράττονται εγκληματικές δραστηριότητες ατιμώρητα κι ότι έχει διαβρωθεί από τις δυτικές και τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

«Οι ενέργειες του επικεφαλής του Telegram Π. Ντούροφ ερευνώνται στο πλαίσιο υπόθεσης ποινικής φύσης», συγκεκριμένα δυνάμει «της παραγράφου 1.1 του άρθρου 205.1 (σ.σ. βοήθεια για τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών) του ποινικού κώδικα της Ρωσίας», σύμφωνα με το άρθρο της εφημερίδας, που επικαλείται «υλικό της FSB».

Το Telegram, που διαβεβαιώνει ότι έχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες σε παγκόσμια κλίμακα, δεν απάντησε αμέσως όταν ζητήθηκε σχόλιο από το Reuters.

Κυρώσεις στο Telegram από τις ρωσικές Αρχές

Ο ρυθμιστικός φορέας του τομέα των τηλεπικοινωνιών στη Ρωσία είχε ήδη ανακοινώσει το τελευταίο διάστημα κυρώσεις και περιορισμούς στο Telegram, που έχει τεράστια διάδοση στη Ρωσία, τόσο για ιδιωτικές όσο και για δημόσιες επικοινωνίες. Ο φορέας λέει πως προχώρησε στη λήψη των μέτρων διότι η εταιρεία δεν διαγράφει περιεχόμενο που η Μόσχα θεωρεί εξτρεμιστικό.

Οι ρωσικές αρχές προσπαθούν να πείσουν τους Ρώσους να εγκαταλείψουν την πλατφόρμα αυτή και να χρησιμοποιούν άλλη πλατφόρμα, υποστηριζόμενη από το κράτος, τη MAX, που άρχισε να λειτουργεί πριν από σχεδόν έναν χρόνο.