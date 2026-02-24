Σμαράγδα Καρύδη – Γιώργος Καπουτζίδης: Το μαγικό τους ταξίδι στη Σρι Λάνκα

Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Γιώργος Καπουτζίδης διατηρούν μια δυνατή φιλία πολλά χρόνια. Δεν είναι λίγες οι φορές που κάνουν παρέα στην Αίγινα, όπου έχουν και οι δύο τους εξοχικό.

Αυτήν τη φορά διοργάνωσαν ταξίδι σε έναν μακρινό προορισμό, στη μαγική Σρι Λάνκα.

Οι δυο καλοί φίλοι άφησαν για λίγο πίσω τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και τους γρήγορους ρυθμούς της Αθήνας και επέλεξαν να ζήσουν μια διαφορετική εμπειρία, σε έναν ξεχωριστό προορισμό γεμάτο χρώματα και εικόνες.

Σμαράγδα Καρύδη: Το μαγευτικό εξωτικό ταξίδι

Στις εικόνες και τα βίντεο που δημοσίευσε η Σμαράγδα Καρύδη, τη βλέπουμε χαλαρή, να ποζάρει σε αρχαίους ναούς, να περπατά ξυπόλητη πάνω σε πέτρες, να χαμογελά δίπλα στους φίλους και να απολαμβάνει κάθε της στιγμή του ταξιδιού της.

Στη λεζάντα της ανάρτησης, έγραψε χαρακτηριστικά: «Σρι Λάνκα θα πει «Λαμπερό νησί».

Και είναι όντως λαμπερό και πανέμορφο με οργιώδη βλάστηση και καλούς, γλυκους ανθρώπους που χαμογελάνε με ωραία αληθινά χαμόγελα, που σε χαιρετάνε όταν περνάς στο δρόμο και σου λένε καλημέρα χωρίς να σε ξέρουν. Πραγματικός πολιτισμός δηλαδή».

Η ανάρτηση της Σμαράγδας Καρύδη εντυπωσίασε τους διαδικτυακούς της φίλους και κέρδισε πολλά likes και θετικά σχόλια.

Μαζί με τους δύο ηθοποιούς ήταν και η καλή φίλη τους Έλενα Σκουλά.