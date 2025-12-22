Σμαράγδα Καρύδη: «Ο Ξαρχάκος ήταν μία από τις μεγαλύτερες σχέσεις της ζωής μου, μετά τον Μαρκουλάκη»

Η Σμαράγδα Καρύδη βρέθηκε προσκεκλημένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Fipster και έδωσε μια συνέντευξη εφ όλης της ύλης.

Η ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για όλα τα θέματα, αναφερόμενη τόσο στη σχέση της με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη όσο και στη μετέπειτα σχέση της με τον Σταύρο Ξαρχάκο, δίνοντας περισσότερες λεπτομέρειες για εκείνες τις περιόδους της ζωής της.

Σμαράγδα Καρύδη: Οι σχέσεις της

«Ο Μαρκουλάκης είναι αδελφικός μου φίλος και όταν ήμασταν στη δραματική σχολή συμμαθητές ήμασταν σε σχέση. Ο κόσμος το ψάχνει τώρα αυτό γιατί υπάρχει στο παρελθόν μου. Έχουμε κάνει μαζί δουλειές και αγαπιόμαστε τρομερά. Δεν είναι κολλητοί μου όσοι έχουν υπάρξει μαζί μου ζευγάρι.

Με τον Κωνσταντίνο ταιριάξαμε σαν άνθρωποι, ήμασταν φίλοι από πριν, γίναμε ζευγάρι στη σχολή γιατί σε εκείνες τις ηλικίες μπερδεύονται και τα όρια. Ξεκινήσαμε σαν φίλοι αλλά ήμασταν μαζί για τρία χρόνια με κάποια On – Off. Μετά μείναμε πολύ φίλοι», είπε η Σμαράγδα Καρύδη για την σχέση της με τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη.

Αναφερόμενη στην σχέση της με τον Σταύρο Ξαρχάκο: «Ήταν μία από τις μεγαλύτερες σχέσεις της ζωής μου, μετά τον Μαρκουλάκη», είπε η Σμαράγδα Καρύδη καλεσμένη στον Fipster.

Τι την ενοχλεί στον Θοδωρή Αθερίδη

«Που θέλω να μιλήσω σοβαρά και κάνει όλο πλάκα».