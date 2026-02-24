sports betsson
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 15:44
Χωρίς τρένα ανήμερα της επετείου του δυστυχήματος στα Τέμπη λόγω της 24ωρης απεργίας
Λεβερκούζεν: Η πόλη του Σταυρού & της Μπάγερ
Champions League 24 Φεβρουαρίου 2026, 11:41

Λεβερκούζεν: Η πόλη του Σταυρού & της Μπάγερ

Κάποτε απλώς ένα σύνολο χωριών σε μια ήσυχη κοιλάδα, το Λεβερκούζεν άνθησε από την πρωτοβουλία του φαρμακοποιού Καρλ Λεβέρκους...

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Όταν η μπάλα κυλά στον χορτάρινο καμβά της Bayer 04 Leverkusen, ολόκληρη η πόλη που την γέννησε μοιάζει να εκφράζει μια ύμνο · όχι μόνο στην τέχνη του ποδοσφαίρου, αλλά και στη δική της ιδιότυπη ύπαρξη στις όχθες του Ρήνου. Λίγο έξω από το μεγαλείο της Κολωνίας, εκεί όπου οι νεράιδες του ποδοσφαίρου συναντούν τους εργάτες της χημείας και της καινοτομίας, υψώνεται το Λεβερκούζεν, ένας τόπος που αντιστέκεται στον ρου της μετριότητας και βρίσκει την ταυτότητά του στη συνέπεια των πράξεων και στο πάθος του λαού του.

Κάποτε απλώς ένα σύνολο χωριών σε μια ήσυχη κοιλάδα, το Λεβερκούζεν άνθησε από την πρωτοβουλία του φαρμακοποιού Καρλ Λεβέρκους που, το 1861, εγκατέστησε εδώ μια μονάδα βαφών, δανείζοντας στο μέρος το όνομά του. Σιγά-σιγά, οι δρόμοι γέμισαν με εργοστάσια, σιδηροτροχιές και ανθρώπους που ήθελαν να χτίσουν μια ζωή ανάμεσα στην παράδοση και τη βιομηχανική πρόοδο.

Εδώ, η επιστήμη και η παραγωγή δεν είναι απλώς οικονομικοί όροι· είναι τρόπος ζωής. Κι όμως, μέσα σε αυτή τη βιομηχανική γεωμετρία, ξεπροβάλλουν νησίδες πολιτισμού. Το υδάτινο τοπίο του Ρήνου απαλύνει τη σκληρότητα του μετάλλου, ενώ το κομψό Schloss Morsbroich θυμίζει πως η περιοχή υπήρξε κάποτε γη αριστοκρατών και ιπποτών. Η πόλη ισορροπεί ανάμεσα στο παλιό και το σύγχρονο, στο πράσινο των πάρκων και στο γκρι των εργοστασιακών εγκαταστάσεων.

Ακόμη και σήμερα, τα πάρκα και οι πλατείες μοιάζουν να πλέκουν μια μουσική αντίθεση με τους τεράστιους σωλήνες και τους καπνούς των εργοστασίων. Με τους κήπους και τα έργα τέχνης του, ψιθυρίζει ιστορίες παλιές· ένας μικρός παράδεισος τέχνης και ομορφιάς μέσα σε ένα καμβά που άλλοτε κρέμεται ανάμεσα στην ιστορία και το άγχος του σύγχρονου κόσμου.

Αλλά αν υπάρχει ένα μέρος όπου αυτή η πόλη μεταμορφώνεται σε κάτι περισσότερο από μια απλή «βιομηχανική καρδιά», αυτό είναι το BayArena: το αύριο των χιλιάδων οπαδών που γεμίζουν τις εξέδρες, το σημείο όπου η ελπίδα και ο ενθουσιασμός συναντούν τον ήχο του καρδιοχτύπου πριν από κάθε σέντρα. Μια αρένα όπου η παράδοση της ομάδας – άλλοτε κορόνα στους ώμους των φιλάθλων, άλλοτε ρεζίλι στα χείλη όλων («Neverkusen») – τώρα αναδύεται με υπερηφάνεια.

Εκεί όπου το αυστηρό, σχεδόν λιτό πρόσωπο της πόλης μεταμορφώνεται. Οι εξέδρες γεμίζουν κόκκινο και μαύρο, τα τύμπανα δίνουν ρυθμό, και η πειθαρχία γίνεται πάθος.

Η πόλη κερδίζει τον επισκέπτη με την ειλικρίνεια και τη δύναμή της. Απόψε, τα βλέμματα των Ελλήνων φιλάθλων στρέφονται εδώ, καθώς ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην έδρα μιας ομάδας που κουβαλά την πειθαρχία και την επιμονή της γερμανικής σχολής.

Σε μια πόλη που ζει ανάμεσα στον θόρυβο των μηχανών και τους παλμούς της εξέδρας, δεν είναι μόνο η Bayer που δίνει ρυθμό στην καθημερινότητα. Υπάρχουν πάρκα που σιωπούν, κήποι που γελούν, και άνθρωποι που αγαπούν την τέχνη και τη ζωή με τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο. Αυτό το Λεβερκούζεν, που σήμερα υποδέχεται τον Ολυμπιακό, είναι κάτι περισσότερο από ένα όνομα στο πρόγραμμα του Champions League. Είναι μια ιστορία γραμμένη στα ήρεμα νερά του Ρήνου και στον παλμό κάθε τακουνιού, κάθε πάσας και κάθε σφυρίγματος.

Το Λεβερκούζεν δεν γεννήθηκε από μεσαιωνικούς μύθους ούτε από αυτοκρατορικά παλάτια. Η ύπαρξή του σφυρηλατήθηκε από τη βιομηχανία.

Η βαριά ομορφιά του γερμανικού βορρά δίνει πάντως και μια άλλη όψη. Το Λεβερκούζεν δεν είναι πόλη φωτεινή. Ο ουρανός του συχνά σκεπάζεται από ένα μολυβί πέπλο. Η υγρασία αιωρείται πάνω από τις καμινάδες, και ο αέρας μοιάζει να κουβαλά τον απόηχο της αέναης φάμπρικας.

Και όταν οι δυο κόσμοι – του ποδοσφαίρου και της πόλης – ενώνονται κάτω από τα φώτα της BayArena, τότε το Λεβερκούζεν δεν είναι απλά μια άλλη γερμανική πόλη. Είναι μια εμπειρία που αφήνει στίγμα στην καρδιά κάθε ταξιδιώτη και φιλάθλου.

Μπαρτζώκας: «Ψυχολογικά δεν είμαστε στα καλύτερα μας» – Τι είπε για Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
Μπαρτζώκας: «Ψυχολογικά δεν είμαστε στα καλύτερα μας» – Τι είπε για Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την ήττα από τον Παναθηναϊκό στον τελικό Κυπέλλου, την ψυχολογία της ομάδας και την αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις – Τι είπε για τους τραυματίες

Σύνταξη
Λίντσεϊ Βον: Τι είναι το «σύνδρομο διαμερίσματος» που απείλησε με ακρωτηριασμό τη θρυλική σκιέρ (vid, pics)

Η Λίντσεϊ Βον έχει ξεκινήσει τη μακρά και δύσκολη αποθεραπεία της και σε νέο βίντεο που ανάρτησε στα social media, εξηγεί πώς ο γιατρός της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ έσωσε το πόδι της...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Λεβερκούζεν: «Το απόλυτο όπλο λέγεται Σικ και το 1-0 είναι η μισή νίκη»

Η στατιστική κυριαρχία της ομάδας του Κάσπερ Χιούλμαντ όταν προηγείται, ο κομβικός ρόλος του Πατρίκ Σικ και η ψυχολογία που μετατρέπει το προβάδισμα σε «ασφαλές καταφύγιο»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και Σύνδεσμος Δήμων συνεργάζονται για την προστασία του Υμηττού
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και Σύνδεσμος Δήμων συνεργάζονται για την προστασία του Υμηττού

Ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ) και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την προστασία του Υμηττού.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Ψυχολογικά δεν είμαστε στα καλύτερα μας» – Τι είπε για Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
Μπαρτζώκας: «Ψυχολογικά δεν είμαστε στα καλύτερα μας» – Τι είπε για Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την ήττα από τον Παναθηναϊκό στον τελικό Κυπέλλου, την ψυχολογία της ομάδας και την αναμέτρηση με τη Ζαλγκίρις – Τι είπε για τους τραυματίες

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: Καλεί στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο εν όψει της απόφασης για τη Χρυσή Αυγή – Στάση εργασίας στις 27/2
ΑΔΕΔΥ: Καλεί στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο εν όψει της απόφασης για τη Χρυσή Αυγή - Στάση εργασίας στις 27/2

Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου ανακοινώνεται η απόφαση σε δεύτερο βαθμό για τα πρωτόδικα καταδικασμένα μέλη της ναζιστικής, εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή - Το κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ

Σύνταξη
Λίντσεϊ Βον: Τι είναι το «σύνδρομο διαμερίσματος» που απείλησε με ακρωτηριασμό τη θρυλική σκιέρ (vid, pics)
Λίντσεϊ Βον: Τι είναι το «σύνδρομο διαμερίσματος» που απείλησε με ακρωτηριασμό τη θρυλική σκιέρ (vid, pics)

Η Λίντσεϊ Βον έχει ξεκινήσει τη μακρά και δύσκολη αποθεραπεία της και σε νέο βίντεο που ανάρτησε στα social media, εξηγεί πώς ο γιατρός της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ έσωσε το πόδι της...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ημέρα πορισμάτων για την εξεταστική: Οι διαχρονικές πολιτικές ευθύνες για ΟΠΕΚΕΠΕ και το αίτημα της αντιπολίτευσης για προκαταρκτική
Ημέρα πορισμάτων για την εξεταστική: Οι διαχρονικές πολιτικές ευθύνες για ΟΠΕΚΕΠΕ και το αίτημα της αντιπολίτευσης για προκαταρκτική

Στα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι εδραιωμένη η πεποίθηση πως πρόκειται για ένα ξεκάθαρο σκάνδαλο με ονοματεπώνυμο που έρχεται να προστεθεί σε σειρά άλλων και δείχνει την κακή σχέση της πλειοψηφίας με το σεβασμό των θεσμών

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Αλλάζει όψη κοινόχρηστος χώρος στο Δήμο Αγίου Ευστρατίου
Αλλάζει όψη κοινόχρηστος χώρος στο Δήμο Αγίου Ευστρατίου

Με σκοπό την ενίσχυση της προσβασιμότητας αλλά και την δημιουργία ενός λειτουργικού χώρου, η δημοτική Αρχή του Αγίου Ευστρατίου προχωράει μιας ευρείας κλίμακας ανάπλαση για τα δεδομένα του νησιού.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα «πάγωσε» τα πάντα αλλά μικροί και μεγάλοι το απόλαυσαν παίζοντας χιονοπόλεμο
Νέα Υόρκη: Η χιονοθύελλα «πάγωσε» τα πάντα αλλά μικροί και μεγάλοι το απόλαυσαν παίζοντας χιονοπόλεμο

Πάνω από 60 εκατοστά χιονιού έθαψαν τη Νέα Υόρκη, κλείνοντας σχολεία, αδειάζοντας δρόμους και μετατρέποντας το Σέντραλ Παρκ σε απέραντη πίστα... χιονοπόλεμου.

Σύνταξη
Λεβερκούζεν: «Το απόλυτο όπλο λέγεται Σικ και το 1-0 είναι η μισή νίκη»
Λεβερκούζεν: «Το απόλυτο όπλο λέγεται Σικ και το 1-0 είναι η μισή νίκη»

Η στατιστική κυριαρχία της ομάδας του Κάσπερ Χιούλμαντ όταν προηγείται, ο κομβικός ρόλος του Πατρίκ Σικ και η ψυχολογία που μετατρέπει το προβάδισμα σε «ασφαλές καταφύγιο»

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ράσελ Μπραντ: Δήλωσε αθώος για δύο νέες κατηγορίες βιασμού – Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο συνεκδίκασης
Ράσελ Μπραντ: Δήλωσε αθώος για δύο νέες κατηγορίες βιασμού – Στο μικροσκόπιο το ενδεχόμενο συνεκδίκασης

Ο Ράσελ Μπραντ εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Σάουθγουορκ και αρνήθηκε τις νέες κατηγορίες που αφορούν περιστατικά του 2009, ενώ εξετάζεται αν θα προστεθούν στη δίκη που έχει οριστεί για τον Ιούνιο.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Ερώτηση των ευρωβουλευτών για τον κλιμακούμενο αποκλεισμό και τις απειλές των ΗΠΑ για επίθεση στην Κούβα
Ερώτηση των ευρωβουλευτών του ΚΚΕ για τον αποκλεισμό και τις απειλές των ΗΠΑ για επίθεση στην Κούβα

Την Ύπατη Εκπρόσωπο Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας για τις εξελίξεις στην Κούβα ρωτούν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου - Αλαβάνος

Σύνταξη
Μηδένισε το κοντέρ στο… εμπόριο – Ζητούν μέτρα στήριξης και ελάφρυνσης βαρών
Μηδένισε το κοντέρ στο… εμπόριο – Ζητούν μέτρα στήριξης και ελάφρυνσης βαρών

Η πλέον ανησυχητική εξέλιξη έγκειται στο γεγονός ότι η πτώση του κύκλου εργασιών φαίνεται να παγιώνεται τα τελευταία τρία έτη, με τον πρόεδρο της ΕΣΕΕ να μιλά για έναν τζίρο που κινείται εν τέλει σε επίπεδα υπό το μηδέν στο εμπόριο

Σύνταξη
Betsson Charter στην Κλουζ – Μια ευρωπαϊκή εμπειρία δίπλα στον Άρη Betsson
Betsson Charter στην Κλουζ – Μια ευρωπαϊκή εμπειρία δίπλα στον Άρη Betsson

Η Betsson, Μεγάλος Χορηγός του Άρης Betsson BC, βρέθηκε για ακόμη μία φορά στο πλευρό της ομάδας στο ευρωπαϊκό της ταξίδι στη Κλουζ-Ναπόκα, για την αναμέτρηση με την U-BT Cluj-Napoca στο πλαίσιο του EuroCup Basketball

Σύνταξη
Ιράν: Επίκειται αμερικανική επίθεση, λένε ισραηλινοί αξιωματούχοι
Επίκειται αμερικανική επίθεση στο Ιράν, λένε ισραηλινοί αξιωματούχοι - Η Τεχεράνη αγοράζει υπερηχητικούς πυραύλους από την Κίνα

Ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη - Ισραηλινοί αξιωματούχοι ωστόσο επιμένουν ότι η αμερικανική επίθεση έχει δρομολογηθεί

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η Burberry κάνει βουτιά στο βρετανικό DNA της και φέρνει την κλασική καμπαρντίνα ξανά στο προσκήνιο
Η Burberry κάνει βουτιά στο βρετανικό DNA της και φέρνει την κλασική καμπαρντίνα ξανά στο προσκήνιο

Τα trenchcoats και τα bomber jackets του σχεδιαστή Daniel Lee της Burberry ξεχειλίζουν από την ενέργεια της πόλης σε μια νέα συλλογή που αγκαλιάζει τις κακές καιρικές συνθήκες κι αντιμετωπίζει τις οικονομικές αναπροσαρμογές του οίκου μετά τις 1.700 περικοπές θέσεων εργασίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
