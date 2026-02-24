Τέσσερις άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους από τη συντριβή ελικοπτέρου του ιρανικού στρατού σε αγορά οπωροκηπευτικών στο κεντρικό Ιράν, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Νεκροί είναι ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του ελικοπτέρου, όπως και δύο έμποροι στην αγορά οπωροκηπευτικών

Iranian Army training helicopter crashed in Dorcheh, Khomeini Shahr (Isfahan Province), inside a wholesale fruit and vegetable market compound. Both the pilot and co-pilot were killed. No confirmed reports of additional casualties on the ground.#IranRevolution2026… pic.twitter.com/IPlbiGXkau — All About Iran (@iran_about135) February 24, 2026

Νεκροί είναι ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του ελικοπτέρου, όπως και δύο έμποροι στην αγορά οπωροκηπευτικών της Χομεϊνισάχρ, η οποία βρίσκεται κοντά στην μεγαλούπολη Ισπαχάν, στο κεντρικό Ιράν, διευκρίνισε το Irna.

The crashed helicopter in Dorcheh, Isfahan Province, is reported to have been an Iranian Army AH-1J Super Cobra, a pre-1979 attack platform still in service. Four killed: pilot, co-pilot, and two civilians. The AH-1J is a pre-revolution platform still operated by Iran. pic.twitter.com/m5iNIhlnpS — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) February 24, 2026

Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου σε αγορά στο Ιράν – Για τεχνική βλάβη μιλά το Irna

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρθηκε σε «τεχνική βλάβη».

#Breaking

🔥🚒#Iran: Fire Department Director of Iran’s #KhomeiniShahr: pic.twitter.com/ISV2bQSFdB

4 killed in the crash of the training helicopter in the #Darcheh area of #Isfahan

A helicopter from the Iranian Army’s Aviation unit crashed Tuesday morning in the fruit and… — ⚡🌎 World News 🌐⚡ (@ferozwala) February 24, 2026

Το Ιράν που πλήττεται εδώ και δεκαετίες από κυρώσεις έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια αρκετά αεροπορικά δυστυχήματα, κυρίως με στρατιωτικά αεροσκάφη, αλλά και πολιτικά, σημειώνει το ΑΠΕ.

Οι αρχές επισημαίνουν τακτικά τις δυσκολίες εφοδιασμού με τα ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση των απαρχαιωμένων αεροσκαφών σε κατάσταση πτήσης.

Την περασμένη εβδομάδα ένα αμερικανικής κατασκευής F-4 μαχητικό αεροσκάφος που ανήκει στην αεροπορική δύναμη του Ιράν συνετρίβη στη δυτική επαρχία Χαμαντάν, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν κυβερνήτη στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήση.