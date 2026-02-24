magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 24.02.2026]
24 Φεβρουαρίου 2026

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 24.02.2026]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

Βάλτε χρονόμετρo! Πώς να αλλάξετε τη διάθεσή σας σε 15 λεπτά

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Καλό είναι να είσαι ευέλικτος, για να μπορέσεις να βρεις τα πατήματά σου εύκολα. Κανόνισε σημαντικές συναντήσεις με έμπιστα άτομα που ξέρεις καιρό, καθώς αυτές ίσως σου ανοίξουν τα μάτια και δεις εναλλακτικές που ούτε καν φανταζόσουν. Πάντως το πείσμα σου σήμερα σου δίνει ένα ωραίο «push», για να πας μπροστά. Μωρέ μπράβο!

DON’TS: Μην περιμένεις πολλά από τις συζητήσεις που κάνεις σχετικά με τα οικονομικά σου. Όχι μόνο αυτό, αλλά μην πιστεύεις και όσα ακούς. Better safe than sorry, που λέμε. Μην είσαι απροετοίμαστος γενικώς, γιατί παίζουν αλλαγές και ανατροπές στο παρά τσακ. Κρίμα δεν είναι να έρθεις σε άβολη θέση, ενώ αυτό θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί;

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Μεγάλη προσοχή απαιτούν τα οικονομικά σου κι αυτό γιατί το πρόγραμμα έχει ξαφνικές αλλαγές και ξαφνικά έξοδα. Από το να αγχωθείς, δεν είναι προτιμότερο να έχεις κάνει τα κουμάντα σου από πριν; Άλλαξε τις κινήσεις και τα πλάνα σου, αν έτσι πρέπει να γίνει. Δέξου τη βοήθεια, ακόμα κι αν προέρχεται από άτομα που δεν τους το είχες.

DON’TS: Μη διστάσεις να κινηθείς πιο ευέλικτα, προκειμένου να βγεις αλώβητος από κάποιες σχετικά δύσκολες καταστάσεις. Μην απογοητευτείς, αν δουλειές που σου ανατίθενται είναι δύσκολες, καθώς αυτό σημαίνει πως σε εμπιστεύονται, σωστά; Μην χάνεις την ψυχραιμία σου, γιατί έτσι δεν μπορείς να κινηθείς στοχευμένα κι αποτελεσματικά.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Έχεις στήριξη από τους φίλους σου, άρα μπορείς και να βάλεις τα πάντα σε μια σωστή σειρά, αλλά και να χαλαρώσεις λίγο. Στα επαγγελματικά, το πρόγραμμα ρολάρει άνετα, άρα φρόντισε να ξεκαθαρίσεις το τοπίο. Έπειτα μπορείς να πάρεις εύκολα και τις αποφάσεις που θέλεις στο κομμάτι αυτό. Εξέφρασε την έμπνευσή σου, όπως εσύ θέλεις.

DON’TS: Μην εκνευριστείς και μην βάλεις τον εαυτό σου σε μια (ανούσια) διαδικασία υπερέντασης λόγω του ότι μαθαίνεις πολλά εντελώς από το πουθενά, έτσι; Μην κωλώσεις να διαχειριστείς τις κρίσεις που προκύπτουν, γιατί το έχεις άνετα! Έχεις και εμπειρία φυσικά! Μην πάρεις παρορμητικές αποφάσεις μεν. Μην κάνεις ούτε βιαστικές κινήσεις δε.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Πάρε αποστάσεις, προκειμένου να μπορέσεις να εξετάσεις τα θέματα που υπάρχουν στα επαγγελματικά με την ησυχία σου. Έτσι θα μπορέσεις να καταλήξεις στις πιο σωστές και ωφέλιμες αποφάσεις ή κινήσεις. Απόφυγε να τσιτωθείς, αν ορισμένοι αποφασίσουν να σου κάνουν τις δικές τους χαζές ερωτήσεις. Όρεξη που την έχουν μερικοί!

DON’TS: Πολλά αλλάζουν σήμερα, αλλά το πρόβλημα είναι ότι έμαθες πολλά το προηγούμενο διάστημα. Δεν πρέπει να τα αφήνεις να σε ταλαιπωρούν όμως! Μην αφήνεις το περίεργο κλίμα που επικρατεί στην παρέα να σε κάνει έντονο. Μη διστάσεις να μιλήσεις, αν το θες, αλλά κάντο με σωστό τρόπο. Ίσως πρέπει να μιλήσεις face to face κι όχι μέσω σόσιαλ.

Λέων

Λέων

DO’S: Υπάρχει ένταση στη δουλειά μεν, πρέπει να αποφύγεις να γίνεις απαιτητικός δε. Εξέτασε τις αλλαγές που μπορεί να συμβούν απρόοπτα, για να είσαι ένα βήμα μπροστά. Ακόμα κι αν υπάρχει μια φωνούλα που σου λέει πως αυτό είναι δύσκολο να επιτευχθεί, εσύ αγνόησέ την. Πρέπει να τα έχεις όλα έτοιμα και νοικοκυρεμένα, για να μην εκτεθείς.

DON’TS: Μη διστάσεις να φτιάξεις εναλλακτικά και υποστηρικτικά σχέδια, σε περίπτωση που κάτι δεν πάει όπως το υπολόγιζες. Μην αρνηθείς να ακούσεις και να υποστηρίξεις τους ανθρώπους γύρω σου, καθώς όπως φαίνεται χρειάζονται συμβουλές σου. Ωστόσο μην αγνοείς και τα μαθήματα που παίρνεις μέσα από τα δικά τους παθήματα, σωστά;

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Κάνε ένα τσεκ στις υποχρεώσεις σου, για να δεις αν τις έχεις ολοκληρώσει. Με αυτό τον τρόπο και θα δείξεις ότι είσαι τυπικός- σωστός, αλλά και θα αποβάλλεις το περιττό στρες. Στα επαγγελματικά, άρπαξε ευκαιρίες που μπορούν να αυξήσουν το εισόδημά σου ή ξεκαθάρισε το τοπίο σχετικά με κάποιες υπόνοιες που σου έχουν δημιουργηθεί.

DON’TS: Μην εκνευριστείς και μην αγχωθείς, αν αντιληφθείς ότι πρέπει να αλλάξεις κάποια πράγματα στα επαγγελματικά σου λόγω των εξελίξεων- αλλαγών που συνεχώς συμβαίνουν. Μην κάνεις συνεννοήσεις στο πόδι, δηλαδή βιαστικά, γιατί αυτές και το άγχος αυτών είναι που σε έχουν στην τσίτα. Μην χάνεις την ψυχραιμία σου, γιατί κάνεις λάθη.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς μέσω αυτών θα καταλάβεις ότι έχεις την αμέριστη υποστήριξη των συνεργατών σου, κάτι που προφανώς θα σε ανακουφίσει. Μάλιστα ίσως εκείνοι να σου προτείνουν λύσεις και εναλλακτικές σε προβλήματα που σε ταλαιπωρούν καιρό. Ίσως και να ξυπνήσεις! Ποιος ξέρει; Πρέπει απλά να είσαι ευέλικτος.

DON’TS: Μην αφήνεις τον εκνευρισμό που νιώθεις να σε κάνει καχύποπτο με τους απέναντι ή να τους κατηγορείς για τις αλλαγές που συμβαίνουν, καθώς ίσως να μη φταίνε. Το είχες σκεφτεί αυτό; Μην κάνεις βιαστικές και παρορμητικές κινήσεις, νομίζοντας πως έτσι θα σώσεις την κατάσταση, καθώς το αντίθετο θα πετύχεις. Στο λέω απλά να ξέρεις!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Απόφυγε να γίνεις χειριστικός, θέλοντας να γίνεται πάντα το δικό σου. Το θέμα είναι αυτό που θες εσύ είναι σωστό ή αν όντωςείναι έτσι όπως νομίζεις τα πραγματα! Παράλληλα, άσε το πείσμα και την επιμονή στην άκρη. Δε βοηθάνε! Οργάνωσε σωστά το πρόγραμμά σου μεν, βάλε μέσα σε αυτό και κάποιες δημιουργικές δραστηριότητες δε.

DON’TS: Μην ξεκινήσεις με νεύρα τη μέρα, γιατί αυτό ενδέχεται να επιδεινωθεί, επειδή τα πράγματα είναι έντονα μεταξύ εσού και των συναδέλφων σου. Υπάρχει ένα χάος, υπάρχουν κι αντιπαραθέσεις. Οπότε το δύσκολο κομμάτι είναι να μην εκνευριστείς παραπάνω εσύ, γιατί άκρη δεν θα βγει! Μην αφήσεις κανέναν να μπλεχτεί στις υποθέσεις σου.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Σταμάτα να είσαι στην τσίτα. Αυτό πρέπει να το ξεκινήσεις από το πρωί και μετά απλά να προσπαθήσεις να το διαφυλάξεις. Μόλις αντιληφθείς ότι τα πράγματα ηρεμούν, κινήσου με τον τρόπο που θεωρείς καλύτερο. Αλλιώς πήγαινε με το flow. Το ότι έχεις την ανάγκη να πιαστείς από ανούσια σκηνικά και να αρχίσεις τους καυγάδες, είναι αστείο!

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην εκνευριστείς, μην αγχωθείς και μην πιεστείς από το γεγονός ότι κάποια δεδομένα αλλάζουν. Μη φοβάσαι ούτε ότι μπορεί να σου την πουν. Θεωρώ πως μια κάποια κατανόηση οφείλουν να στη δείξουν, σωστά; Μην επιμένεις να ακούνε όλοι εσένα. Γιατί δεν ακούς κι εσύ αυτούς; Μην είσαι πεισματάρης ή απρόσεκτος.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Σήμερα πρέπει και να εξετάσεις κάποια προσωπικά σου ζητήματα, αλλά και να λύσεις κάποια άλλα οικογενειακά που υπάρχουν. Γενικώς έχεις μπόλικη δουλίτσα να κάνεις, απλά πρέπει να είσαι προσεκτικός. Αν θέλεις να δεις αποτελέσματα, πρέπει να δράσεις άμεσα. Πρέπει, βέβαια, να είσαι σωστά οργανωμένος και προετοιμασμένος.

DON’TS: Μην ταραχτείς, επειδή το πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει ακόμα και την τελευταία στιγμή. Μην μπεις, όμως, στη διαδικασία του να ρωτάς, γιατί σε βγάζουν από την ρουτίνα σου, καθώς και απάντηση δεν θα πάρεις, αλλά και χρόνο θα χάσεις! Μη διστάσεις, λοιπόν, να κάνεις κάτι που είναι στο αυριανό πρόγραμμα για εξοικονόμηση χρόνου.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Βρες πιο δημιουργικούς τρόπους, για να εκτονώσεις τα νεύρα σου. Ωστόσο βρες και λίγο πιο πρακτικούς και άμεσους τρόπους, για να εκφράσεις αυτά που θέλεις στους απέναντι, καθώς μόνο έτσι αυτά θα γίνουν κατανοητά και αποδεκτά. Κανόνισε ωφέλιμες συναντήσεις, για να προωθήσεις τα πλάνα σου. Δέξου το feedback που σου δίνεται.

DON’TS: Μην μπαίνεις σε mode υπερέντασης και μη γίνεσαι τόσο κυκλοθυμικός, γιατί έτσι δυσκολεύεις- κατά πολύ- τις επαφές σου με τους απέναντι. Παράλληλα, μη διστάσεις να προσαρμοστείς κάπως, ειδικά όσον αφορά το σπίτι σου παρόλο που τα πράγματα κι εκεί είναι λίγο περίεργα. Επειδή τα έχεις κάνει γενικώς μαντάρα, μην είσαι απρόσεκτος!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Μπορείς να επικοινωνήσεις τις σκέψεις σου, αλλά ξεκίνα από αυτές που σου βγαίνουν ευκολότερα. Μάλιστα δεν αποκλείεται κάποιες ιδέες σου να βρουν και πρακτική εφαρμογή. Αρκεί να βρεις το θάρρος να μιλήσεις, έτσι; Άσε την έμπνευση και τη δημιουργικότητα να πάρουν τα ηνία. Άκου το ένστικτό σου. Μείνε ψύχραιμος no matter what!

DON’TS: Μην κινείσαι νευρικά και βιαστικά, νομίζοντας πως έτσι θα κλείσεις γρηγορότερα τις υποθέσεις που έχεις σε εκκρεμότητα. Κάθε άλλο! Μην αφήσεις την ένταση που υπάρχει στις συζητήσεις που κάνεις να προκαλέσει περαιτέρω εκνευρισμό, γιατί τότε άκρη δεν θα βγει! Μη γίνεσαι πιεστικός και περίεργος στον τρόπο με τον οποίο μιλάς.

