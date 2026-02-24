DO’S: Καλό είναι να είσαι ευέλικτος, για να μπορέσεις να βρεις τα πατήματά σου εύκολα. Κανόνισε σημαντικές συναντήσεις με έμπιστα άτομα που ξέρεις καιρό, καθώς αυτές ίσως σου ανοίξουν τα μάτια και δεις εναλλακτικές που ούτε καν φανταζόσουν. Πάντως το πείσμα σου σήμερα σου δίνει ένα ωραίο «push», για να πας μπροστά. Μωρέ μπράβο!

DON’TS: Μην περιμένεις πολλά από τις συζητήσεις που κάνεις σχετικά με τα οικονομικά σου. Όχι μόνο αυτό, αλλά μην πιστεύεις και όσα ακούς. Better safe than sorry, που λέμε. Μην είσαι απροετοίμαστος γενικώς, γιατί παίζουν αλλαγές και ανατροπές στο παρά τσακ. Κρίμα δεν είναι να έρθεις σε άβολη θέση, ενώ αυτό θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί;