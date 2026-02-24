Αντιπλημμυρική παρέμβαση στο Ίλιο

Σε μια ουσιαστική παρέμβαση στον Δήμο Ιλίου προχωρά η Περιφέρεια Αττικής, αποκαθιστώντας τη λειτουργία αντλιοστασίου, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής και την προστασία των κατοίκων από πλημμυρικά φαινόμενα. Το έργο, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Αττικής, έχει προϋπολογισμό 450.891,40 (πλέον ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Η σχετική Προγραμματική Σύμβαση υπεγράφη στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Αττικής, από τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά και τη Δήμαρχο Ιλίου, Ανδριάνα Αλεβίζου – Κουκουβίνου. Όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση, σκοπός της παρέμβασης είναι η άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας του αντλιοστασίου, το οποίο είχε τεθεί εκτός λειτουργίας – μαζί με τον υποσταθμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας – λόγω κλοπής κρίσιμων υλικών και εξαρτημάτων. Η επαναλειτουργία του κρίνεται απολύτως αναγκαία, καθώς η περιοχή αποτελεί κλειστή λεκάνη απορροής, ανάμεσα στο ρέμα Εσχατιάς και τον αγωγό διευθέτησης του ρέματος Μιχελή, χωρίς δυνατότητα φυσικής αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων.

Το έργο εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων σε όλο το Λεκανοπέδιο, ιδιαίτερα σε σημεία με αυξημένη επικινδυνότητα, τα οποία εμφανίζονται ολοένα και πιο συχνά και με μεγάλη σφοδρότητα εξαιτίας των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Τι αφορά το έργο

Οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν:

αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του αντλιοστασίου, με νέο μετασχηματιστή και σύγχρονες καλωδιώσεις,

τοποθέτηση νέου συστήματος ελέγχου και τροφοδοσίας για την κύρια και την εφεδρική αντλία όμβριων,

εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης, συναγερμού και κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης,

δημιουργία δικτύου εξωτερικού φωτισμού με μεταλλικούς ιστούς και φωτιστικά στο κτίριο του αντλιοστασίου,

αντικατάσταση αντλίας και δεξαμενής καυσίμου,

καθώς και καθαρισμό τάφρων, αγωγών και της κοίτης του ρέματος.

Μετά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Η αποκατάσταση της λειτουργίας του αντλιοστασίου στο Ίλιον είναι μια παρέμβαση ουσίας για την ασφάλεια της περιοχής και την προστασία των συμπολιτών μας. Θωρακίζουμε περιοχές που για χρόνια έμεναν ευάλωτες, γιατί για εμάς η ασφάλεια των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη, ιδιαίτερα σε γειτονιές που είχαν μείνει χωρίς κρίσιμες υποδομές και σήμερα αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους σε περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων.

Από την πλευρά της η Δήμαρχος Ιλίου, Ανδριάνα Αλεβίζου – Κουκουβίνου υπογράμμισε μεταξύ άλλων:

«Με την παρούσα υπογραφή τέθηκαν οι βάσεις για την ασφαλή και αποτελεσματική επαναλειτουργία ενός υφιστάμενου αντλιοστασίου που παρέμενε εκτός λειτουργίας. Πρόκειται για μια κρίσιμη παρέμβαση στην κατεύθυνση της πρόληψης και της αντιμετώπισης ολοένα και πιο έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που συνδέονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».

Πηγή φωτογραφίας: https://www.ilion.gr