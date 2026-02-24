newspaper
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Αντιπλημμυρική παρέμβαση στο Ίλιο
Αυτοδιοίκηση 24 Φεβρουαρίου 2026, 11:44

Αντιπλημμυρική παρέμβαση στο Ίλιο

Υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση για την αποκατάσταση της λειτουργίας αντλιοστασίου στον Δήμο Ιλίου.

Σύνταξη
Σε μια ουσιαστική παρέμβαση στον Δήμο Ιλίου προχωρά η Περιφέρεια Αττικής, αποκαθιστώντας τη λειτουργία αντλιοστασίου, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής και την προστασία των κατοίκων από πλημμυρικά φαινόμενα. Το έργο, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια Αττικής,  έχει προϋπολογισμό 450.891,40 (πλέον ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας.

Η σχετική Προγραμματική Σύμβαση υπεγράφη στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Αττικής, από τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά και τη Δήμαρχο Ιλίου, Ανδριάνα Αλεβίζου – Κουκουβίνου. Όπως προσθέτει η σχετική ανακοίνωση, σκοπός της παρέμβασης είναι η άμεση αποκατάσταση της λειτουργίας του αντλιοστασίου, το οποίο είχε τεθεί εκτός λειτουργίας – μαζί με τον υποσταθμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας – λόγω κλοπής κρίσιμων υλικών και εξαρτημάτων. Η επαναλειτουργία του κρίνεται απολύτως αναγκαία, καθώς η περιοχή αποτελεί κλειστή λεκάνη απορροής, ανάμεσα στο ρέμα Εσχατιάς και τον αγωγό διευθέτησης του ρέματος Μιχελή, χωρίς δυνατότητα φυσικής αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων.

Το έργο εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων σε όλο το Λεκανοπέδιο, ιδιαίτερα σε σημεία με αυξημένη επικινδυνότητα, τα οποία εμφανίζονται ολοένα και πιο συχνά και με μεγάλη σφοδρότητα εξαιτίας των συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Τι αφορά το έργο

Οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν:

  • αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του αντλιοστασίου, με νέο μετασχηματιστή και σύγχρονες καλωδιώσεις,
  • τοποθέτηση νέου συστήματος ελέγχου και τροφοδοσίας για την κύρια και την εφεδρική αντλία όμβριων,
  • εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης, συναγερμού και κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης,
  • δημιουργία δικτύου εξωτερικού φωτισμού με μεταλλικούς ιστούς και φωτιστικά στο κτίριο του αντλιοστασίου,
  • αντικατάσταση αντλίας και δεξαμενής καυσίμου,
  • καθώς και καθαρισμό τάφρων, αγωγών και της κοίτης του ρέματος.

Μετά την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Η αποκατάσταση της λειτουργίας του αντλιοστασίου στο Ίλιον είναι μια παρέμβαση ουσίας για την ασφάλεια της περιοχής και την προστασία των συμπολιτών μας. Θωρακίζουμε περιοχές που για χρόνια έμεναν ευάλωτες, γιατί για εμάς η ασφάλεια των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη, ιδιαίτερα σε γειτονιές που είχαν μείνει χωρίς κρίσιμες υποδομές και σήμερα αντιμετωπίζουν αυξημένους κινδύνους σε περιόδους έντονων καιρικών φαινομένων.

Από την πλευρά της η Δήμαρχος Ιλίου, Ανδριάνα Αλεβίζου – Κουκουβίνου υπογράμμισε μεταξύ άλλων:

«Με την παρούσα υπογραφή τέθηκαν οι βάσεις για την ασφαλή και αποτελεσματική επαναλειτουργία ενός υφιστάμενου αντλιοστασίου που παρέμενε εκτός λειτουργίας. Πρόκειται για μια κρίσιμη παρέμβαση στην κατεύθυνση της πρόληψης και της αντιμετώπισης ολοένα και πιο έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, που συνδέονται με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».

Πηγή φωτογραφίας: https://www.ilion.gr

Τράπεζες
Euroxx: Ο χρησμός για τις ελληνικές τράπεζες – Τι λέει για το Νόμο Κατσέλη

Euroxx: Ο χρησμός για τις ελληνικές τράπεζες – Τι λέει για το Νόμο Κατσέλη

Business
METLEN: Αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο

METLEN: Αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Αφαλάτωσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας, ζητάει ο Περιφερειάρχης
Πόσιμο νερό 20.02.26

Την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Αφαλάτωσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας, ζητάει ο Περιφερειάρχης

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό ζητώντας την άμεση ολοκλήρωση της χρηματοδότησης για το έργο της Μονάδας Αφαλάτωσης / Αποσκλήρυνσης στη Χρυσηίδα Κέρκυρας.

Σύνταξη
Η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση ζητάει μόνιμο προσωπικό και συνέχιση του προγράμματος 55+
Αυτοδιοίκηση 20.02.26

Η Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση ζητάει μόνιμο προσωπικό και συνέχιση του προγράμματος 55+

ΚΕΔΕ στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης: Ξεκάθαρο μήνυμα για άμεση ενίσχυση με προσωπικό στους Δήμους, με διασφάλιση και ενίσχυση του προγράμματος 55+.

Σύνταξη
Αγώνας δρόμου του Δήμου Άνδρου για την αποκατάσταση των ζημιών από έντονο καιρικό φαινόμενο
Αυτοδιοίκηση 20.02.26

Αγώνας δρόμου του Δήμου Άνδρου για την αποκατάσταση των ζημιών από έντονο καιρικό φαινόμενο

Μεγάλα προβλήματα άφησε πίσω του το έντονο καιρικό φαινόμενο που έπληξε τον Δήμο Άνδρου. Αντίστοιχα μεγάλη είναι και η κινητοποίηση της δημοτικής Αρχής και όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Σύνταξη
Δήμος Τήνου: Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Τήνος μετά από κατεπείγον αίτημα του Δημάρχου
Πολιτική προστασία 19.02.26

Δήμος Τήνου: Σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης η Τήνος μετά από κατεπείγον αίτημα του Δημάρχου

Η κήρυξη κρίθηκε επιβεβλημένη για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών οι οποίες προέκυψαν από τα σφοδρά καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τον Δήμο Τήνου.

Σύνταξη
Για κίνδυνο κατάρρευσης πρανούς σε ρέμα κάνει λόγο ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκιδόνας
Αυτοδιοίκηση 19.02.26

Για κίνδυνο κατάρρευσης πρανούς σε ρέμα κάνει λόγο ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκιδόνας

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας ανακοίνωσε την ύπαρξη σοβαρού και άμεσου κινδύνου αστάθειας και κατάρρευσης του πρανούς στο ρέμα Γιαμπουρλά.

Σύνταξη
Δήμος Μαλεβιζίου: Χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δημοτών
Κοινωνική πολιτική 19.02.26

Δήμος Μαλεβιζίου: Χορήγηση έκτακτου χρηματικού βοηθήματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δημοτών

Χορήγηση, στο Δήμο Μαλεβιζίου, έκτακτου χρηματικού βοηθήματος κοινωνικής στήριξης σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες δημοτών – μονίμων κατοίκων, στο πλαίσιο εξειδικευμένης παρέμβασης.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συγκεντρώθηκαν 23.000 υπογραφές για διενέργεια δημοψηφίσματος για το μέλλον της ΔΕΘ
Θεσσαλονίκη 19.02.26

Συγκεντρώθηκαν 23.000 υπογραφές για διενέργεια δημοψηφίσματος για το μέλλον της ΔΕΘ

«Ανοίγει ο δρόμος για το πρώτο επίσημο δημοτικό δημοψήφισμα στην ιστορία της χώρας μας», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής Δημοψηφίσματος. Τι ζητούν οι δημότες για τη ΔΕΘ

Σύνταξη
ΚΕΔΕ στη Βουλή: «Η γλώσσα ενώνει, δεν διχάζει»
Παγκόσμια ημέρα 19.02.26

ΚΕΔΕ στη Βουλή: «Η γλώσσα ενώνει, δεν διχάζει»

Ο Γεν. Γραμματέας της ΚΕΔΕ, τοποθετήθηκε στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς και της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Burberry κάνει βουτιά στο βρετανικό DNA της και φέρνει την κλασική καμπαρντίνα ξανά στο προσκήνιο
Καρό κασκόλ 24.02.26

Η Burberry κάνει βουτιά στο βρετανικό DNA της και φέρνει την κλασική καμπαρντίνα ξανά στο προσκήνιο

Τα trenchcoats και τα bomber jackets του σχεδιαστή Daniel Lee της Burberry ξεχειλίζουν από την ενέργεια της πόλης σε μια νέα συλλογή που αγκαλιάζει τις κακές καιρικές συνθήκες κι αντιμετωπίζει τις οικονομικές αναπροσαρμογές του οίκου μετά τις 1.700 περικοπές θέσεων εργασίας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσουκαλάς: Πιο νωρίς θα δούμε την ταινία του Μπραντ Πιτ από την Ύδρα παρά το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη
ΠΑΣΟΚ 24.02.26

Τσουκαλάς: Πιο νωρίς θα δούμε την ταινία του Μπραντ Πιτ από την Ύδρα παρά το βίντεο του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, στηλίτευσε την... προαναγγελία του βίντεο που δεν δημοσιοποιήθηκε ποτέ από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη

Σύνταξη
Ουκρανία: Τα μηνύματα Κιέβου, Μόσχας και ΕΕ για τα τέσσερα χρόνια πολέμου δεν προμηνύουν τη λήξη του
Κόσμος 24.02.26

Τα μηνύματα Κιέβου, Μόσχας και ΕΕ για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία δεν προμηνύουν τη λήξη του

Τα μηνύματα όλων των πλευρών για τα τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία δείχνουν ότι το χάσμα παραμένει μεγάλο παρά τον τεράστιο φόρο αίματος που έχουν πληρώσει τα εμπόλεμα μέρη

Σύνταξη
Βέλγιο: Υλικό παιδικής πορνογραφίας βρέθηκε στο κελί του παιδοβιαστή και δολοφόνου Μαρκ Ντιτρού
Σοκ 24.02.26

Βέλγιο: Υλικό παιδικής πορνογραφίας βρέθηκε στο κελί του παιδοβιαστή και δολοφόνου Μαρκ Ντιτρού

Ο 69χρονος Μαρκ Ντιτρού είναι ένας από τους πιο διαβόητους εγκληματίες στο Βέλγιο. Εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τους βιασμούς 6 κοριτσιών και νέων γυναικών και τις δολοφονίες τεσσάρων από αυτές

Σύνταξη
H κλιματική αλλαγή δεκαπλασίασε τη σφοδρότητα των καυσώνων στην Ευρώπη – Νέο μοντέλο αποκαλύπτει
Περιβάλλον 24.02.26

H κλιματική αλλαγή δεκαπλασίασε τη σφοδρότητα των καυσώνων στην Ευρώπη – Νέο μοντέλο αποκαλύπτει

Νέο μαθηματικό μοντέλο επιτρέπει τον υπολογισμό των κινδύνων από ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και τον καταλογισμό ευθυνών για τις εκπομπές άνθρακα που προκαλούν την κλιματική αλλαγή.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι μειώσεις αποδοχών των μόνιμων υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών
Ελλάδα 24.02.26

ΣτΕ: Αντισυνταγματικές οι μειώσεις αποδοχών των μόνιμων υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών

Οι ανώτατοι δικαστές έκριναν ότι οι μειώσεις αποδοχών των μόνιμων υπαλλήλων του υπουργείου Εξωτερικών αντίκεινται στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Αίγιο: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 46χρονος που πυροβόλησε 4 ανήλικους – Ένταση στα δικαστήρια
Ελλάδα 24.02.26

Αίγιο: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 46χρονος που πυροβόλησε 4 ανήλικους – Ένταση στα δικαστήρια

Ο 46χρονος που πυροβόλησε τους ανήλικους στο Αίγιο, ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη - Κατά την αποχώρηση του από τα δικαστήρια, συγκεντρωμένοι προσπάθησαν να του επιτεθούν

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή για να της επιστραφούν δασμοί και ακολουθούν κι άλλοι
Ακολουθούν κι άλλοι 24.02.26

Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή εναντίον της κυβέρνησης των ΗΠΑ για να της επιστραφούν δασμοί

Μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ περιγράφουν την κίνηση της FedEx ως την πρώτη μείζονα εταιρική αγωγή μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία από ότι αναπνέει – Ακόμη να ζητήσει συγγνώμη;
Πολιτική Γραμματεία 24.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης λέει ψέματα με μεγαλύτερη ευκολία από ότι αναπνέει – Ακόμη να ζητήσει συγγνώμη;

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε υποστηρίξει ότι θα δώσει στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο θα αποτυπώνονται οι πράξεις για τις οποίες κατηγόρησε τον γιατρό του γενικού νοσοκομείου Νίκαιας, ωστόσο δεν το έπραξε.

Σύνταξη
Ιράν: Τέσσερις νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου σε αγορά οπωροκηπευτικών
Βίντεο 24.02.26

Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου σε αγορά στο Ιράν - Τέσσερις νεκροί, εκ των οποίων 2 πολίτες

Το Ιράν που πλήττεται εδώ και δεκαετίες από κυρώσεις έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια αρκετά αεροπορικά δυστυχήματα, κυρίως με στρατιωτικά αεροσκάφη, αλλά και πολιτικά

Σύνταξη
