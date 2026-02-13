newspaper
Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
13.02.2026 | 08:43
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα λόγω του συλλαλητηρίου των αγροτών
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δημοπρατήθηκε το αντιπλημμυρικό έργο του ρέματος Σαπφούς
Αυτοδιοίκηση 13 Φεβρουαρίου 2026, 09:13

Δημοπρατήθηκε το αντιπλημμυρικό έργο του ρέματος Σαπφούς

Πρόκειται για μεγάλης κλίμακας έργο αντιπλημμυρικής προστασίας που αφορά το μεγαλύτερο μέρος του Βόρειου Τομέα Αθηνών.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Υπέρταση; Οι 6 αλλαγές που κάνουν την διαφορά

Υπέρταση; Οι 6 αλλαγές που κάνουν την διαφορά

Spotlight

Ξεκινά με ανοικτή διαδικασία η δημοπράτηση της διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς, συνολικού προϋπολογισμού 19.720.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), με αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας.  Η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από πόρους Τομεακών Προγραμμάτων και η περάτωση αναμένεται έως τις αρχές του 2028.

Με αφορμή τη δημοπράτηση, πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και του Δημάρχου Αμαρουσίου Θεόδωρου Αμπατζόγλου, όπου υπογραμμίστηκε η ιδιαίτερη σημασία υλοποίησης του έργου για τον Βόρειο Τομέα Αθηνών, για μια περιοχή που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από έντονες βροχοπτώσεις τα τελευταία χρόνια.

Από το Μαρούσι έως τη Κηφισιά

Το έργο διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς καλύπτει το τμήμα από τα όρια των Δήμων Αμαρουσίου και Κηφισιάς έως την είσοδο στον αγωγό διέλευσης της Αττικής Οδού, συνολικού μήκους 4,16 χλμ. Όπως προσθέτει στην σχετική της ανακοίνωση η Περιφέρεια Αττικής, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών, τη διευθέτηση δικτύων, τη διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα έργα αντιστήριξης, την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και την προσαρμογή εκβολής υφιστάμενων αγωγών αποχέτευσης ομβρίων που εκβάλλουν στο ρέμα σε διάφορες θέσεις.

*πηγή φωτογραφίας, Περιφέρεια Αττικής

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Βιομηχανία
Βιομηχανία σε κρίση – Στο περίμενε… για το φθηνό ρεύμα

Βιομηχανία σε κρίση – Στο περίμενε… για το φθηνό ρεύμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Υπέρταση; Οι 6 αλλαγές που κάνουν την διαφορά

Υπέρταση; Οι 6 αλλαγές που κάνουν την διαφορά

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το κρίσιμο δίμηνο και η αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το κρίσιμο δίμηνο και η αναβάθμιση σε ανεπτυγμένη αγορά

inWellness
inTown
Stream newspaper
Καταγραφή και έλεγχος των γεφυρών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Αυτοδιοίκηση 12.02.26

Καταγραφή και έλεγχος των γεφυρών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας και Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για την καταγραφή και τον έλεγχο των γεφυρών στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Σύνταξη
Τι λέει ο Δήμος Βριλησσίων για την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου στην περιφερειακή Αιγάλεω
Ατύχημα 11.02.26

Τι λέει ο Δήμος Βριλησσίων για την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου στην περιφερειακή Αιγάλεω

«Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από τους θεράποντες ιατρούς, ο οδηγός μας νοσηλεύεται εκτός κινδύνου», αναφέρει ο Δήμος Βριλησσίων σε σχέση με την ανατροπή απορριμματοφόρου του Δήμου.

Σύνταξη
Για μόνιμη λύση στην υδροδότηση της Αίγινας μέσα στον Φεβρουάριο κάνει λόγο ο Υφυπουργός Εσωτερικών
Λύνεται; 11.02.26

Για μόνιμη λύση στην υδροδότηση της Αίγινας μέσα στον Φεβρουάριο κάνει λόγο ο Υφυπουργός Εσωτερικών

Σε ανακοίνωση του το γραφείο του Υφυπουργού Εσωτερικών, βασίλη Σπανάκη, επισημαίνει ότι μέχρι τέλη Φεβρουαρίου θα έχει αποκατασταθεί η υδροδότηση της Αίγινας σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που υπάρχει.

Σύνταξη
Αυτοψία στο Ρέμα της Πικροδάφνης από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και την Περιφέρεια Αττικής
Πολιτική προστασία 11.02.26

Αυτοψία στο Ρέμα της Πικροδάφνης από το Δήμο Παλαιού Φαλήρου και την Περιφέρεια Αττικής

Στο ρέμα της Πικροδάφνης βρέθηκαν αυτοδιοικητικοί πρώτου και δεύτερου βαθμού, με σκοπό να εντοπιστούν ζητήματα που αφορούν την προστασία της περιοχής.

Σύνταξη
Η ανθεκτικότητα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Το ζητούμενο 11.02.26

Η ανθεκτικότητα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει φέτος μια στρατηγική για την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα των παράκτιων κοινοτήτων, με βάση το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς που εγκρίθηκε το 2025.

Σύνταξη
Ευρείας κλίμακας ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Καστοριάς
Δημόσιος χώρος 10.02.26

Ευρείας κλίμακας ανάπλαση στο παραλιακό μέτωπο της Καστοριάς

Εκδόθηκε η απόφαση ένταξης της πράξης «Ανάπλαση του παραλίμνιου κοινόχρηστου χώρου τμήματος νότιας παραλιακής ζώνης πόλης Καστοριάς» στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
HRW: Πρώην τμηματάρχης καταγγέλλει ότι δεν δημοσιεύτηκε έκθεση για το δικαίωμα της επιστροφής των Παλαιστινίων
Τι υποστηρίζει 13.02.26

Καταγγελία πρώην τμηματάρχη του HRW: Δεν δημοσιεύτηκε έκθεση για το δικαίωμα της επιστροφής των Παλαιστινίων

Ο Όμαρ Σακίρ παραιτήθηκε από τα καθήκοντά του παραιτήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου, μαζί με τη συνάδελφό του Μελίνα Ανσάρι λόγω της απόρριψης δημοσίευσης της έκθεσης της HRW

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Οι πολίτες της Δύσης θεωρούν πιθανό έναν Γ’ ΠΠ αλλά δεν θέλουν θυσίες για στρατιωτικές δαπάνες
Δημοσκόπηση 13.02.26

Οι πολίτες της Δύσης θεωρούν πιθανό ένα Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο - Δεν θέλουν θυσίες για στρατιωτικές δαπάνες

Δημοσκόπηση που δημοσιεύει το POLITICO δείχνει εκτίναξη του αριθμού αυτών που φοβούνται έναν Γ'ΠΠ σε σχέση με έναν χρόνο πριν - Πόσο πιθανή θεωρούν τη χρήση πυρηνικών

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η δύναμη της θέλησης: Ο Νίκολα Τόπιτς νίκησε τραυματισμούς και καρκίνο και έκανε ντεμπούτο στο NBA (vid)
Αθλητισμός & Σπορ 13.02.26

Η δύναμη της θέλησης: Ο Νίκολα Τόπιτς νίκησε τραυματισμούς και καρκίνο και έκανε ντεμπούτο στο NBA (vid)

Στα 20 του, μετά από δύο χρόνια ταλαιπωρίας και μάχης με τραυματισμούς και καρκίνο, ο Νίκολα Τόπιτς έκανε το ντομπούτο του στο NBA με τη φανέλα των πρωταθλητών Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και αποθεώθηκε!

Σύνταξη
Πώς διαβάζει η Αθήνα τις αναφορές Ερντογάν σε λύσεις με βάση το διεθνές δίκαιο
Πολιτική 13.02.26

Πώς διαβάζει η Αθήνα τις αναφορές Ερντογάν σε λύσεις με βάση το διεθνές δίκαιο

Μητσοτάκης - Ερντογάν ανέδειξαν τη σημασία των διαύλων επικοινωνίας και της διατήρησης «ήρεμων νερών», με διπλωματικές πηγές να διακρίνουν ενδεχόμενη ευκαιρία στον ορίζοντα των ελληνοτουρκικών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Eurovision 2026: Απόψε ο Β’ Ημιτελικός – Ποιοι είναι οι 14 υποψήφιοι για την ελληνική συμμετοχή
Fizz 13.02.26

Eurovision 2026: Απόψε ο Β’ Ημιτελικός - Ποιοι είναι οι 14 υποψήφιοι για την ελληνική συμμετοχή

Στον Β’ Ημιτελικό, για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision, διαγωνίζονται 14 υποψήφιοι ερμηνευτές, διεκδικώντας την πρόκρισή τους στον Τελικό αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου – Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο
Στη Θεσσαλονίκη 13.02.26

Σοβαρό τροχαίο με εκτροπή και ανατροπή Ι.Χ. αυτοκινήτου - Ένας τραυματίας στο νοσοκομείο

Το αυτοκίνητο ανετράπη στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Καυτατζόγλου, στη Θεσσαλονίκη - Τον τραυματία παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε στο νοσοκομείο

Σύνταξη
Τι είπε ο Γιόνσον για ΑΕΚ και Νίκολιτς: «Είμαι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας μου και δεν παίζω»
Ποδόσφαιρο 13.02.26

Τι είπε ο Γιόνσον για ΑΕΚ και Νίκολιτς: «Είμαι στην καλύτερη κατάσταση της καριέρας μου και δεν παίζω»

Ο Γενς Γιόνσον μίλησε σε Μέσο της Δανίας, για τα πλάνα του, όπου αναμένεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ αλλά και για τον λόγο που δεν αγωνίζεται στην Ένωση.

Σύνταξη
Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Δεύτερη εβδομάδα 13.02.26

Συνεχίζεται η πτώση των τιμών στο πετρέλαιο, ενώ η υποχωρεί η ανησυχία για σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Οι τιμές σημείωσαν άνοδο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω των ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν στον Ιράν, έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς της Μέσης Ανατολής

Σύνταξη
Θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό στην Πιερία που βρέθηκε μέσα σε αγροτικό
Ελλάδα 13.02.26

Θρίλερ με την απανθρακωμένη σορό στην Πιερία που βρέθηκε μέσα σε αγροτικό

Όπως έγινε γνωστό, πριν πάρει φωτιά το αγροτικό, o 48χρονος από την Πιερία είχε επισκεφθεί ένα βενζινάδικο ενώ τα δύο μπιτόνια βενζίνης δε βρέθηκαν και όπως αναφέρουν οι Αρχές, μάλλον δεν πρόκειται για ατύχημα

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Μεγάλα προβλήματα σε Κρήτη και Χίο – Κατολισθήσεις, πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων
Επιμένουν τα φαινόμενα 13.02.26

Μεγάλα προβλήματα από την κακοκαιρία σε Κρήτη και Χίο - Κατολισθήσεις, πλημμύρες και απεγκλωβισμοί κατοίκων

Eπ' αόριστον κλείνει ο παραλιακός δρόμος Μύρτου - Τερτσών στην Κρήτη λόγω πτώσης βράχων - Νέα κατολίσθηση στην Ήπειρο - Η κακοκαιρία έπληξε και τη Χίο με εκτεταμένες πλημμύρες

Σύνταξη
Βιμ Βέντερς: «Οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά όχι με πολιτικό τρόπο»
Berlinale 13.02.26

Βιμ Βέντερς: «Οι ταινίες μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο, αλλά όχι με πολιτικό τρόπο»

Σε συνέντευξη Τύπου για την έναρξη της 76ης έκδοσης του φεστιβάλ κινηματογράφου του Βερολίνου, ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Βιμ Βέντερς, δήλωσε ότι «ο κινηματογράφος έχει απίστευτη δύναμη», αλλά μικρή επιρροή στους πολιτικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο