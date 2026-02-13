Δημοπρατήθηκε το αντιπλημμυρικό έργο του ρέματος Σαπφούς
Πρόκειται για μεγάλης κλίμακας έργο αντιπλημμυρικής προστασίας που αφορά το μεγαλύτερο μέρος του Βόρειου Τομέα Αθηνών.
Ξεκινά με ανοικτή διαδικασία η δημοπράτηση της διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς, συνολικού προϋπολογισμού 19.720.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), με αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Αττικής, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας. Η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από πόρους Τομεακών Προγραμμάτων και η περάτωση αναμένεται έως τις αρχές του 2028.
Με αφορμή τη δημοπράτηση, πραγματοποιήθηκε χθες συνάντηση μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και του Δημάρχου Αμαρουσίου Θεόδωρου Αμπατζόγλου, όπου υπογραμμίστηκε η ιδιαίτερη σημασία υλοποίησης του έργου για τον Βόρειο Τομέα Αθηνών, για μια περιοχή που έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από έντονες βροχοπτώσεις τα τελευταία χρόνια.
Από το Μαρούσι έως τη Κηφισιά
Το έργο διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς καλύπτει το τμήμα από τα όρια των Δήμων Αμαρουσίου και Κηφισιάς έως την είσοδο στον αγωγό διέλευσης της Αττικής Οδού, συνολικού μήκους 4,16 χλμ. Όπως προσθέτει στην σχετική της ανακοίνωση η Περιφέρεια Αττικής, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις, την αρχαιολογική παρακολούθηση των εργασιών, τη διευθέτηση δικτύων, τη διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα έργα αντιστήριξης, την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και την προσαρμογή εκβολής υφιστάμενων αγωγών αποχέτευσης ομβρίων που εκβάλλουν στο ρέμα σε διάφορες θέσεις.
*πηγή φωτογραφίας, Περιφέρεια Αττικής
