Ποια είναι τα μπαζωμένα ρέματα που πλημμυρίζουν την Αθήνα
Ελλάδα 11 Δεκεμβρίου 2025 | 06:10

Ποια είναι τα μπαζωμένα ρέματα που πλημμυρίζουν την Αθήνα

Ψηλά στη λίστα με τα περισσότερα προβλήματα είναι το κλειστό τμήμα του Κηφισού, όπου καταλήγει το 70% των νερών του Λεκανοπεδίου. Το ίδιο ισχύει και με τον Ιλισό, που όλο το δίκτυό του είναι υπόγειο

ΡεπορτάζΕύη Σαλτού
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Κάθε φορά που μια δυνατή βροχή πλήττει την Αθήνα, το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται: δρόμοι μετατρέπονται σε ποτάμια, υπόγεια πλημμυρίζουν, οδηγοί και πεζοί εγκλωβίζονται.

Οι αιτίες συχνά αποδίδονται στην εκάστοτε κακοκαιρία ή στην ένταση των φαινομένων. Ωστόσο, κάτω από το αστικό τοπίο… κρύβεται ένας διαχρονικός και σε μεγάλο βαθμό ανθρωπογενής παράγοντας: τα κλειστά και μπαζωμένα ρέματα της πόλης.

Κι όμως, πριν από περίπου οκτώ δεκαετίες, τα ανοιχτά ρέματα της Αθήνας είχαν μήκος 1.280 χιλιόμετρα. Σύμφωνα με μελέτη του ΕΜΠ, σήμερα ίσα που ξεπερνούν τα 400 χιλιόμετρα. Για παράδειγμα, ο Ιλισός, που ήταν το μεγαλύτερο ποτάμι που διέσχιζε την πόλη, καθώς ξεκινούσε από τον Υμηττό και κατέληγε στη θάλασσα, σήμερα είναι κλειστός, κυλάει υπογείως.

Δρόμοι όπως η Μιχαλακοπούλου, η Βασιλέως Κωνσταντίνου (μπροστά από το Καλλιμάρμαρο), η Καλλιρρόης βρίσκονται πάνω από τον Ιλισό. Ενώ ο Κυκλοβόρος «κατέβαινε» προς το Αρχαιολογικό Μουσείο και έχει μετατραπεί σε… οδό Μάρνη.

Το ποτάμι έγινε δρόμος

«Κάθε φορά που βρέχει έντονα, λέμε «ο δρόμος έγινε ποτάμι». Κι όμως, αυτό που θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι πρώτα το ποτάμι έγινε δρόμος. Κάθε φορά που αναρωτιόμαστε γιατί πλημμυρίζει η πόλη, η απάντηση είναι απλή: γιατί φράξαμε τον δρόμο του νερού. Το νερό της βροχής δεν μπορεί να φτάσει σε κάποιο ποτάμι γιατί στη θέση του έχουμε ρίξει τσιμέντο, έχουμε κάνει πολυκατοικίες, έχουμε βάλει εμπόδια, και προσπαθεί όλο αυτό το νερό να περάσει μέσα από φρεάτια, τα οποία φράζουν με το παραμικρό, και από έναν σωλήνα με ακτίνα 80 εκ. Τα φρεάτια, όμως, είναι συγκεκριμένης αντοχής», τονίζει στα «ΝΕΑ» ο αγρονόμος – τοπογράφος μηχανικός του ΕΜΠ και συντονιστής της ομάδας «Γεωμυθική» Δημήτρης Θεοδοσόπουλος.

Αυτός είναι και ο λόγος που στην πρόσφατη κακοκαιρία αρκετά φρεάτια «έσκασαν», θυμίζοντας σιντριβάνια. Παλαιότερη μελέτη του ΙΓΜΕ έδειξε πως το 80% των νερών της βροχής το απορροφούσε το έδαφος και μόλις το 20% έπεφτε στη θάλασσα, εικόνα που πλέον έχει αντιστραφεί.

Καταστροφικές παρεμβάσεις

Ποια είναι, όμως, τα κλειστά ρέματα που πλημμυρίζουν σε κάθε δυνατή βροχή την πρωτεύουσα; Σύμφωνα με τον Δ. Θεοδοσόπουλο, θα πρέπει να διευκρινιστεί πως δεν ευθύνονται τα ρέματα για τις πλημμύρες, αλλά οι παρεμβάσεις του ανθρώπου. «Ψηλά στη λίστα με τα ρέματα στα οποία εντοπίζουμε τα περισσότερα προβλήματα είναι το κλειστό τμήμα του Κηφισού, όπου καταλήγει το 70% των νερών του Λεκανοπεδίου. Για να φτάσει λοιπόν το νερό στον Κηφισό περνά μέσα από τα φρεάτια που, όπως είπαμε, είναι συγκεκριμένης δυναμικής και άρα πλημμυρίζουμε. Το ίδιο ισχύει και με τον Ιλισό, που όλο το δίκτυό του είναι υπόγειο, καθώς και τον Ποδονίφτη, ο οποίος διέρχεται από τους Δήμους Χαλανδρίου, Φιλοθέης – Ψυχικού και Νέας Ιωνίας».

Η λύση είναι, σύμφωνα με τον Δ. Θεοδοσόπουλο, να ανοίξει ο δρόμος του νερού. «Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Να ανοίξουν, για παράδειγμα, τμήματα του Ιλισού στην οδό Καλλιρρόης, χωρίς να γίνουν συγκοινωνιακές ρυθμίσεις. Θα πρέπει να εστιάσουμε και στην ανάδειξη της περιβαλλοντικής αξίας των εναπομεινάντων ανοιχτών ρεμάτων», εξηγεί. Αναφέρει, δε, πως στον Ποδονίφτη υπάρχουν συγκεκριμένα είδη ψαριών και πλήθος άλλων οργανισμών, όπως λιβελούλες και φρύνοι. «Γνωρίζετε ότι κάτω από τα γραφεία του ΚΚΕ, στον υπόγειο Ποδονίφτη, έχουμε εντοπίσει χέλια; Πρόκειται, λοιπόν, για ένα ζωντανό κομμάτι κάτω από την πόλη που πρέπει να βγει στην επιφάνεια».

Η πολύπαθη Μάνδρα

Στην πρόσφατη κακοκαιρία η πολύπαθη Μάνδρα πλημμύρισε στα ίδια ακριβώς σημεία με το 2017, τότε που έχασαν τη ζωή τους 24 άνθρωποι. «Δεν ξεχείλισε το ρέμα γιατί πολύ απλά δεν υπήρχε ρέμα. Τους κατοίκους της περιοχής, δεκαετίες τώρα, τους έχουν «τοποθετήσει» μέσα στην πορεία του νερού», υπογραμμίζει ο Δημήτρης Θεοδοσόπουλος.

Αλλά και ο καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας σε δηλώσεις του έχει επισημάνει πως μπορεί να μεσολάβησαν κάποια έργα στην περιοχή, «αλλά, όπως άλλωστε είχα πει, κάθε έργο μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά ή όχι πλήρως, όπως συνέβη στη Βαλένθια όταν ένα φαραωνικό έργο συνέβαλε στην πλημμύρα της. Το ρέμα της Αγίας Αικατερίνης είναι μια εικόνα που δείχνει πώς χτίστηκε η Ελλάδα τα τελευταία 70 χρόνια. Η κοίτη του ποταμού αποκόπτεται από τον οικιστικό ιστό. Η φύση λειτουργεί όπως έμαθε εδώ και χιλιάδες χρόνια όταν έχουμε τα σπίτια εγκάρσια στην κοίτη».

Τράπεζες
POS: Πρόταση για μετατροπή σε «ΑΤΜ» για ανάληψη και κατάθεση μετρητών

POS: Πρόταση για μετατροπή σε «ΑΤΜ» για ανάληψη και κατάθεση μετρητών

inWellness
inTown
Stream
Καταστήματα: Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά
Τι ισχύει για αμοιβές 11.12.25

Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

Από σήμερα Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο - Οι Εμπορικοί Σύλλογοι τονίζουν ότι παραμένει ενδεικτικό και προαιρετικό - Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

Σύνταξη
Νέα στοιχεία για το πόρισμα που «αποσύνδεσε» ΕΥΠ και Predator
Ελλάδα 11.12.25

Νέα στοιχεία για το πόρισμα που «αποσύνδεσε» ΕΥΠ και Predator

Όπως φαίνεται υπήρξε προσπάθεια επηρεασμού των πραγματογνωμόνων ώστε οι συντάκτες του πορίσματος να προσμετρήσουν παραμέτρους που θα οδηγούσαν σε στρεβλά αριθμητικά αποτελέσματα.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Αγρότες: Η στιγμή που άνδρας των ΜΑΤ πετάει δακρυγόνα στο πλήθος στην Πάτρα [βίντεο]
Αγρότες 10.12.25

Η στιγμή που άνδρας των ΜΑΤ πετάει δακρυγόνα στο πλήθος στην Πάτρα

Σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, η Αστυνομία άρχισε να πετά χειροβομβίδες κρότου λάμψης, δακρυγόνα και χημικά στους αγρότες - Στο σημείο υπήρχαν οικογένειες, μικρά παιδιά και μωρά

Σύνταξη
Αγρότες: Ένταση στη Θεσσαλονίκη – Αστυνομικοί πήγαν να ταυτοποιήσουν παραγωγό την ώρα που όργωνε, στο νοσοκομείο αγρότης [βίντεο]
Μες στο χωράφι του 10.12.25

Ένταση στη Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί πήγαν να ταυτοποιήσουν παραγωγό την ώρα που όργωνε, στο νοσοκομείο αγρότης

Αστυνομικοί πίστεψαν ότι ο παραγωγός θα επιχειρήσει να μεταβεί στο αεροδρόμιο και πήγαν να τον ταυτοποιήσουν την ώρα που όργωνε το χωράφι - Αγρότες από το μπλόκο έσπευσαν άμεσα στο σημείο και προκλήθηκε μεγάλη ένταση

Σύνταξη
Αγρότες: Ο χάρτης των μπλόκων πανελλαδικά – «Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, γιατί τα έχουμε ήδη χάσει όλα»
Στον αγώνα 10.12.25

Ο χάρτης των αγροτικών μπλόκων πανελλαδικά - «Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, γιατί τα έχουμε ήδη χάσει όλα»

Η «φλόγα» του κάμπου καίει την κυβέρνηση Μητσοτάκη - Οι αγρότες παραμένουν σε «θέσεις μάχης», ενώ πληθαίνουν οι καταγγελίες περί χρήσης αστυνομικής βίας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ζάκυνθος: Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που δάγκωσε και σκότωσε το δίχρονο αγοράκι – Υπό συνεχή παρακολούθηση από ειδικούς
Ελλάδα 10.12.25

Ζάκυνθος: Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που δάγκωσε και σκότωσε το δίχρονο αγοράκι – Υπό συνεχή παρακολούθηση από ειδικούς

Το πίτμπουλ εξετάστηκε ήδη από τους κτηνιάτρους του Κέντρου και θα βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, τόσο από την επιστημονική ομάδα του ΔΙΚΕΠΑΖ όσο και από έμπειρο εκπαιδευτή σκύλων συνεργάτη του οργανισμού.

Σύνταξη
Επτά κλινικές στην Ελλάδα είχαν λάβει το σπέρμα του Δανού δότη με το γονίδιο καρκίνου
«Δότης 7069» 10.12.25

Επτά κλινικές στην Ελλάδα είχαν λάβει το σπέρμα του Δανού δότη με το γονίδιο καρκίνου

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη ότι επτά κλινικές στην Ελλάδα είχαν λάβει σπέρμα από Δανό δότη που έφερε μια εξαιρετικά επικίνδυνη γενετική μετάλλαξη, η οποία αυξάνει δραματικά τον κίνδυνο καρκίνου στα παιδιά.

Σύνταξη
Οταν ο Τσιτσιπάς έδωσε για δίπλωμα το 2021 και κόπηκε – Είχε αγοράσει Τesla και δεν μπορούσε να το οδηγήσει
Ελλάδα 10.12.25

Οταν ο Τσιτσιπάς έδωσε για δίπλωμα το 2021 και κόπηκε - Αγόρασε Τesla και δεν μπορούσε να το οδηγήσει

Σε κάθε περίπτωση ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πρέπει να παραδώσει στις αρχές όποιο δίπλωμα διαθέτει από ξένη χώρα καθώς σε διαφορετική περίπτωση αναμένεται να σχηματιστεί εις βάρος του δικογραφία για απείθια.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Δεν κάνουμε πίσω» διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση – Αμετακίνητοι στα μπλόκα συντονίζουν τις δράσεις τους
Πανελλαδικός ξεσηκωμός 11.12.25

«Δεν κάνουμε πίσω» διαμηνύουν οι αγρότες στην κυβέρνηση – Αμετακίνητοι στα μπλόκα συντονίζουν τις δράσεις τους

Οι αγρότες σφίγγουν τον κλοιό γύρω από την κυβέρνηση που προβλέπει ότι θα κάνει μαύρα Χριστούγεννα - Η συκοφαντία, η καταστολή, οι διώξεις, όχι μόνο δεν πτόησαν, αντίθετα εξόργισαν τον αγροτικό κόσμο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Καταστήματα: Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο – Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά
Τι ισχύει για αμοιβές 11.12.25

Ξεκινά σήμερα το εορταστικό ωράριο των καταστημάτων - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά

Από σήμερα Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου τίθεται σε ισχύ το εορταστικό ωράριο - Οι Εμπορικοί Σύλλογοι τονίζουν ότι παραμένει ενδεικτικό και προαιρετικό - Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

Σύνταξη
Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;
Editorial 11.12.25

Θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή;

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι πώς θα αντιμετωπιστεί το ένα ή το άλλο αίτημα των αγροτών, αλλά εάν θέλουμε να έχουμε αγροτική παραγωγή

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Θέλουν να κόψουν τα βίντεο του Λανουά
On Field 11.12.25

Θέλουν να κόψουν τα βίντεο του Λανουά

Το πρόβλημα της διαιτησίας δεν είναι τα βίντεο του Λανουά αλλά τα λάθη που γίνονται υπέρ συγκεκριμένων ομάδων, λάθη που έχουν αλλοιώσει και τη βαθμολογία

Βάιος Μπαλάφας
Μήπως ο εγκέφαλος σου είναι ακόμα έφηβος; Αυτές είναι οι 5 ηλικίες του πιο σημαντικού ανθρώπινου οργάνου
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 11.12.25

Μήπως ο εγκέφαλος σου είναι ακόμα έφηβος; Αυτές είναι οι 5 ηλικίες του πιο σημαντικού ανθρώπινου οργάνου

Ο εγκέφαλος αλλάζει συνεχώς ως ανταπόκριση σε νέες γνώσεις και εμπειρίες, αλλά η έρευνα δείχνει ότι αυτό δεν είναι ένα ομαλό μοτίβο από τη γέννηση μέχρι το θάνατο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Στέγαση: Συνεχίζεται η ασφυξία – Πάνω από το ιστορικό υψηλό του 2008 οι τιμές – Οι περιοχές που «καίνε»
Στοιχεία ΤτΕ 11.12.25

Συνεχίζεται η στεγαστική ασφυξία - Πάνω από το ιστορικό υψηλό του 2008 οι τιμές - Οι περιοχές που «καίνε»

Η αγορά κατοικίας γίνεται όλο και πιο απρόσιτη για το μέσο νοικοκυριό - «Πονοκέφαλος» η στέγαση - Οι τιμές ξεπέρασαν κατά 7,14% το ιστορικό υψηλό της προ κρίσης εποχής και κατά 86% το χαμηλό του 2017

Σύνταξη
ΕΣΔΑ: Ο Στάρμερ καλεί την Ευρώπη να περιορίσει τα δικαιώματα των μεταναστών για να… αντιμετωπίσει την ακροδεξιά
ΕΣΔΑ 11.12.25

Ο Στάρμερ καλεί την Ευρώπη να περιορίσει τα δικαιώματα των μεταναστών για να… αντιμετωπίσει την ακροδεξιά

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, καλεί τα μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να επιτρέψουν τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για την προστασία των συνόρων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Νέα στοιχεία για το πόρισμα που «αποσύνδεσε» ΕΥΠ και Predator
Ελλάδα 11.12.25

Νέα στοιχεία για το πόρισμα που «αποσύνδεσε» ΕΥΠ και Predator

Όπως φαίνεται υπήρξε προσπάθεια επηρεασμού των πραγματογνωμόνων ώστε οι συντάκτες του πορίσματος να προσμετρήσουν παραμέτρους που θα οδηγούσαν σε στρεβλά αριθμητικά αποτελέσματα.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Η Γερμανία στρέφεται στη Vaca Muerta
Στροφή στη Ν. Αμερική 11.12.25

Η Γερμανία στρέφεται στη Vaca Muerta

Αργεντίνικο LNG θα αντικαταστήσει το ρωσικό αέριο από το 2027 - Συμφωνία 7 δισ. δολαρίων ανάμεσα στη SEFE και την αργεντίνικη Southern Energy

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο φόβος, η εμπιστοσύνη και ένα απρόβλεπτο σύμπαν: Γιώργος Λάνθιμος και Τζέσι Πλέμονς σε μια σπάνια συνέντευξη για το Bugonia
Deadline 11.12.25

Ο φόβος, η εμπιστοσύνη και ένα απρόβλεπτο σύμπαν: Γιώργος Λάνθιμος και Τζέσι Πλέμονς σε μια σπάνια συνέντευξη για το Bugonia

Οι Γιώργος Λάνθιμος και Τζέσι Πλέμονς αποκαλύπτουν πώς χτίστηκε η ιδιαίτερη χημεία τους, πώς γεννήθηκε το «Bugonia» και γιατί η ταινία αγγίζει πιο άμεσα την εποχή των συνωμοσιών, της ανασφάλειας και της πολιτικής φόρτισης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βενεζουέλα: Νυχτερινή εμφάνιση της Ματσάδο στο Οσλο – Η επιτροπή Νόμπελ καλεί τον Μαδούρο να «αποσυρθεί»
Νορβηγία 11.12.25

Η Ματσάδο εμφανίζεται στο Οσλο και η επιτροπή Νόμπελ παρεμβαίνει... πολιτικά

Σε απροκάλυπτη πολιτική παρέμβαση προχώρησε η επιτροπή Νόμπελ, ζητώντας από τον Μαδούρο να «αποσυρθεί», καθώς η αντιπολιτευόμενη Ματσάδο φωτογραφιζόταν τη νύχτα στο Οσλο.

Σύνταξη
