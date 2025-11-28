Συχνά τα έντοντα καιρικά φαινόμενα αναδεικνύουν με τον πιο ηχηρό τρόπο τις σοβαρές παρατυπίες και ελλείψεις σε υποδομές και εγκαταστάσεις, με τις Αρχές να τρέχουν μετά να αντιμετωπίσουν βλάβες και καταστροφές.

Όπως συμβαίνει σε κάθε δυνατή βροχόπτωση, έτσι και σήμερα που επηρέασε την πρωτεύουσα η κακοκαιρία Adel, σε αρκετά σημεία στην Αττική καταγράφηκαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Αττική τα περισσότερα ποτάμια έχουν εγκιβωτιστεί ή έχουν περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό, με το φυσικό τοπίο να μην μπορεί να απορροφήσει μεγάλες ποσότητες νερού, προκαλώντας τις πλημμύρες.

Υπάρχουν ωστόσο μερικά σημεία στο Λεκανοπέδιο που όταν δει κανείς άνθρωπο να κρατά ομπρέλα, τότε μετρά αντίστροφα για να μετατραπεί σε λίμνη.

Ας δούμε μερικά από αυτά:

Πειραιώς και Χαμοστέρνας

Εκεί όπου κάθε βροχή μετατρέπει τον ανισόπεδο κόμβο σε μια «μαγευτική» λιμνοθάλασσα, διακόπτοντας την κίνηση των οχημάτων από τον Πειραιά προς το κέντρο της Αθήνας και ανάποδα.

Ρέμα της Πικροδάφνης

Το συγκεκριμένο ρέμα ξεκινά από τον Βύρωνα, περνά από την Ηλιούπολη, τον Άγιο Δημήτριο, το Παλαιό Φάληρο και καταλήγει στον Άλιμο. Καταφέρνει να διοχετεύσει μεγάλες ποσότητες από το νερό της βροχής στη θάλασσα, ωστόσο σε περιπτώσεις ισχυρής βροχόπτωσης οι περιοχές του παραλιακού μετώπου αντιμετωπίζουν πλημμυρικά φαινόμενα.

Λεωφόρος Ποσειδώνος

Αρκετά σημεία της παραλιακής λεωφόρου βρίσκονται σχεδόν στο επίπεδο της θάλασσας, με αποτέλεσμα να γεμίζει νερά. Επίσης, τα τελευταία χρόνια υπήρξαν αστοχίες σε αντιπλημμυρικά έργα με αποτέλεσμα η Τροχαία να κλείνει τον δρόμο για να μην συμβεί κάποιο ατύχημα.

Ιλισσός

Στο τμήμα του ποταμού που δεν έχει καλυφθεί, συχνά παρατηρούνται υπερχειλήσεις με αποτέλεσμα να σημειώνονται καταστροφές στις συγκεκριμένες περιοχές.

Λεωφόρος Συγγρού

Ένα τμήμα της κεντρικότερης λεωφόρου της πρωτεύουσας παρουσιάζει μια κλίση προς τη θάλασσα, στο ύψος του Δέλτα Φαλήρου, γεγονός που συχνά προκαλεί συσσώρευση υδάτων από τις ισχυρές βροχοπτώσεις.