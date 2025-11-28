Το ΣΕΦ πλημμύρισε ξανά λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική

Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την Αττική από το απόγευμα της Πέμπτης (27/11), έχει προκαλέσει για ακόμη μια φορά τους τελευταίους μήνες σοβαρά προβλήματα στο ΣΕΦ.

Συγκεκριμένα, το κλειστό στο Φάληρο πλημμύρισε ξανά, κάτι που είναι σύνηθες φαινόμενο, όταν ο καιρός χαλάει στο λεκανοπέδιο. Το ΣΕΦ έχει πολύ σοβαρό θέμα στην οροφή του και όταν υπάρχει έντονη βροχόπτωση αντιμετωπίζει προβλήματα, κάτι που έχει συμβεί κάμποσες φορές τους τελευταίους μήνες.

Μάλιστα στο ΣΕΦ διεξάγεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταε Κβο Ντο, το οποίο λίγο έλειψε να αναβληθεί λόγω των νερών που είχαν μπει στο γήπεδο.

Τα προβλήματα που προκαλούνται στο ΣΕΦ

Από εκεί και πέρα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός είναι ακόμα ενοικιάστρια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, καθώς δεν έχει περάσει ακόμα στην κατοχή της, όπως προβλέπεται βάσει της συμφωνία που έχει πραγματοποιηθεί με την κυβέρνηση.

Εκτός από την οροφή, η κακοκαιρία προκαλεί πολλά προβλήματα και στο ηλεκτρολογικό δίκτυο του γηπέδου, αλλά και στο παρκέ, καθώς η οροφή στάζει σε πάρα πολλά κομμάτια και δημιουργεί θέμα διότι είναι ξύλινο. Οι άνθρωποι του γηπέδου είναι προετοιμασμένοι φυσικά σε τέτοιες περιπτώσεις για να μην προκληθούν περαιτέρω ζημιές.