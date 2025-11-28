Η κακοκαιρία Adel επελαύνει στη χώρα με την Αττική να αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της σφοδρής καταιγίδας, συνοδευόμενης από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, που πλήττει από τα ξημερώματα το Λεκανοπέδιο.

Σε πολλές περιοχές σημειώθηκε σφοδρή χαλαζόπτωση με τη μετεωρολόγο Αναστασία Τυράσκη να σημειώνει στην ΕΡΤ ότι αν και υπήρχε σχετική πρόβλεψη «δεν περιμέναμε τόσο χαλάζι στην Αττική».

Οι δρόμοι μετατράπηκαν γρήγορα σε ποτάμια ενώ η οδήγηση των οχημάτων γίνεται σε δύσκολες συνθήκες, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί.

Η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά στην Πειραιώς και στην Πέτρου Ράλλης λόγω συγκέντρωσης υδάτων – ως συνήθως – στο ύψος της Χαμοστέρνας, ενώ έπεσαν δέντρα σε Σαρωνίδα και Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι κοπές δέντρων από χθες μέχρι σήμερα φτάνουν τις 23. Οι έντονες καταιγίδες που πλήττουν από χθες την Αττική είναι παροδικής διάρκεια, γεγονός που έχει γλυτώσει την πρωτεύουσα από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Ωστόσο, οι σφοδρές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας είναι αρκετές για να προκαλέσουν προβλήματα στην Αττική ιδίως τις πρωινές ώρες αιχμής.

Η Λεωφόρος Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας, και στο ρεύμα προς Γλυφάδα έχει μετατραπεί σε ποτάμι, όπως και η Λεωφόρος Ποσειδώνος.

Έγινε η νύχτα μέρα από τους κεραυνούς

Βίντεο κατέγραψε την έντονη κεραυνική δραστηριότητα που η νύχτα γίνεται μέρα ενώ ενδεικτικές είναι και οι εικόνες από το χαλάζι που έπεσε στην Αττική

Σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε ότι αν και το φαινόμενο παρουσιάζει μικρή εξασθένιση χρειάζεται προσοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ από το μεσημέρι και μετά το φαινόμενο θα υποχωρήσει στην Αττική.

Η κακοκαιρία Adel στην υπόλοιπη Ελλάδα

Έντονα θα είναι τα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες