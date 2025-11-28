newspaper
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
Κακοκαιρία Adel στην Αττική: Ποτάμια οι δρόμοι, ξεριζώθηκαν δέντρα – Πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο
Ελλάδα 28 Νοεμβρίου 2025 | 08:34

Κακοκαιρία Adel στην Αττική: Ποτάμια οι δρόμοι, ξεριζώθηκαν δέντρα – Πώς θα εξελιχθεί το φαινόμενο

Η κακοκαιρία Adel πλήττει για δεύτερη μέρα την Αττική - Σφοδρή βροχόπτωση με έντονη κεραυνική δραστηριότητα και χαλάζι

Spotlight

Η κακοκαιρία Adel επελαύνει στη χώρα με την Αττική να αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της σφοδρής καταιγίδας, συνοδευόμενης από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, που πλήττει από τα ξημερώματα το Λεκανοπέδιο.

Σε πολλές περιοχές σημειώθηκε σφοδρή χαλαζόπτωση με τη μετεωρολόγο Αναστασία Τυράσκη να σημειώνει στην ΕΡΤ ότι αν και υπήρχε σχετική πρόβλεψη «δεν περιμέναμε τόσο χαλάζι στην Αττική».

Οι δρόμοι μετατράπηκαν γρήγορα σε ποτάμια ενώ η οδήγηση των οχημάτων γίνεται σε δύσκολες συνθήκες, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί.

Η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά στην Πειραιώς και στην Πέτρου Ράλλης λόγω συγκέντρωσης υδάτων – ως συνήθως – στο ύψος της Χαμοστέρνας, ενώ έπεσαν δέντρα σε Σαρωνίδα και Ηλιούπολη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι κοπές δέντρων από χθες μέχρι σήμερα φτάνουν τις 23. Οι έντονες καταιγίδες που πλήττουν από χθες την Αττική είναι παροδικής διάρκεια, γεγονός που έχει γλυτώσει την πρωτεύουσα από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Ωστόσο, οι σφοδρές βροχοπτώσεις μικρής διάρκειας είναι αρκετές για να προκαλέσουν προβλήματα στην Αττική ιδίως τις πρωινές ώρες αιχμής.

Η Λεωφόρος Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας, και στο ρεύμα προς Γλυφάδα έχει μετατραπεί σε ποτάμι, όπως και η Λεωφόρος Ποσειδώνος.

Λεωφόρος Ποσειδώνος

Ποσειδώνος στο ύψος της Βούλας στο ρεύμα καθόδου

Έγινε η νύχτα μέρα από τους κεραυνούς

Βίντεο κατέγραψε την έντονη κεραυνική δραστηριότητα που η νύχτα γίνεται μέρα ενώ ενδεικτικές είναι και οι εικόνες από το χαλάζι που έπεσε στην Αττική

Σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε ότι αν και το φαινόμενο παρουσιάζει μικρή εξασθένιση χρειάζεται προσοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ από το μεσημέρι και μετά το φαινόμενο θα υποχωρήσει στην Αττική.

Η κακοκαιρία Adel στην υπόλοιπη Ελλάδα

Έντονα θα είναι τα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

 γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέριδ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Αργά χθες το απόγευμα ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες που είχαν αποφασιστεί από την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, προκειμένου να προετοιμαστεί ο κρατικός μηχανισμός, ειδικά στις περιοχές που το πέρασμα της κακοκαιρίας προβλέπεται να έχει πολύ έντονα φαινόμενα.

Οι περιοχές αυτές, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είναι η ανατολική Μακεδονία η Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι περιφέρειες και οι δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι κρίσιμες ώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, θα είναι περίπου ένα δωδεκάωρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Εξαπλώνεται ο εφιάλτης της ανήλικης βίας
Ελλάδα 28.11.25

Εξαπλώνεται ο εφιάλτης της ανήλικης βίας

Το φαινόμενο εξαπλώνεται σαν σιωπηλή φωτιά και απειλεί να γίνει καθημερινότητα για πολλές οικογένειες. Ξυλοδαρμοί, συμπλοκές έως και χρήση μαχαιριών καταγράφονται όλο και συχνότερα ανάμεσα σε νέους μέσα και έξω από σχολεία σε όλη τη χώρα

Ναταλία Διονυσιώτη
Κακοκαιρία: Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για επικίνδυνες καταιγίδες – Πού θα χτυπήσει η Adel τις επόμενες ώρες
Κακοκαιρία 27.11.25

Συναγερμός στην Πολιτική Προστασία για επικίνδυνες καταιγίδες - Πού θα χτυπήσει η Adel τις επόμενες ώρες

Οι κρίσιμες ώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, θα είναι περίπου ένα δωδεκάωρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στα Δωδεκάνησα

Σύνταξη
Συμμορία με ραντεβού-παγίδα μέσω TikTok: Λήστευαν και εκβίαζαν θύματα σε διαμέρισμα στα Πατήσια
Πώς δρούσαν 27.11.25

Συμμορία με ραντεβού-παγίδα μέσω TikTok: Λήστευαν και εκβίαζαν θύματα σε διαμέρισμα στα Πατήσια

Tα μέλη της συμμορίας, έχοντας δημιουργήσει ψεύτικο γυναικείο προφίλ στο TikTok, προσέγγιζαν διαδικτυακά τα θύματά τους και κανόνιζαν συνάντηση σε διαμέρισμα στα Πατήσια

Σύνταξη
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αττική – Σκεπτικοί οι επιστήμονες για τα fast track έργα
ΕΥΔΑΠ 27.11.25

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αττική – Σκεπτικοί οι επιστήμονες για τα fast track έργα

Οι καθηγητές Νικήτας Μυλόπουλος και Αθανάσιος Λουκάς και ο διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, εκφράζουν τον σκεπτικισμό τους για τον τρόπο αντιμετώπισης της λειψυδρίας στην Αττική

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Κρήτη: Επιτέθηκε με 50 μαχαιριές στον πατέρα του, αλλά δεν είχε πρόθεση ανθρωποκτονίας – Τι αποφάσισε το Εφετείο
Ελλάδα 27.11.25

Μαχαίρωσε 50 φορές τον πατέρα του, όμως δεν είχε πρόθεση ανθρωποκτονίας - Τι αποφάσισε το Εφετείο Κρήτης

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κρήτης μετέτρεψε την κατηγορία σε απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, κρίνοντας ότι δεν υπήρχε πρόθεση ανθρωποκτονίας.

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα η κατάθεση των ποσών στους δικαιούχους – Τι να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής
Η διαδικασία 28.11.25

Σήμερα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους - Τι να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής

Προϋποθέσεις και εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου - Ποια είναι η διαδικασία της αίτησης και η συλλογή των δικαιολογητικών αν οι δικαιούχοι δεν δουν χρήματα στον λογαριασμό τους

Σύνταξη
Τραμπ: Παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2 – Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα
Χρησιμοποιήθηκαν στο Ιράν 28.11.25

Ο Τραμπ λέει ότι παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2- Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα

Χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό, ο Τραμπ δήλωσε ότι παρήγγειλε βομβαρδιστικά Β2, του τύπου που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση στα πυρηνικά του Ιράν

Σύνταξη
Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι να θυμάται
Αναμνήσεις 28.11.25

Πώς ο εγκέφαλος αποφασίζει τι να θυμάται

Μοριακά χρονόμετρα στον ιππόκαμπο, τον θάλαμο και τον φλοιό του εγκεφάλου δίνουν το σήμα για ενσωμάτωση εντυπώσεων μιας στιγμής στη μακροπρόθεσμη μνήμη

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Δίκη υποκλοπών: Η ένοχη σιωπή των βουλευτών της ΝΔ για τις καταγγελίες Τρίμπαλη ότι χειραγωγήθηκε στην Εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

Δίκη υποκλοπών: Η ένοχη σιωπή των βουλευτών της ΝΔ για τις καταγγελίες Τρίμπαλη ότι χειραγωγήθηκε στην Εξεταστική

Έχει περάσει μια εβδομάδα απ' την κατάθεση του Σταμάτη Τρίμπαλη στη δίκη των υποκλοπών όπου κατήγγειλε χειραγώγησή του από βουλευτές της ΝΔ. Δεν έχει υπάρξει καμία διάψευση και η κυβέρνηση έχει βουβαθεί.....

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΠΑΣΟΚ: Το «σκληρό ροκ» απέναντι στη ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η συνταγή του «διπολισμού»
Πολιτική 28.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το «σκληρό ροκ» απέναντι στη ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και η συνταγή του «διπολισμού»

Τη λογική του «σκληρού ροκ» έχει επιλέξει να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στην κυβέρνηση. Ενδεικτική του κλίματος είναι η χθεσινή σύγκρουση στη Βουλή με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο, όπως αναφέρουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, φέρει «γαλάζια» πολιτική υπογραφή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εξαπλώνεται ο εφιάλτης της ανήλικης βίας
Ελλάδα 28.11.25

Εξαπλώνεται ο εφιάλτης της ανήλικης βίας

Το φαινόμενο εξαπλώνεται σαν σιωπηλή φωτιά και απειλεί να γίνει καθημερινότητα για πολλές οικογένειες. Ξυλοδαρμοί, συμπλοκές έως και χρήση μαχαιριών καταγράφονται όλο και συχνότερα ανάμεσα σε νέους μέσα και έξω από σχολεία σε όλη τη χώρα

Ναταλία Διονυσιώτη
Το Spotify στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει η υπόθεση Drake για τα «ψεύτικα» streams
Το μεγάλο ψάρι 28.11.25

Το Spotify στο μικροσκόπιο: Τι αποκαλύπτει η υπόθεση Drake για τα «ψεύτικα» streams

Η αγωγή δεν στοχοποιεί τον Drake, αλλά το ίδιο το σύστημα του streaming: ένα αδιαφανές μοντέλο που τιμωρεί τους μικρούς, ανέχεται τις ανωμαλίες των μεγάλων και θολώνει τα όρια ανάμεσα σε άνθρωπο και αλγόριθμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία
Χριστουγεννιάτικες κάρτες, τέλος 28.11.25

Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία

Η Ταχυδρομική Υπηρεσία στη Δανία τερματίζει τη συλλογή και παράδοση επιστολών –είναι οικονομικά ασύμφορη. Η χώρα φέτος θα ανταλλάξε τελευταία φορά χειρόγραφες χριστουγεννιάτικες ευχές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Θα ακολουθήσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος;
Απειλή κραχ; 28.11.25

Οι ΗΠΑ απορρυθμίζουν τις τράπεζες – Θα ακολουθήσει η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος;

Τα στελέχη των ευρωπαϊκών τραπεζών ανησυχούν ότι θα χάσουν ακόμη περισσότερο μερίδιο αγοράς από τους αντιπάλους των ΗΠΑ, ως αποτέλεσμα της φαινομενικής απόκλισης στους κανόνες κεφαλαίου - Νέοι κανόνες και από την ΕΚΤ;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί η αργή προσέγγιση της Ευρώπης μπορεί να γίνει πλεονέκτημα
Τεχνολογία 28.11.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί η αργή προσέγγιση της Ευρώπης μπορεί να γίνει πλεονέκτημα

Η σπανιότητα τείνει να δημιουργεί ζήτηση, ενώ οι μεγαλύτεροι χρόνοι παράδοσης δίνουν στην Ευρώπη την ευκαιρία να δημιουργήσει εγκαταστάσεις έτοιμες για το μέλλον

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»
Νέα στρατηγική 28.11.25

Επιπλέον κόστος στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ για τους ξένους – «Οι αμερικανικές οικογένειες πρώτες»

Αυξημένες χρεώσεις και νέοι κανόνες για μη μόνιμους κατοίκους στα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ, που καταγράφουν εντυπωσιακά νούμερα επισκεψιμότητας

Νατάσα Σινιώρη
Χονγκ Κονγκ: Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση στο συγκρότημα πολυκατοικιών
Τρεις συλλήψεις 28.11.25

Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την κόλαση στο Χονγκ Κονγκ

Στους 94 αυξήθηκαν οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, ενώ άλλοι 76 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων 11 πυροσβεστών.

Σύνταξη
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

