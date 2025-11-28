Λαγουβάρδος στο in: Πόσο έβρεξε μέσα σε έξι ώρες στην Αττική – Πάνω από 14.000 κεραυνοί
Μεγάλα ύψη βροχής έπεσαν στην Αττική μέσα σε χρονικό διάστημα έξι ωρών, λόγω της κακοκαιρίας Adel
O επικεφαλής του METEO Κώστας Λαγουβάρδος μίλησε στο in, τονίζοντας πως μέσα σε διάστημα περίπου έξι ώρων -από τις 03:00 ως τις 08:30- σημειώθηκαν στην Αττική μεγάλα ύψη βροχής και παράλληλα πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα.
Πάνω από 14.000 οι κεραυνοί
Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο σε όλη την Ελλάδα, καταγράφηκαν πάνω από 14.000 κερυνοί.
Οπως λέει ο ίδιος στο in: «Τα φαινόμενα στην Αττική θα συνεχιστούν μέχρι το μεσημέρι, με αυξομειώσεις των εντάσεων».
Τα χιλιοστά βροχής που έπεσαν σε περιοχές στην Αττική
Οι σταθμοί του ΜΕΤΕΟ κατέγραψαν τα παρακάτω ύψη βροχής, σε χιλιοστά, σε περιοχές της Αττικής από τις 02:30 ως τις 08:30:
- 43 χ., Άγιος Κοσμάς-Ελληνικό
- 46 χ., Αίγινα
- 49 χ., Άλιμος
- 42 χ., Εκάλη
- 43 χ., Ηλιούπολη
- 44 χ., Κηφισιά
- 42 χ., Μαρούσι
- 46 χ., Νέα Σμύρνη
- 50 χ., Παλαιό Φάληρο
- 42 χ., Γκάζι
- 39 χ., Αμπελόκηποι
