Κακοκαιρία Adel: Κλειστά σχολεία σε Πεντέλη και Διόνυσο – Σε ποιες άλλες περιοχές δεν θα γίνουν μαθήματα

Συνεχίζει να πλήττει τη χώρα η κακοκαιρία Adel, όπου κατά τόπους σημειώνονται καταιγίδες και πλημμύρες, με αποτέλεσμα δήμοι να λαμβάνουν έκτακτες αποφάσεις για να μην ανοίξουν τα σχολεία, με στόχο την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Ανάμεσα στα σχολεία που κλείνουν εκτάκτως, είναι αυτά του Διονύσου και της Πεντέλης.

Ανακοίνωση δήμου Σπάτων–Αρτέμιδος

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και των συνεχών βροχοπτώσεων, σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης στην περιοχή των Σπάτων, οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία σχολικών μονάδων.

Για σήμερα δεν θα λειτουργήσουν οι ακόλουθες σχολικές μονάδες:

1ο Νηπιαγωγείο Σπάτων

2ο Νηπιαγωγείο Σπάτων

5ο Νηπιαγωγείο Σπάτων

1ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων

Γυμνάσιο Σπάτων

Λύκειο Σπάτων

Κλειστά τα σχολεία στον δήμο Ευρώτα

Ο Δήμος Ευρώτα ανακοίνωσε γενική αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και του ΕΕΕΕΚ Ευρώτα.

Ισχύει για:

Νηπιαγωγεία

Δημοτικά

Γυμνάσια

Λύκεια

Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

ΕΕΕΕΚ Ευρώτα

Κλειστό το 3ο Γυμνάσιο Χίου

Με απόφαση του δημάρχου Χίου, το 3ο Γυμνάσιο Χίου θα παραμείνει κλειστό, ενώ τα μαθήματα θα γίνουν εξ αποστάσεως μέσω Webex.

Η απόφαση ήρθε μετά από πρόβλεψη για έντονα καιρικά φαινόμενα και την καταγγελία του Συλλόγου Γονέων για εισροή υδάτων στο σχολικό κτήριο την προηγούμενη ημέρα και ανάγκη άμεσης προστασίας μαθητών και προσωπικού.

Ο δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής υπέγραψε την απόφαση αργά το βράδυ της Πέμπτης 27/11, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι «η αποφυγή ατυχημάτων και η διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών».