Η κακοκαιρία Adel επελαύνει στη χώρα με την Αττική να αντιμετωπίζει προβλήματα λόγω της σφοδρής καταιγίδας, συνοδευόμενης από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, που πλήττει από τα ξημερώματα το Λεκανοπέδιο.

Σε πολλές περιοχές σημειώθηκε σφοδρή χαλαζόπτωση με τη μετεωρολόγο Αναστασία Τυράσκη να σημειώνει στην ΕΡΤ ότι αν και υπήρχε σχετική πρόβλεψη «δεν περιμέναμε τόσο χαλάζι στην Αττική».

Οι δρόμοι μετατράπηκαν γρήγορα σε ποτάμια ενώ η οδήγηση των οχημάτων γίνεται σε δύσκολες συνθήκες, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να είναι προσεκτικοί.

Η κυκλοφορία διακόπηκε προσωρινά στην Πειραιώς και στην Πέτρου Ράλλης λόγω συγκέντρωσης υδάτων – ως συνήθως – στο ύψος της Χαμοστέρνας, ενώ έπεσαν δέντρα σε Σαρωνίδα και Ηλιούπολη.



Σύμφωνα με την Πυροσβεστική οι κοπές δέντρων από χθες μέχρι σήμερα φτάνουν τις 23.

Οι έντονες καταιγίδες που πλήττουν από χθες την Αττική είναι παροδικής διάρκειας, γεγονός που έχει γλυτώσει μέχρι στιγμής την πρωτεύουσα από τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Ωστόσο, οι σφοδρές καταιγίδες με τα μεγάλα ύψη βροχής είναι αρκετές για να προκαλέσουν προβλήματα στην Αττική ιδίως τις πρωινές ώρες αιχμής.

Στο «κόκκινο» η κίνηση

Ενδεικτική είναι η εικόνα από την κίνηση στους δρόμους με το μποτιλιάρισμα στην άνοδο και κάθοδο του Κηφισού να έχει χτυπήσει «κόκκινο».

Κλειστά σχολεία σε Διόνυσο και Πεντέλη

Τα σχολεία στους δήμους Διονύσου και Πεντέλης έκλεισαν αφού είχαν ανοίξει κανονικά με τους γονείς να επιστρέφουν εσπευσμένα για να πάρουν τα παιδιά τους καθώς οι έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις δημιουργούν ζήτημα ασφάλειας.

Με ανακοινώσεις τους οι δύο Δήμοι, σημειώνουν ότι οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, παραμένουν ανοικτοί.

Προβλήματα σε Ποσειδώνος και Βουλιαγμένης

Η Λεωφόρος Βουλιαγμένης και η Λεωφόρος Ποσειδώνος έχουν μετατραπεί σε ποτάμια όπως φαίνεται στα παρακάτω βίντεο με τα νερό να καλύπτει τα αυτοκίνητα που με δυσκολία κινούνται στους δύο μεγάλους δρόμους.

Έγινε η νύχτα μέρα από τους κεραυνούς

Βίντεο κατέγραψε την έντονη κεραυνική δραστηριότητα στην Αττική με τη νύχτα να γίνεται μέρα ενώ ενδεικτικές είναι και οι εικόνες από τη χαλαζόπτωση.

Πόσο έβρεξε μέσα σε έξι ώρες στην Αττική

O επικεφαλής του METEO Κώστας Λαγουβάρδος δήλωσε στο in πώς μέσα σε διάστημα περίπου έξι ωρών -από τις 03.00 ως τις 08.30- σημειώθηκαν στην Αττική μεγάλα ύψη βροχής και παράλληλα πολύ έντονη κεραυνική δραστηριότητα.

Μάλιστα σύμφωνα με τον ίδιο σε όλη την Ελλάδα, καταγράφηκαν πάνω από 14.000 κεραυνοί

Όπως λέει ο ίδιος στο in: «Τα φαινόμενα στην Αττική θα συνεχιστούν μέχρι το μεσημέρι, με αυξομησειωσεις των εντάσεων».

Οι σταθμοί του ΜΕΤΕΟ κατέγραψαν τα παρακάτω ύψη βροχής, σε χιλιοστά, σε περιοχές της Αττικής από τις 02.30 π.μμ ως τις 08.30π.μ.

43 Αγιος Κοσμάς -Ελληνικό

46 Αιγινα

49 Αλιμος

42 Εκαλη

43 Ηλιουπολη

44 Κηφισιά

42 Μαρουσι

46 Νέα Σμύρνη

50 Παλαιό Φάληρο

42 Γκάζι

39 Αμπελόκηποι

Σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς ανέφερε ότι αν και το φαινόμενο παρουσιάζει μικρή εξασθένιση χρειάζεται προσοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ από το μεσημέρι και μετά το φαινόμενο θα υποχωρήσει στην Αττική.

Η κακοκαιρία Adel στην υπόλοιπη Ελλάδα

Έντονα θα είναι τα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες