Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία Adel: Πού θα έχουμε έντονα φαινόμενα με καταιγίδες τις επόμενες ώρες
Η κακοκαιρία Adel χτυπάει και την Αττική από το πρωί ενώ τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες
Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία Adel εξέδωσε η ΕΜΥ καθώς τις επόμενες ώρες αναμένονται βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.
Η κακοκαιρία Adel σύμφωνα με την ΕΜΥ θα συνεχίζει να επηρεάζει σήμερα Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα, ενώ το Σάββατο (29-11-25) θα περιοριστεί στο ανατολικό Αιγαίο.
Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.
Πιο συγκεκριμένα:
Σήμερα Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι αργά το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης
β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και το μεσημέρι
γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου
δ. στα Δωδεκάνησα από το απόγευμα
Στην Αττική τα ισχυρά φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες.
Αύριο Σάββατο (29-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι
β. στα Δωδεκάνησα μέχρι αργά το απόγευμα
- Πάτρα: Συνελήφθη 35χρονη για κατοχή νομισμάτων ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων
- Τέμπη: Σε εξέλιξη η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας – Περιορισμός ακροατηρίου
- Ζελένσκι: Έφοδος της εισαγγελίας διαφθοράς στα γραφεία του προσωπάρχη του και βασικού διαπραγματευτή του Κιέβου
- Ξαναχτύπησε η Κάλας με μαθήματα ιστορίας – «Πώς είναι δυνατόν να πέσαμε στα χέρια μιας ηλίθι@ς»
- Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»
- Τραμπ: Αναστέλλει τη μετανάστευση από τον «Τρίτο Κόσμο» – Επανεξετάζονται οι πράσινες κάρτες πολιτών
- Δίκη των Αεροπόρων: Στο όνομα της εθνικοφροσύνης
- Ο Ελ Κααμπί και ένα ακόμη ρεκόρ που «έσπασε» κόντρα στη Ρεάλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις