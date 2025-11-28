Ισχυρές καταιγίδες ξέσπασαν στην Αττική τα ξημερώματα της Παρασκευής με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια σε χρόνο ρεκόρ, ενώ η κακοκαιρία Adel συνεχίζει να πλήττει τη χώρα.

Κατά τόπους υπήρξε χαλαζόπτωση ενώ τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Τα προβλήματα στην κυκλοφορία ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί στους δρόμους της Αττικής.

Ειδικότερα σύμφωνα με την πρόγνωση ο καιρός στην Αττική σήμερα χαρακτηρίζεται από νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από τις απογευματινές ώρες βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Red Code

Ο κρατικός μηχανισμός έχει τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code»

Οι κρίσιμες ώρες, σύμφωνα με τις προβλέψεις των επιστημόνων, θα είναι περίπου ένα δωδεκάωρο, από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής, αλλά τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις επόμενες ώρες, κυρίως στα Δωδεκάνησα.

Το διάστημα αυτό αναμένονται ισχυρές βροχές και στην Αττική, για αυτό είναι σε πλήρη ετοιμότητα το Πυροσβεστικό Σώμα και ο υπόλοιπος μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας, για να επέμβει αν και όπου χρειαστεί.

Η καταιγίδα που έπληξε πάντως το λεκανοπέδιο νωρίς το βράδυ της Πέμπτης προκάλεσε μικροπροβλήματα, κυρίως με κοπές δένδρων από τα συνεργεία της Πυροσβεστικής σε Χαλάνδρι, Ηλιούπολη και Αιγάλεω.