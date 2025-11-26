Συναγερμός έχει σημάνει σε αρκετές περιοχές της χώρας εξαιτίας της κακοκαιρίας Adel, η οποία έχει ξεκινήσει την επέλεσή της με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Χτυπά μάλιστα περιοχές που τις προηγούμενες ημέρες είχαν πληγεί από έντονα φαινόμενα.

Εξαιτίας της κακοκαιρίας Adel, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση ετοιμότητας Red Code τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, καθώς και τους δήμους αυτών των Περιφερειών, από σήμερα (26/11) μέχρι και την Παρασκευή σε συνέχεια της αναβάθμισης από την ΕΜΥ του Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων και της εισήγησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Όπως διευκρινίζουν πηγές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σήμερα Τετάρτη πιθανόν να τεθούν και άλλες περιφέρειες της χώρας σε κατάσταση ετοιμότητας (RED CODE).

Έντονα φαινόμενα από σήμερα – Ποιες περιοχές πλήττονται

Ήδη από την Τρίτη εκδηλώθηκαν έντονες βροχές και καταιγίδες στη δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί ότι σήμερα Τετάρτη τα φαινόμενα θα ενταθούν περαιτέρω καθώς η κακοκαιρία «Adel» επεκτείνεται ανατολικότερα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, από τις πρωινές έως τις μεσημβρινές ώρες ισχυρές καταιγίδες αναμένονται σε Κέρκυρα, Διαπόντιους, Παξούς και Ήπειρο, ενώ από το απόγευμα έντονα φαινόμενα θα πλήξουν Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο. Από το βράδυ, ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται στην ανατολική Μακεδονία. Όπως επισημαίνει ο κ. Κολυδάς, η Τετάρτη αποτελεί το μεταβατικό στάδιο πριν από την κορύφωση της κακοκαιρίας.

🎯Η κίνηση του βαρομετρικού χαμηλού που έρχεται από την Κεντρική Μεσόγειο και φέρνει την κακοκαιρία #ADEL την Πέμπτη και την Παρασκευή.

✅Λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στο @Starchannelnew1 #κακοκαιρία #AdelStorm@CivPro_GR @EMY_HNMS @duthnac pic.twitter.com/oVzFPbvKRD — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 25, 2025

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος αναφέρει πως η κακοκαιρία θα διαρκέσει περίπου έως το Σάββατο. Πρόκειται για ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό που θα επηρεάσει το σύνολο σχεδόν της Ελληνικής επικράτειας, προκαλώντας σημαντική αστάθεια και διαδοχικές βροχοπτώσεις. Κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, αναμένονται κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, με μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση στα Δυτικά, τα Βόρεια και το Ανατολικό Αιγαίο. Παράλληλα, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν, φτάνοντας τα 6–7 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανοιχτά ίσως οι ριπές τους αγγίξουν και τα 8 μποφόρ, γεγονός που θα ενισχύσει την τροφοδότηση θερμών και υγρών αερίων μαζών προς τη χώρα.

Η Πέμπτη και η Παρασκευή αποτελούν το διήμερο όπου τα φαινόμενα θα κορυφωθούν, με πιο εκτεταμένη δραστηριότητα των βροχοπτώσεων και των καταιγίδων και μεγαλύτερη διάρκεια. Παρότι θα υπάρξουν ορισμένα διαλείμματα με βελτιωμένο καιρό, η ασταθής ατμόσφαιρα που θα επικρατήσει κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας “ADEL” θα συνεχίσει να προκαλεί βροχές και καταιγίδες μέχρι και το τέλος της εβδομάδας.

Ο Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι οι πιο ευάλωτες περιοχές όσον αφορά την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων είναι:

Κέρκυρα

Παξοί

Λευκάδα

Ιθάκη

Κεφαλονιά

Ζάκυνθος

Θεσπρωτίας – Πρέβεζας (δυτικά τμήματα)

Αιτωλοακαρνανίας (δυτικά τμήματα)

Ηλείας (δυτικά τμήματα)

Μεσσηνίας

Λακωνίας (νότια τμήματα)

Χαλκιδικής (ανατολικά τμήματα)

Σερρών (νότια τμήματα)

Δράμας (νότια τμήματα)

Καβάλας (και Θάσος)

Ξάνθης (νότια τμήματα)

Κομοτηνής

Ροδόπης

Χίος

Σάμος

Ικαρία

Κως

Χανίων (δυτικά τμήματα)

Αττικής και Θεσσαλονίκης (μικρότερη η πιθανότητα, όμως υπαρκτή)

Ο Γιάννης Καλλιάνος, παρουσιάζοντας τα προβλεπόμενα ύψη βροχής για το τετραήμερο (Τετάρτη – Σάββατο), εκτιμά ότι στο Ιόνιο θα σημειωθούν 200–250 mm, στην Ήπειρο 150–170 mm, στη δυτική και νότια Πελοπόννησο 160–180 mm, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη 200–250 mm και στο ανατολικό Αιγαίο 200–220 mm. Στην Αττική αναμένονται 70–90 mm και στη Θεσσαλονίκη 100–120 mm.

«Σε μια ώρα δυναμώνουν οι βροχές»

Με ανάρτησή του στα social media ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, έκανε λόγο για αύξηση της έντασης των βροχοπτώσεων σε μια ώρα από τώρα. Παράλληλα, έκανε λόγο για τις δύο πιο δύσκολες ημέρες της εβδομάδας που θα φέρει η κακοκαιρία «Adel», οι οποίες θα είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή.

Μαρουσάκης: Η κακοκαιρία θα χτυπήσει σε δύο φάσεις

Ισχυρή και επικίνδυνη κακοκαιρία σε δύο διαδοχικές φάσεις θα πλήξει τη χώρα τα επόμενα 24ωρα, προκαλώντας ανησυχία για σημαντικά προβλήματα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη:

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΕ ΔΥΟ ΦΑΣΕΙΣ

Δύο ισχυρά κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να απασχολήσουν τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες ικανά να δημιουργήσουν σημαντικά προβλήματα.

1η ΦΑΣΗ

Το πρώτο έντονο «χτύπημα» το αναμένουμε από αύριο το πρωί, οπότε και θα ξεκινήσουν ισχυρές βροχές και καταιγίδες πρώτα στα βορειοδυτικά και οι οποίες σιγά-σιγά θα επεκταθούν νοτιότερα και ανατολικότερα για να επηρεάσουν το σύνολο της δυτικής χώρας και να φτάσουν μέχρι και τα βορειοανατολικά τμήματα της επικράτειας.

Περιοχές όπως το κεντρικό και βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος, η δυτική Στερεά, η δυτική Πελοπόννησος, η δυτική και βόρεια Θεσσαλία αλλά και η ανατολική Μακεδονία – Θράκη βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου (χάρτες 1, 2).

2η ΦΑΣΗ

Το δεύτερο «χτύπημα» αναμένεται εντονότερο αλλά και πιο εκτεταμένο. Θα αρχίσει να απασχολεί τη δυτική Ελλάδα από τις πρωινές ώρες της Πέμπτης και μέχρι το μεσημέρι περίπου της Παρασκευής θα έχει φτάσει μέχρι και το ανατολικό Αιγαίο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και σε αυτή τη φάση η δυτική Ελλάδα μπαίνει στο βαθύ κόκκινο σε ότι αφορά το επίπεδο κινδύνου, ενώ έντονες βροχές – καταιγίδες θα απασχολήσουν αυτή τη φορά και αρκετές περιοχές ανατολικότερα της οροσειράς της Πίνδου (χάρτες 3 – 6). Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή!

Κόκκινη προειδοποίηση

Σήμερα Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

β. Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

γ. Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Β. Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα προκαλέσει την Πέμπτη (27-11-25) και την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.