Κακοκαιρία 100 ωρών – Ποιες περιοχές θα χτυπήσει η «Adel»

Σε κατάσταση ετοιμότητας RED CODΕ έχουν τεθεί από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας οι Περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου από αύριο έως την Παρασκευή. H επερχόμενη από την Ιταλία κακοκαιρία με την ονομασία «Adel θα επηρεάσει το σύνολο σχεδόν της Ελληνικής επικράτειας.

Η κακοκαιρία 100 ωρών θα έχει κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και οι ισχυρές καταιγίδες αλλά και οι ενισχυμένοι νοτιάδες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA οι πιο δύσκολες μέρες θα είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή.

Τα φαινόμενα προβλέπονται στη δυτική – βορειοδυτική χώρα, στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας) και την Ήπειρο (κυρίως παράκτιες περιοχές), σε πολλές περιοχές της Δυτικής και της Βόρειας Ελλάδας καθώς και στο Ανατολικό Αιγαίο.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Ο Γιάννης Καλλιάνος εφιστά την προσοχή των πολιτών όπου διαμένουν σε σπίτια κοντά σε ρέματα ή ποτάμια.

Ισχύρες καταιγίδες αναμένονται και στην Αττική.

Με ανάρτησή του ο Γιάννης Καλλιάνος είχε αναφερθεί στα εκτιμώμενα ύψη αθροιστικής βροχής με βάση τα νεότερα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΥΨΗ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΒΡΟΧΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΤΕΤΑΡΤΗ–ΣΑΒΒΑΤΟ)

– Ιόνιο: 200–250 mm (στα κεντρικά και βόρεια τμήματα κυρίως)

– Ήπειρος : 150–170 mm (στις κεντρικές και δυτικές περιοχές κυρίως)

– Δυτική & Νότια Πελοπόννησος : 160–180 mm

– Ανατολική Μακεδονία – Θράκη : 200–250 mm

– Ανατολικό Αιγαίο : 200–220 mm

– Αττική : 70–90 mm, με καταιγίδες κατά διαστήματα

– Θεσσαλονίκη : 100 – 120 mm, με καταιγίδες κατά διαστήματα

Επεισόδιο βροχόπτωσης κατηγορίας 4

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / EAA, επιδείνωση του καιρού περιμένουμε κατά τη διάρκεια της Τετάρτης (26/11) από τα Bορειοδυτικά. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της μεταβολής θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τα κατά τόπους μεγάλα ύψη βροχόπτωσης.

Πιο αναλυτικά:

Την Τετάρτη 26/11, αρχικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από την αρχή της ημέρας στην Κέρκυρα, στους Παξούς και σε περιοχές της Ηπείρου. Προοδευτικά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο σύνολο της δυτικής χώρας και σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι καταιγίδες θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά. Τοπικές βροχές ή καταιγίδες μικρότερης έντασης αναμένονται επίσης σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς, των Κυκλάδων και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική)

Την Πέμπτη 27/11, τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Φαινόμενα μικρότερης έντασης και τοπικού χαρακτήρα αναμένονται στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Επισημαίνεται ότι αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη.

Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική)