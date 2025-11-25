Σε κατάσταση ετοιμότητας «Red Code» έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας τις περιφέρειες Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου, καθώς και τους δήμους αυτών των περιφερειών, από την Τετάρτη (26/11) μέχρι και την Παρασκευή (28/11) ενόψει του κύματος κακοκαιρίας «Adel» που έρχεται από τα Δυτικά και φέρνει βροχές και καταιγίδες.

Με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων, η ΕΜΥ προειδοποίησε ότι η κακοκαιρία θα κορυφωθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους

Η προειδοποίηση έρχεται σε συνέχεια της αναβάθμισης από την ΕΜΥ του δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και της εισήγησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Όπως μάλιστα διευκρινίζουν πηγές του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας την Τετάρτη πιθανόν να τεθούν και άλλες περιφέρειες της χώρας σε κατάσταση ετοιμότητας (RED CODE).

Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου

Νωρίτερα, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, συγκάλεσε την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, τα φαινόμενα προβλέπονται στη δυτική – βορειοδυτική χώρα, στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας) και την Ήπειρο (κυρίως παράκτιες περιοχές), σε πολλές περιοχές της Δυτικής και της Βόρειας Ελλάδας καθώς και στο Ανατολικό Αιγαίο.

1) Την Τετάρτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως στα βορειοδυτικά και από το βράδυ στην Ανατολική Μακεδονία.

2) Την Πέμπτη οι βροχές και οι καταιγίδες θα είναι ιδιαιτέρως ισχυρές στη δυτική Ελλάδα, στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Όπως τονίζεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) θα επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού προκειμένου να πραγματοποιήσουν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Η Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου για να αξιολογήσει την επέκταση των φαινομένων την Παρασκευή.

Οι προγνώσεις

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος του MEGA Γιάννης Καλλιάνος προειδοποίησε για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

«Εκεί απαιτείται αυξημένη εγρήγορση, καθώς τα εδάφη παραμένουν εξαιρετικά κορεσμένα από τα προηγούμενα επεισόδια βροχόπτωσης, με ήδη καταγεγραμμένες κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα» γράφει.

Η κακοκαιρία βρίσκεται πλέον σε φάση ανάπτυξης και θα κορυφωθεί Πέμπτη (27/11) και Παρασκευή (28/11) (…) αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος, Θοδωρής Κολυδάς. «Πρόκειται για ένα κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει και πάλι τις ήδη ευάλωτες και πληγείσες περιοχές της χώρας», προσθέτει.

⚠⚠ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ADEL- ΚΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

✅Η κακοκαιρία ADEL βρίσκεται πλέον σε φάση ανάπτυξης και θα κορυφωθεί Πέμπτη 27/11 και Παρασκευή 28/11, όμως ήδη από σήμερα Τρίτη επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας, ιδιαίτερα τη δυτική Ελλάδα, όπου εκδηλώνονται βροχές και καταιγίδες που… pic.twitter.com/1iGnvRpnPQ — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 25, 2025

Επεισόδιο βροχόπτωσης κατηγορίας 4

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / EAA, επιδείνωση του καιρού περιμένουμε κατά τη διάρκεια της Τετάρτης (26/11) από τα Bορειοδυτικά. Κύρια χαρακτηριστικά αυτής της μεταβολής θα είναι οι τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τα κατά τόπους μεγάλα ύψη βροχόπτωσης.

Πιο αναλυτικά:

Την Τετάρτη 26/11, αρχικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται από την αρχή της ημέρας στην Κέρκυρα, στους Παξούς και σε περιοχές της Ηπείρου. Προοδευτικά τα φαινόμενα θα επεκταθούν στο σύνολο της δυτικής χώρας και σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Οι καταιγίδες θα συνοδεύονται κατά τόπους από χαλαζοπτώσεις, κυρίως στα δυτικά. Τοπικές βροχές ή καταιγίδες μικρότερης έντασης αναμένονται επίσης σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Στερεάς, των Κυκλάδων και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική)

Την Πέμπτη 27/11, τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα. Φαινόμενα μικρότερης έντασης και τοπικού χαρακτήρα αναμένονται στις Κυκλάδες και στην Κρήτη. Επισημαίνεται ότι αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη.

Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική)