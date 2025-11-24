Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι στη δυτική Ελλάδα από την κακοκαιρία

Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι περιοχών της Δυτικής Ελλάδας μετά τις καταστροφικές ζημιές που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχές. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, ποτάμια φούσκωσαν, χωριά αποκλείστηκαν ενώ σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στις υποδομές. Χωριά παραμένουν χωρίς ρεύμα και νερό, ενώ σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έχουν κηρυχθεί τέσσερις νομοί και έξι δήμοι της Ηπείρου.

Στη Φιλιππιάδα χείμαρροι και φερτά υλικά κατέκλυσαν σπίτια. Οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές. κάτοικοι με σκούπες, σφουγγαρίστρες και κουβάδες προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται

«Όλη η παλιά Φιλιππιάδα πλημμύρισε. Την Τρίτη περιμένουμε νέα κακοκαιρία, ο Θεός βοηθός», λέει πλημμυροπαθής περιγράφοντας πως ο ποταμός Λούρος μπήκε μέσα στα σπίτια. Το νερό έφτασε μέχρι αυτό το ύψος κοντά στο 1,5 μέτρο. Όλοι ανησυχούν για το τι θα συμβεί με την επόμενη κακοκαιρία.

Τέσσερα χωριά στην περιοχή δεν έχουν ρεύμα, ενώ το οδικό δίκτυο έχει υποστεί καταστροφές. Κλειστός είναι ο δρόμος από Παλαιοχώρι προς Συρράκο – Καλαρρύτες, λόγω καθίζησης. Η διέλευση πραγματοποιείται μέσω Πραμάντων.

Στα Τζουμέρκα οι οικισμοί Μακρύκαμπος, Καταφύγι, Άρτισσα, Σχέζα, Κονάκια, Στράνα αποκλείστηκαν.

Το χωριό Σγάρα έχει αποκλειστεί λόγω πτώσης βράχων και πυροσβέστες της 5ης ΕΜΑΚ μεταφέραν τρόφιμα στους λίγους κατοίκους. Στα Άγναντα χρειάστηκε να μεταφέρουν φιάλη οξυγόνου, σε ασθενή που το χρειαζόταν άμεσα.

Ξεκινά η καταγραφή ζημιών στην Κέρκυρα

Τεχνικά κλιμάκια του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αλλά και του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης, καταγράφουν τις ζημιές ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία αποζημιώσεων αλλά και επισκευής.

«Πρόκειται για «δραματική κατάσταση που επικρατεί σε 20 κοινότητες και οικισμούς του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας, με έλλειψη υδροδότησης, και ρεύματος», τόνισε μιλώντας στην ΕΡΤ ο δήμαρχος βόρειας Κέρκυρας Γιώργος Μαχειμάρης.

«Επιχειρούμε όλα τα συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας, Δήμου, Περιφέρειας, ΕΜΑΚ. Όλοι μας είμαστε συνεχώς, για να προφυλάξουμε και ζωές ανθρώπων από ατυχήματα», τόνισε.

Στο χωριό Καρουσάδες στην Κέρκυρα κατολίσθηση έφερε λάσπες και φερτά υλικά μέσα στα σπίτια. Σε πολλά σημεία τα νερά έχουν παρασύρει τις πλαγιές με αποτέλεσμα ακόμα και αυλές σπιτιών να κρέμονται στον αέρα. Στην παραθαλάσσια περιοχή του Αρίλλα το νερό μπήκε σε σπίτια και επιχειρήσεις. Στους Μαγουλάδες, ολόκληρη πλαγιά υποχώρησε και έπεσε πάνω σε σπίτι.

Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας

Σύμφωνα με το μετεωρολόγο της ΕΡΤ Παναγιώτη Γιαννόπουλο από την Τρίτη και από τα δυτικά ξεκινά ένας νέος κύκλος βροχών και καταιγίδων που μάλιστα πιθανόν από την Πέμπτη να ενταθεί περαιτέρω στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Πιο αναλυτικά, τη Δευτέρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Στα δυτικά από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο θα ξεκινήσουν και πάλι βροχές

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Αργά το βράδυ στο Ιόνιο θα στραφούν σε νότιους νοτιοδυτικούς.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες ηπειρωτικές περιοχές τους 17 με 19, στα Δωδεκάνησα και τη Κρήτη τους 20 με 22 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς. Η θερμοκρασία από 8 έως 15 βαθμούς.