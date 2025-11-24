Νέα κακοκαιρία προ των πυλών, με βροχές διαρκείας. Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρές καταιγίδες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, Γιάννη Καλλιάνο, τις επόμενες ώρες, αναμένονται βροχές στα δυτικά της χώρας ενώ από την Τετάρτη (26/11) θα υπάρξει επέκταση των βροχοπτώσεων. Αρκετά αυξημένη είναι πιθανότητα από την Παρασκευή (28/11) να μιλάμε για κακοκαιρία πανελλαδικής εμβέλειας.

Ψυχραίνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση. Βροχές και καταιγίδες

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες (ελάχιστες) που θα σημειωθούν είναι οι εξής: Φλώρινα: 0°C, Τρίπολη: 2°C, Λάρισα: 3°C, Θεσσαλονίκη: 6°C, Αθήνα: 10°C.

Βροχές μεγάλης διάρκειας

Για ισχυρά και παρατεταμένα φαινόμενα προειδοποίησε ο Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνοντας ότι ο καιρός στη χώρα θα παρουσιάσει αυξημένη αστάθεια.

«Το εβδομαδιαίο μοτίβο δείχνει ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα μπαίνει σε περίοδο αυξημένης υετικής δραστηριότητας λόγω διαδοχικών μεσογειακών χαμηλών με έντονο υγρό-νοτιοδυτικό ρεύμα και μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως στα δυτικά και στο Αιγαίο» αναφέρει σε ανάρτησή του.

🎯H ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ.

✅Το εβδομαδιαίο μοτίβο δείχνει ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα μπαίνει σε περίοδο αυξημένης υετικής δραστηριότητας λόγω διαδοχικών μεσογειακών χαμηλών με έντονο υγρό-νοτιοδυτικό ρεύμα και… pic.twitter.com/6N34G72Lr7 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 23, 2025

Εξηγεί πως επιχειρησιακά αυτό σημαίνει «ημέρες με βροχές όχι απαραίτητα ακραίας έντασης σε όλες τις περιοχές, αλλά μεγάλης διάρκειας με τοπικά πολύ έντονα επεισόδια σε περιοχές που είναι εκτεθειμένες σε Ν-ΝΔ ρεύμα». Ο Θοδωρής Κολυδάς εφιστά προσοχή «ιδιαίτερα σε περιοχές όπως το Ζαγόρι, η Δυτ. Στερεά (Ευρυτανία, Αιτ/νία), Πίνδος, Δυτ. Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο (Λέσβος – Χίος)».

Παράλληλα αναμένουμε ενίσχυση νοτίων ανέμων στα 6-7 και με πιθανότητα στα 7–8 μποφόρ στα πελάγη.

Θα πληγεί όλη η χώρα

Όλη τη χώρα αναμένεται να πλήξει από την ερχόμενη εβδομάδα νέα κακοκαιρία, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προειδοποιεί ότι, από την ερχόμενη Πέμπτη, φαίνεται ότι θα εκδηλωθούν σοβαρά καιρικά φαινόμενα σε όλη την επικράτεια, με βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις νοτιάδες.

Τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο, σύμφωνα με τις ενδείξεις από τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα.

Η… άλλη Ελλάδα

Παρά την πτώση της θερμοκρασίας που καταγράφεται σε σχέση με τη Σάββατο (22/11) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, στα νησιά του Αιγαίου, στην Εύβοια και στην Κρήτη οι τιμές της παραμένουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας μεταξύ των σταθμών του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καθώς οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες.

Όπως φαίνεται στο χάρτη που παρουσιάζει η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας μεταξύ των σταθμών του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οι υψηλότερες θερμοκρασίες της Κυριακής (23/11) καταγράφηκαν στα Δωδεκάνησα και στην Ικαρία με την απολύτως μέγιστη να σημειώνεται στο Καστελλόριζο (26.3 °C). Όπως προκύπτει η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20 °C σε 140 από τους 547 ενεργούς σταθμούς του δικτύου (ποσοστό ~ 26%) ενώ η μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν ίση με 16.9 °C, κατά 2.8 °C χαμηλότερη αυτής του Σαββάτου 22/11 (19.7 °C).

Μεγάλες καταστροφές σε Ήπειρο και Κέρκυρα

Στο μεταξύ, στη Δυτική Ελλάδα οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Λόγω της κακοκαιρίας και των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις σαρωτικές πλημμύρες, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ζαγορίου, Ιωαννιτών και Πωγωνίου (ΠΕ Ιωαννίνων), Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΠΕ Άρτας), Φιλιατών (ΠΕ Θεσπρωτίας), Ζηρού (ΠΕ Πρέβεζας) και Νεστορίου (ΠΕ Καστοριάς).

Συνεργεία του δήμου σε διάφορες περιοχές της Κέρκυρας – η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο τμήμα της – και της Ηπείρου, παλεύουν να απομακρύνουν τα φερτά υλικά που μπήκαν μέσα σε κατοικημένες περιοχές.