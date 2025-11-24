newspaper
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025
Κακοκαιρία: Προειδοποίηση για βροχές μεγάλης διάρκειας και ισχυρούς ανέμους – Αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας
Ελλάδα 24 Νοεμβρίου 2025 | 00:30

Κακοκαιρία: Προειδοποίηση για βροχές μεγάλης διάρκειας και ισχυρούς ανέμους – Αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας

Έρχεται κακοκαιρία σε όλη τη χώρα. Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα. Τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο.

Νέα κακοκαιρία προ των πυλών, με βροχές διαρκείας. Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρές καταιγίδες. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, Γιάννη Καλλιάνο, τις επόμενες ώρες, αναμένονται βροχές στα δυτικά της χώρας ενώ από την Τετάρτη (26/11) θα υπάρξει επέκταση των βροχοπτώσεων. Αρκετά αυξημένη είναι πιθανότητα από την Παρασκευή (28/11) να μιλάμε για κακοκαιρία πανελλαδικής εμβέλειας.

Ψυχραίνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση. Βροχές και καταιγίδες

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες (ελάχιστες) που θα σημειωθούν είναι οι εξής: Φλώρινα: 0°C, Τρίπολη: 2°C, Λάρισα: 3°C, Θεσσαλονίκη: 6°C, Αθήνα: 10°C.

Βροχές μεγάλης διάρκειας

Για ισχυρά και παρατεταμένα φαινόμενα προειδοποίησε ο Θοδωρής Κολυδάς, επισημαίνοντας ότι ο καιρός στη χώρα θα παρουσιάσει αυξημένη αστάθεια.

«Το εβδομαδιαίο μοτίβο δείχνει ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα  μπαίνει σε περίοδο αυξημένης υετικής δραστηριότητας λόγω διαδοχικών μεσογειακών χαμηλών με έντονο υγρό-νοτιοδυτικό ρεύμα και μεγάλα ύψη βροχής, κυρίως στα δυτικά και στο Αιγαίο» αναφέρει σε ανάρτησή του.

Εξηγεί πως επιχειρησιακά αυτό σημαίνει «ημέρες με βροχές όχι απαραίτητα ακραίας έντασης σε όλες τις περιοχές, αλλά μεγάλης διάρκειας με τοπικά πολύ έντονα επεισόδια σε περιοχές που είναι εκτεθειμένες σε Ν-ΝΔ ρεύμα». Ο Θοδωρής Κολυδάς εφιστά προσοχή «ιδιαίτερα σε περιοχές όπως το Ζαγόρι, η Δυτ. Στερεά (Ευρυτανία, Αιτ/νία), Πίνδος, Δυτ. Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο (Λέσβος – Χίος)».

Παράλληλα αναμένουμε ενίσχυση νοτίων ανέμων στα 6-7 και με πιθανότητα στα 7–8 μποφόρ στα πελάγη.

Θα πληγεί όλη η χώρα

Όλη τη χώρα αναμένεται να πλήξει από την ερχόμενη εβδομάδα νέα κακοκαιρία, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προειδοποιεί ότι, από την ερχόμενη Πέμπτη, φαίνεται ότι θα εκδηλωθούν σοβαρά καιρικά φαινόμενα σε όλη την επικράτεια, με βροχές, καταιγίδες, χιόνια και θυελλώδεις νοτιάδες.

Τα ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι το Σάββατο, σύμφωνα με τις ενδείξεις από τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα.

Η… άλλη Ελλάδα

Παρά την πτώση της θερμοκρασίας που καταγράφεται σε σχέση με τη Σάββατο (22/11) στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, στη Θεσσαλία, στην Ανατολική Στερεά, στα νησιά του Αιγαίου, στην Εύβοια και στην  Κρήτη οι τιμές της παραμένουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας μεταξύ των σταθμών του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καθώς οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες μέγιστες.

Σε Δωδεκάνησα και Ικαρία οι υψηλότερες θερμοκρασίες της Κυριακής 23 Νοεμβρίου

Όπως φαίνεται στο χάρτη που παρουσιάζει η κατανομή της μέγιστης θερμοκρασίας μεταξύ των σταθμών του δικτύου του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οι υψηλότερες θερμοκρασίες της Κυριακής (23/11) καταγράφηκαν στα Δωδεκάνησα και στην Ικαρία με την απολύτως μέγιστη να σημειώνεται στο Καστελλόριζο (26.3 °C). Όπως προκύπτει η μέγιστη θερμοκρασία ξεπέρασε τους 20 °C σε 140 από τους 547 ενεργούς σταθμούς του δικτύου (ποσοστό ~ 26%) ενώ η μέση μέγιστη θερμοκρασία ήταν ίση με 16.9 °C, κατά 2.8 °C χαμηλότερη αυτής του Σαββάτου 22/11 (19.7 °C).

Μεγάλες καταστροφές σε Ήπειρο και Κέρκυρα

Στο μεταξύ, στη Δυτική Ελλάδα οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Λόγω της κακοκαιρίας και των καταστροφών που προκλήθηκαν από τις σαρωτικές πλημμύρες, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν οι Δήμοι Ζαγορίου, Ιωαννιτών και Πωγωνίου (ΠΕ Ιωαννίνων), Γεωργίου Καραϊσκάκη (ΠΕ Άρτας), Φιλιατών (ΠΕ Θεσπρωτίας), Ζηρού (ΠΕ Πρέβεζας) και Νεστορίου (ΠΕ Καστοριάς).

Συνεργεία του δήμου σε διάφορες περιοχές της Κέρκυρας – η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο τμήμα της – και της Ηπείρου, παλεύουν να απομακρύνουν τα φερτά υλικά που μπήκαν μέσα σε κατοικημένες περιοχές.

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday

Wall Street: Οι επενδυτές έχουν το βλέμμα στραμμένο στη Black Friday

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

World
Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της

Αρκτική: Ποιες χώρες ερίζουν για τον ορυκτό πλούτο της

inWellness
inTown
Τζουμέρκα: Εικόνες σοκ από το πέρασμα της κακοκαιρίας – Έρχονται καταιγίδες και «βουτιά» της θερμοκρασίας
Δραματική κατάσταση 23.11.25

Εικόνες σοκ από το πέρασμα της κακοκαιρίας στα Τζουμέρκα - Έρχονται καταιγίδες και «βουτιά» της θερμοκρασίας

Μεγάλες καταστροφές στη δυτική Ελλάδα άφησε πίσω η κακοκαιρία που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες την περιοχή. Ξενώνας στα Τζουμέρκα έχει πάρει κλίση και κινδυνεύει να πέσει. Πτώση της θερμοκρασίας και νέο κύμα κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες.

Σύνταξη
Κακοκαιρία σε Κέρκυρα και Ηπειρο – «Το πρόβλημα παραμένει και θα επιδεινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα»
Ελλάδα 23.11.25

Κακοκαιρία σε Κέρκυρα και Ηπειρο – «Το πρόβλημα παραμένει και θα επιδεινωθεί την ερχόμενη εβδομάδα»

«Η μεγάλη διάρκεια των φαινομένων ήταν ο παράγοντας που προκάλεσε το ντόμινο καταστροφών» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος στο in.gr – «Χωρίς βοήθεια από τα συναρμόδια υπουργεία δεν μπορούν να αποκατασταθούν οι ζημιές» σημειώνει ο Περιφερειάρχης Ηπείρου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δημογραφικό: Οι μεγάλες προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού – Ένας στους τρεις Έλληνες θα είναι άνω των 65 μέχρι το 2060
Δημογραφικό 23.11.25

Οι μεγάλες προκλήσεις της γήρανσης του πληθυσμού - Σε λίγα χρόνια 1 στους 3 Έλληνες θα είναι άνω των 65 ετών

Ο ελληνικός αλλά και ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γερνάει με ραγδαία αυξανόμενο ρυθμό με το δημογραφικό πρόβλημα να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η ελληνική κοινωνία μετασχηματίζεται σε μια κοινωνία συνταξιούχων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο γιος του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια μιλά στο in: «Η κατάστασή τους είναι κρίσιμη»
Ελλάδα 23.11.25

Ο γιος του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια μιλά στο in: «Η κατάστασή τους είναι κρίσιμη»

Ο γιος του ζευγαριού που δηλητηριάστηκε από μανιτάρια μιλά αποκλειστικά από το νοσοκομείο στην Ιταλία στο in, εξηγώντας πως σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες εξετάσεις τους, οι γονείς του δείχνουν μια μικρή βελτίωση.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Θεσσαλονίκη: Δύο 14χρονες κατέρρευσαν λόγω μέθης – Στο νοσοκομείο η μία – Αναζητείται ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ
Στη Θεσσαλονίκη 23.11.25

Κατέρρευσαν στον δρόμο λόγω μέθης δύο 14χρονες - Στο νοσοκομείο η μία - Αναζητείται ο ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ

Η μία από τις ανήλικες λιποθύμησε περπατώντας με τη φίλη της στην παραλία στη Θεσσαλονίκη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο - Η ΕΛ.ΑΣ. αναζητεί τον ιδιοκτήτη του μίνι μάρκετ που τους πούλησε αλκοόλ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ισραήλ: Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για τη «συστημική αποτυχία» της 7ης Οκτωβρίου
Ισραήλ 24.11.25

Πιέσεις στον Νετανιάχου και αποπομπές στον στρατό για την 7η Οκτωβρίου

Για «συστημική αποτυχία» κάνει λόγο ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, αναφερόμενος στην αδυναμία αποτροπής της επίθεσης την 7η Οκτωβρίου, για την οποία η κυβέρνηση Νετανιάχου δέχεται έντονες πιέσεις.

Σύνταξη
Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Οι Σλοβένοι απέρριψαν τη νομιμοποίησή της που είχαν εγκρίνει πέρυσι
Δημοψήφισμα 24.11.25

Υποβοηθούμενη αυτοκτονία: Πέρυσι υπέρ, φέτος κατά οι Σλοβένοι

Οι Σλοβένοι είχαν εγκρίνει πέρυσι σε δημοψήφισμα την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, αλλά φέτος απέρριψαν τη νομιμοποίησή της έπειτα από νόμο που ψηφίστηκε στο κοινοβούλιο της χώρας για την εφαρμογή της.

Σύνταξη
Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης 2-2: Απώλεια για τους Μαδριλένους πριν τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 24.11.25

Απώλεια για τη Ρεάλ πριν τον Ολυμπιακό (2-2)

Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε στο 2-2 εκτός έδρας με την Έλτσε, λίγες μέρες πριν αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης» για το Champions League. Παρέμεινε ωστόσο στην κορυφή της Primera Division.

Σύνταξη
Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα
Υπάρχουν ανοιχτά θέματα 24.11.25

Ουκρανία: Συγκρατημένη αισιοδοξία για τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη – Δεύτερος γύρος τη Δευτέρα

Προσεκτικά και συγκρατημένα ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι συζητήσεις για την Ουκρανία στη Γενεύη πέτυχαν σημαντική πρόοδο και θα συνεχιστούν. Ωστόσο, είναι σαφές ότι υπάρχουν ανοιχτά σημεία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη
Ξεκινούν τα μπλόκα 23.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Οι αγρότες δεν κατεβαίνουν στον δρόμο από επιλογή αλλά από ανάγκη

«Οι αγρότες δεν αντέχουν άλλον εμπαιγμό. Διεκδικούν επιβίωση, αξιοπρέπεια, στήριξη, αναπτυξιακά εργαλεία και σταθερούς κανόνες πληρωμών με διαφάνεια», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»
Το κοινό αποφασίζει 23.11.25

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν θυμάται ότι το 2019 άλλαξε το όνομα του εξαιτίας ενός «αστείου»

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν απάντησε σε μια ερώτηση σχετικά με το «πραγματικό του όνομα» στο A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, μια εκδήλωση για τα 35 χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας «Μόνος στο σπίτι».

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε… 3.027 χιλιόμετρα μακριά – Μεγάλη νίκη της Βίκινγκ, «δείχνει» Champions League (Vid)

Η Βίκινγκ νίκησε τη Φρέντρικσταντ, ανέβηκε ξανά πρώτη στο πρωτάθλημα Νορβηγίας, έριξε 2η την Μπόντο/Γκλιμτ και Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ πανηγυρίζουν. Η ειδική βαθμολογία και το Champions League της νέας σεζόν.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)
Ποδόσφαιρο 23.11.25

Ο Τεττέη κράτησε την υπόσχεσή του και έδωσε την φανέλα του στον Γιάννη Παπαστεφανάκη (pic)

Συγκίνηση στην Τούμπα. Mετά το ματς του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά ο Ανδρέας Τεττέη έδωσε την φανέλα του στον μικρό Γιαννάκη, σε μια ξεχωριστή στιγμή στο περιθώριο του αγώνα.

Σύνταξη
Klay: Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI
Συμφωνία ορόσημο 23.11.25

Τρεις κολοσσοί της παγκόσμιας δισκογραφίας «μαγειρεύουν» μουσικό streaming με ΑI

Οι μεγαλύτερες μουσικές εταιρείες του κόσμου έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης των έργων τους στη νεοσύστατη πλατφόρμα Klay που με τη σειρά της θα επιτρέπει στους χρήστες να αναδημιουργούν τραγούδια χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΗΠΑ: Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της
ΗΠΑ 23.11.25

Στόχος κυβερνοεπίθεσης εταιρεία τεχνολογίας – Επί ποδός οι τράπεζες που είναι πελάτες της

Η SitusAMC Group Holdings ανέφερε ότι έμαθε για την εισβολή στις 12 Νοεμβρίου και ότι εξακολουθεί να αξιολογεί το εύρος και τον αντίκτυπο της παραβίασης με εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και τις ομοσπονδιακές αρχές

Σύνταξη
Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;
Τι συμβαίνει; 23.11.25

Αντιγράφει ο Ντόναλντ Τραμπ το στυλ του Ζόχραν Μαμντάνι;

Η συνάντηση των Τραμπ και Μαμντάνι δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να μοιράζονται meme σχετικά με τις παρόμοιες ενδυματολογικές επιλογές των δύο ανδρών.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά
Οικονομικές Ειδήσεις 23.11.25

Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

