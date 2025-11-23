Δρόμοι κομμένοι στα δύο, άσφαλτος γεμάτη τεράστιες τρύπες, σημεία απροσπέλαστα. Εικόνες σοκ από σπίτια που κρέμονται από μία… κλωστή στα Τζουμέρκα. Στη Δυτική Ελλάδα, μετράνε ζημιές από την κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή τις προηγούμενες ημέρες. Εικόνες βιβλικής καταστροφής και κάτοικοι της Ηπείρου σε απόγνωση.

Τις πληγές από την κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή τις προηγούμενες μετρά η Δυτική Ελλάδα

Ξενώνας στα βόρεια Τζουμέρκα έχει πάρει κλίση από τον τεράστιο όγκο νερού που παρέσυρε τόνους χώματος και βράχων. Τα χώματα έχουν μπει μέσα στο κατάστημα που βρίσκεται στο ισόγειο. «Έχει φαγωθεί και μπορεί να πέσει ανά πάσα στιγμή» λέει στην κάμερα του MEGA κάτοικος της περιοχής.

Δραματική επιχείρηση της ΕΜΑΚ

Τις δραματικές στιγμές ανδρών της ΕΜΑΚ να περάσουν ορμητικούς χείμαρρους στα Τζουμέρκα για να προσφέρουν βοήθεια σε αποκλεισμένους κατοίκους των χωριών κατέγραψε βίντεο.

Στο οπτικοακουστικό ντοκουμέντο του epirusgate φαίνονται δύο άνδρες της ΕΜΑΚ που προσπαθούν να διασχίσουν ορμητικό χείμαρρο στην περιοχή προς Κουκούλια στη θέση Γκότοβος για να βοηθήσουν αποκλεισμένους πολίτες.

Οι άνδρες της ΕΜΑΚ στις προσπάθειες τους να παρέχουν βοήθεια διακινδυνεύουν ακόμη και να τραυματιστούν σοβαρά, καθώς όπως φαίνεται και στο βίντεο ο ορμητικός χείμαρρος παρασύρει τον διασώστη στην προσπάθειά του να τον διασχίσει.

Γεωλόγοι κάνουν αυτοψία στις πληγείσες περιοχές και εκφράζουν στο MEGA τους φόβους τους για ενδεχόμενο νέο κύμα κακοκαιρίας.

«Φοβόμαστε περισσότερο κατεβαίνοντας προς Άρτα, μόλις ο Άραχθος αποκτά ελιγμούς. Στο Κομμένο, στο Νεοχώρι», λέει ο Αβραάμ Ζελελίδης, καθηγητής γεωλογίας Πανεπιστήμιο Πάτρας. «Κατολισθήσεις, καθιζήσεις, έφυγαν 10 σπίτια μέχρι τώρα αλλά καθημερινά μαθαίνουμε για νέες ζημιές», είπε ο Νικόλας Βαΐτσης, δήμαρχος βορείων Τζουμέρκων.

Μεγάλα προβλήματα

Στη Φιλιππιάδα χείμαρροι και φερτά υλικά κατέκλυσαν σπίτια. Οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές. κάτοικοι με σκούπες, σφουγγαρίστρες και κουβάδες προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται

Στο χωριό Κλεισούρα, ο χείμαρρος δεν άντεξε τον όγκο νερού, με αποτέλεσμα να διαλυθεί ο δρόμος και το χωριό να κοπεί στα δύο.

Στην Κόνιτσα, ο ποταμός Αώος φούσκωσε επικίνδυνα. Το νερό έχει ανέβει επικίνδυνα. Οι κάτοικοι μιλούν για έναν ασυνήθιστα μεγάλο όγκο βροχής, που έπεσε σε μικρό χρονικό διάστημα.

Στην ορεινή Άρτα, συνεργεία προσπαθούν να ανοίξουν τους δρόμους που έκλεισαν μετά τις κατολισθήσεις.

Δραματική παραμένει η κατάσταση στην Κέρκυρα. Στο χωριό Καρουσάδες σπίτια βρίσκονται στο χείλος του γκρεμού. Ολόκληρη πλαγιά κατέρρευσε από τα ορμητικά νερά.

Έρχονται νέο κύμα κακοκαιρίας και «βουτιά» της θερμοκρασίας

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του MEGA, Γιάννη Καλλιάνο, τις επόμενες ώρες αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές καταιγίδες.

Συγκεκριμένα, αναμένονται βροχές στα δυτικά της χώρας ενώ από την Τετάρτη (26/11) θα υπάρξει επέκταση των βροχοπτώσεων. Αρκετά αυξημένη πιθανότητα από την Παρασκευή να μιλάμε για κακοκαιρία πανελλαδικής εμβέλειας

Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες (ελάχιστες) που θα σημειωθούν είναι οι εξής: Φλώρινα: 0°C, Τρίπολη: 2°C, Λάρισα: 3°C, Θεσσαλονίκη: 6°C, Αθήνα: 10°C