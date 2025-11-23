Μεγάλες καταστροφές σε Ήπειρο και Κέρκυρα από την κακοκαιρία που έπληξε τη Δυτική Ελλάδα
Μεγάλες καταστροφές στη δυτική Ελλάδα άφησε πίσω η κακοκαιρία που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες την περιοχή
Τις πληγές από την κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή τις προηγούμενες μετρά η Δυτική Ελλάδα, με αρκετές περιουσίες να καταστρέφονται.
Ταυτόχρονα, πλημμυρισμένες εκτάσεις, αποκλεισμένα χωριά. Αυτό άφησε πίσω της η θεομηνία που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες τη δυτική Ελλάδα.
Εικόνες καταστροφής στη δυτική Ελλάδα
Οι εικόνες σοκάρουν. Δύο άνδρες της ΕΜΑΚ προσπαθούν να διασχίσουν έναν χείμαρρο στα Τζουμέρκα. Τα ορμητικά νερά παρασύρουν τον έναν διασώστη, αλλά ο άλλος τον έχει δεμένο και τον τραβάει με το σχοινί.
Τα χωριά της ευρύτερης περιοχής θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο. Στη Φιλιππιάδα χείμαρροι και φερτά υλικά κατέκλυσαν σπίτια. Οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές. κάτοικοι με σκούπες, σφουγγαρίστρες και κουβάδες προσπαθούν να σώσουν ό,τι σώζεται
Στο χωριό Κλεισούρα, ο χείμαρρος δεν άντεξε τον όγκο νερού, με αποτέλεσμα να διαλυθεί ο δρόμος και το χωριό να κοπεί στα δύο.
Στην Κόνιτσα, ο ποταμός Αώος φούσκωσε επικίνδυνα. Το νερό έχει ανέβει επικίνδυνα. Οι κάτοικοι μιλούν για έναν ασυνήθιστα μεγάλο όγκο βροχής, που έπεσε σε μικρό χρονικό διάστημα.
Στην ορεινή Άρτα, συνεργεία προσπαθούν να ανοίξουν τους δρόμους που έκλεισαν μετά τις κατολισθήσεις.
Κακοκαιρία και στην Κέρκυρα
Ζημιές καταγράφηκαν και στην Κέρκυρα, με τεράστιες ζημιές να εντοπίζονται σε κτίρια και οδικό δίκτυο.
Στο νησί, βρέθηκαν ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, για να προχωρήσουν οι διαδικασίες ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες.
Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA:
