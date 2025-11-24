Σάρωσε η κακοκαιρία τη δυτική Ελλάδα – Εικόνες καταστροφής

Η κακοκαιρία που έπληξε τη δυτική Ελλάδα αφήνει πίσω της εικόνες απόλυτης καταστροφής σε Ήπειρο και Ιόνιο. Σπίτια στο χείλος του γκρεμού, δρόμοι κομμένοι στα δύο, χωριά αποκλεισμένα στην Άρτα και κίνδυνος νέων κατολισθήσεων στα Τζουμέρκα. Σοβαρά προβλήματα και στην Κέρκυρα, με ζημιές σε δεκάδες κοινότητες και υποδομές.

Εικόνες καταστροφής στα Τζουμέρκα μετά την έντονη κακοκαιρία

Τις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές στα Τζουμέρκα επισκέπτεται από το το πρωί ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Δήμας, συνοδευόμενος από τον περιφερειάρχη Ηπείρου, Αλέξανδρο Καχριμάνη, τον βουλευτή Γιώργο Αμυρά και τους δημάρχους Κεντρικών Τζουμέρκων, Χρήστο Χασιάκο και Βορείων Τζουμέρκων, Νίκο Βαϊτση.

Παντού υπάρχουν εικόνες καταστροφής που έχουν αλλοιώσει τη μορφολογία της περιοχής. Μάχη νύχτα και μέρα δίνουν τα συνεργεία στα Τζουμέρκα για την αποκατάσταση των πολύ μεγάλων προβλημάτων που προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία των περασμένων ημερών.

Η ζημιές είναι ανυπολόγιστες σε όλες τις υποδομές της περιοχής. Ποτάμια και ρέματα υπερχείλισαν και έχουν προκληθεί μεγάλες καταστροφές στο οδικό δίκτυο, στο δίκτυο υδροδότησης και το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Ειδικότερα, το δίκτυο ηλεκτροδότησης σταδιακά αποκαθίσταται, ωστόσο το πρόβλημα της υδροδότησης θεωρείται μείζον ζήτημα, καθώς τα ορμητικά νερά ξήλωσαν και παρέσυραν τις σωληνώσεις.

Επίσης, προτεραιότητα δίνεται αυτήν τη στιγμή στις ασφαλείς μετακινήσεις των πολιτών, καθώς οι δρόμοι κρύβουν παγίδες. Περίπου 60 μηχανήματα έργου της Πολιτικής Προστασίας, των δήμων και ιδιωτών δουλεύουν ασταμάτητα προκειμένου να καθαρίσουν τους δρόμους και να δώσουν πρόσβαση σε οικισμούς, κτηνοτροφικές μονάδες και απομονωμένα σπίτια.

Ξενώνας στα Βόρεια Τζουμέρκα έχει πάρει κλίση από τον τεράστιο όγκο νερού που παρέσυρε τόνους χώματος και βράχων. Δρόμοι κομμένοι στα δύο. Άσφαλτος γεμάτη τεράστιες τρύπες, σημεία απροσπέλαστα, αποκλεισμένοι οι κάτοικοι της περιοχής.

Στον οικισμό Σγάρα το ποτάμι φούσκωσε τόσο πολύ που παρέσυρε μισό σπίτι, ενώ και άλλα κινδυνεύουν να παρασυρθούν από την ορμή του ποταμού.

Αποκλεισμένα χωριά στην Άρτα – Πληγωμένη η Κέρκυρα

Στην Άρτα, παραμένουν αποκλεισμένα 11 χωριά. Το χωριό Αμμότοπος μοιάζει με βομβαρδισμένο τοπίο. Πέτρες , μπάζα και φερτά υλικά έχουν κλείσει το οδικό δίκτυο. Βιβλική καταστροφή μέσα σε λίγες ώρες.

Συναγερμός έχει σημάνει τις τελευταίες ώρες για πτώσεις βράχων, μετά τις έντονες νεροποντές στον ποταμό Αώο.

Η διάνοιξη δρόμων μέσα ή κοντά στη χαράδρα μπορεί να αποσταθεροποιήσει τα πρανή και ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων είναι μεγάλος. Το drone του MEGA καταγράφει το μέγεθος της καταστροφής.

Δραματική παραμένει η κατάσταση στην Κέρκυρα. Στο χωριό Καρουσάδες σπίτια στο χείλος του γκρεμού ολόκληρη πλαγιά κατέρρευσε από τα ορμητικά νερά.

Αποκλεισμένα χωριά στον Ασπροπόταμο – Κατέρρευσε γέφυρα στα «Τρία Ποτάμια»

Στα Μετέωρα οι συνεχείς υπερχειλίσεις ρεμάτων και ποταμιών έχουν καλύψει τις γέφυρες με νερά, διακόπτοντας την κυκλοφορία και αφήνοντας τους κατοίκους των οικισμών εγκλωβισμένους. Στην περιοχή του Ασπροποτάμου, τρία από εννέα χωριά είναι εντελώς αποκλεισμένα. Στα «Τρία Ποτάμια», όπως μεταδίδει η ΕΡΤ η γέφυρα έχει καταρρεύσει υπό την πίεση των ορμητικών νερών.