Σάρωσε τη Δυτική Ελλάδα η κακοκαιρία – Κήρυξη δήμων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Την κήρυξη των δήμων Καστοριάς και Άργους Ορεστικού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας αποφάσισε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση από το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, είχε προηγηθεί εισήγηση του περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργου Αμανατίδη, σε συνεργασία με τον αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δημήτρη Σαββόπουλο και γραπτά αιτήματα των δημάρχων Καστοριάς Γιάννη Κορεντσίδη και Άργους Ορεστικού Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου είχε ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Νεστορίου, λόγω των εκτεταμένων προβλημάτων που προκάλεσαν τα ίδια έντονα καιρικά φαινόμενα.

«Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ισχύει έως και τις 19 Φεβρουαρίου 2026, επιτρέποντας την άμεση κινητοποίηση πόρων, μέσων και υπηρεσιών για την αποκατάσταση των ζημιών και την προστασία των κατοίκων και των υποδομών σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους, ποτάμια φούσκωσαν, χωριά αποκλείστηκαν ενώ σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν στις υποδομές από την κακοκαιρία που χτύπησε τη δυτική Ελλάδα

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε και ο Δήμος Πωγωνίου, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, για την αντιμετώπιση των αναγκών που προέκυψαν από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις οι οποίες σημειώθηκαν έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή.

Η απόφαση, με τρίμηνη ισχύ, εκδόθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου Πωγωνίου και αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διαχείρισης των συνεπειών των έντονων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Η πολιτική προστασία του Δήμου συνεχίζει να βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων και ζημιών από τις συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις, καταλήγει η δημοτική αρχή Πωγωνίου.

Ανυπολόγιστες ζημιές στα Τζουμέρκα

Περίπου δέκα σπίτια κινδυνεύουν μαζί με αυτά που έχουν ήδη καταρρεύσει, είπε στο ΕΡΤnews ο δήμαρχος Βόρειων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, περιγράφοντας εικόνα βομβαρδισμένου τοπίου από το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Δυτική Ελλάδα.

Χωριά πληγωμένα, με τόνους από φερτά υλικά μέσα στα χωριά, τα οποία έχουν παρασύρει δρόμους, δίκτυα ύδρευσης, οδικά δίκτυα, γέφυρες. Είναι τραγική η κατάσταση. Τα συνεργεία του Δήμου κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης, περιγράφει ο δήμαρχος.

Χωρίς νερό Ματσούκι και Πράμαντα

Προβλήματα υδροδότησης αντιμετωπίζουν τα χωριά Ματσούκι και Πράμαντα. Γίνεται τεράστια προσπάθεια από τα συνεργεία του Δήμου για να αποκατασταθει η υδροδότηση με κάποιους αγωγούς, οι οποίες θα είναι επιφανειακοί. Απαιτούνται πολλά συνεργεία για να αποκαταστήσουν τις ζημιές στα δίκτυα ύδρευσης, σύμφωνα με τον Νίκο Βαΐτση.

Οι Καλαρρύτες πληγώθηκαν και μιλάμε για ένα χωριό κόσμο παραδοσιακό που είναι πολύ δύσκολο να απομακρυνθούν όλα τα φερτά υλικά, τόνισε.