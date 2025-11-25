Το κύμα κακοκαιρίας «Adel» φέρνει από την Τρίτη νέες βροχές στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας που χτυπήθηκαν από πλημμύρες της προηγούμενες ημέρες. Από την Τετάρτη οι καταιγίδες και οι ισχυροί νοτιάδες θα επεκταθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων, η ΕΜΥ προειδοποίησε ότι η κακοκαιρία θα κορυφωθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους, κυρίως στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος του MEGA Γιάννης Καλλιάνος προειδοποίησε για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο.

«Εκεί απαιτείται αυξημένη εγρήγορση, καθώς τα εδάφη παραμένουν εξαιρετικά κορεσμένα από τα προηγούμενα επεισόδια βροχόπτωσης, με ήδη καταγεγραμμένες κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα» γράφει.



Βελτίωση αναμένεται από την Κυριακή.

Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ

Στην έκδοση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων προχώρησε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενόψει τις κακοκαιρίας Adel που θα επηρεάσει αρκετές περιοχές τις χώρας, τις επόμενες ημέρες.

Όπως προβλέπεται, η Adel «θα φέρει» ισχυρές βροχές και καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ:

Την Τρίτη , οι βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται ήδη στη βορειοδυτική χώρα θα ενταθούν και θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην Κέρκυρα και την Ήπειρο.

, οι βροχές και καταιγίδες που εκδηλώνονται ήδη στη βορειοδυτική χώρα θα ενταθούν και θα είναι κατά τόπους ισχυρές στην Κέρκυρα και την Ήπειρο. Την Τετάρτη , οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν σε Ήπειρο και Κέρκυρα και από το απόγευμα θα επεκταθούν σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο. Από το βράδυ η κακοκαιρία θα φτάσει και στην Ανατολική Μακεδονία.

, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν σε Ήπειρο και Κέρκυρα και από το απόγευμα θα επεκταθούν σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο. Από το βράδυ η κακοκαιρία θα φτάσει και στην Ανατολική Μακεδονία. Την Πέμπτη , ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και την κεντρική Στερεά, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την κεντρική και ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Την Παρασκευή ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία, Θράκη, ανατολικό Αιγαίο και μέχρι νωρίς το πρωί στη δυτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον κ. Καλλιάνο, καταιγίδες δεν αποκλείονται κατά διαστήματα και στην Αττική τα μεσάνυχτα Τρίτης προς Τετάρτη και έως το Σάββατο.

Το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής είναι το πιο κρίσιμο όσον αφορά τα ύψη βροχής, ανέφερε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος της ΕΜΥ Θοδωρής Κολυδάς.

Λόγω των νοτιάδων οι θερμοκρασίες αναμένεται να παραμείνουν 1-2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα κανονικά επίπεδα.