Καιρός: Νέα κακοκαιρία από την Τρίτη με καταιγίδες σε 5 περιοχές – Η προειδοποίηση Καλλιάνου

Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Τρίτη κυρίως στα Δυτικά τμήμα της χώρας, καθώς στο Βόρειο Ιόνιο και στα κεντροδυτικά γεωγραφικά διαμερίσματα της Ηπείρου αναμένονται καταιγίδες, κατά τόπους έντονες.

Η νέα επιδείνωση συνδέεται με τη μετατόπιση ενός ισχυρού βαρομετρικού χαμηλού από την Ιταλική χερσόνησο προς την Ελλάδα. Από την Τετάρτη έως και το Σάββατο, η πλειονότητα της χώρας θα επηρεαστεί από άστατο καιρό, με εκτεταμένες βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Παράλληλα, οι νοτιάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, με ριπές που θα φτάνουν τα 6–7 μποφόρ και τοπικά στα πελάγη ακόμη και τα 8 μποφόρ.

Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στα Δυτικά (Επτάνησα, Ήπειρος, Δυτική Στερεά Ελλάδα και Δυτική Πελοπόννησος), στη Βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία και Θράκη) και στα νησιά του ανατολικού, κυρίως του βορειοανατολικού, Αιγαίου. Δευτερευόντως, θα επηρεαστούν και οι υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Από τα μεσάνυχτα Τρίτης προς Τετάρτη έως και το Σάββατο, καταιγίδες δεν αποκλείονται και στην Αττική, με διαστήματα βελτιωμένου καιρού.

Από την Κυριακή και μετά, το σύστημα θα μετατοπιστεί ανατολικότερα, επιτρέποντας σταδιακή βελτίωση του καιρού, ενώ οι θερμοκρασίες δεν αναμένεται να υποχωρήσουν, παραμένοντας 1–2°C πάνω από τις μέσες κλιματικές τιμές της εποχής.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο δεν χρειάζεται πανικός αλλά αυξημένη εγρήγορση ενόψει της νέας μεταβολής του καιρού.

Δείτε την ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου

Όπως αναφέρει το στοιχείο που προκαλεί τον μεγαλύτερο προβληματισμό είναι ότι για τις επόμενες 4-5 μέρες οι ήδη πληγείσες περιοχές της Δυτικής και Βορειοδυτικής Ελλάδας θα συνεχίσουν να δέχονται κατά διαστήματα βροχοπτώσεις, άλλοτε ήπιες και άλλοτε έντονες, συνοδευόμενες κατά διαστήματα και από τοπικές καταιγίδες. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο αναζωπύρωσης υδρολογικών και γεωτεχνικών προβλημάτων.

Ο μετεωρολόγος αναφέρεται στα πιθανά υδρολογικά αλλά και γεωτεχνικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν λόγω του νέου κύματος κακοκαιρίας.

Πιθανά υδρολογικά προβλήματα

Ενδέχεται να παρατηρηθούν εκ νέου αυξημένες απορροές, άνοδος της στάθμης ποταμών και χειμάρρων, υπερχείλιση μικρών υδατορευμάτων, τοπικά πλημμυρικά επεισόδια σε οικισμούς, αγροτικές εκτάσεις ή οδικά δίκτυα, καθώς και δυσκολίες στην απορρόφηση του νερού από τις υποδομές αποστράγγισης. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να εμφανιστούν φαινόμενα επιφανειακής διάβρωσης ή μεταφοράς φερτών υλικών, που μπορεί να φράξουν ρέματα και τάφρους.

Πιθανά Γεωτεχνικά προβλήματα

Η παρατεταμένη υγρασία, σε συνδυασμό με τις νέες βροχοπτώσεις που θα εκδηλωθούν, ενδέχεται να επιβαρύνει την ευστάθεια πρανών και πλαγιών, αυξάνοντας την πιθανότητα κατολισθήσεων, μικροκαθιζήσεων, καταπτώσεων βράχων ή υποχώρησης χωμάτων σε ορεινούς και ημιορεινούς δρόμους. Σε περιοχές με ιδιαίτερα μαλακό ή διαβρωμένο υπόβαθρο, μπορεί να παρουσιαστούν τοπικές ρηγματώσεις ή προβλήματα σε τεχνικά έργα, όπως δρόμους, τοίχους αντιστήριξης ή αγροτικές υποδομές.

Συνεπώς, χρειάζεται απλώς αυξημένη εγρήγορση, κυρίως στη Δυτική και Βορειοδυτική Ελλάδα, ώστε τυχόν μεταβολές στο έδαφος, στη ροή των υδάτων ή στα πρανή να εντοπιστούν έγκαιρα. Δεν πρόκειται για βέβαια πλημμυρικά φαινόμενα ή προβλήματα που αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω, αλλά για ενδεχόμενους κινδύνους που αξιολογούνται λόγω των υφιστάμενων συνθηκών κορεσμού του εδάφους.