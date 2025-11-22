newspaper
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Καιρός: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία – Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα
22 Νοεμβρίου 2025 | 08:14

Καιρός: Σε εξέλιξη η κακοκαιρία – Αναμένεται επιδείνωση το απόγευμα στη Δυτική Ελλάδα

Βροχές και καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, δυτική Στερεά και βορειοδυτική Πελοπόννησο, κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρές - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι την Τετάρτη σύμφωνα με την ΕΜΥ

Σύνταξη
Συνεχίζεται η κακοκαιρία που έχει σαρώσει περιοχές τις βορειοδυτικής Ελλάδας και έχει προκαλέσει μεγάλες καταστροφές και μπαράζ μηνυμάτων από το 112. Ο καιρός για σήμερα Σάββατο σύμφωνα με την ΕΜΥ θα είναι βροχερός, ενώ εξέδωσε προειδοποιήσεις για το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο, όπου αναμένεται να εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρές.

Στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας αναμένονται χιόνια αργά τη νύχτα

Ειδικότερα, στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν αυξημένες νεφώσεις με εκδήλωση βροχών και σποραδικών καταιγίδων.  Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο.

Στα νησιά του Αιγαίου αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα. Λίγα χιόνια θα πέσουν αργά τη νύχτα στα ορεινά της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 23 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη βόρεια Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και από το βράδυ και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων και τις πρωτες πρωινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο τα φαινόμενα είναι πιθανόν να είναι κατά τόπους μέχρι το απόγευμα ισχυρά.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και στη βόρεια Κρήτη τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με ασθενείς βροχές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τις πρωινές ώρες στα Δωδεκάνησα.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές μικρής διάρκειας.
Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις βραδινές ώρες πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4, πρόσκαιρα το απόγευμα έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στα δυτικά νεφώσεις με βροχές και κυρίως στο Ιόνιο και την Ήπειρο σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες.

Από το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν και θα περιοριστούν στα Δωδεκάνησα (κυρίως στην περιοχή της Ρόδου), όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στην Κρήτη μέχρι το απόγευμα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά και νότια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις βραδινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα κυρίως στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τους 8 με 11, στις υπόλοιπες περιοχές τους 17 με 20 βαθμούς ενώ στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 21 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Δευτέρα

Στα νότια Δωδεκάνησα (κυρίως περιοχή Καστελλόριζου) μέχρι τις πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα δυτικά όπου από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

Τρίτη

Στα δυτικά νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τετάρτη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα δυτικά. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση στα δυτικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

googlenews

Ρευματιά: «Δεν υπάρχει ούτε ένα μονοπάτι εδώ» – Νέες αποκαλύψεις για την Αμαλία Νικολοπούλου
Ελλάδα 22.11.25

Ρευματιά: «Δεν υπάρχει ούτε ένα μονοπάτι εδώ» – Νέες αποκαλύψεις για την Αμαλία Νικολοπούλου

Μια αυτοψία κοντά στο σημείο που βρέθηκαν ρούχα της αγνοούμενης Αμαλίας Νικολοπούλου και οστά που ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί, δείχνουν την δυσκολία του να βρεθεί κανείς στο σημείο.

Σύνταξη
Απομάκρυνση δικύκλων: Αυτά που δεν μπορούν να επισκευάσουν οι οδηγοί, τα κλεμμένα και όσα «κρατάνε» θέσεις parking
Αύξηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων 21.11.25

Απομάκρυνση δικύκλων: Αυτά που δεν μπορούν να επισκευάσουν οι οδηγοί, τα κλεμμένα και όσα «κρατάνε» θέσεις parking

Σχεδόν 50% αυξήθηκαν οι απομακρύνσεις εγκαταλελειμμένων δικύκλων σε σχέση με το 2023 - Σε ποιες γειτονιές της Αθήνας καταγράφονται τα πιο υψηλά ποσοστά - Οι απειλές που δέχονται τα συνεργεία του δήμου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 3 άτομα που μετέφεραν με όχημα κλεμμένα καλώδια και χαλκοσωλήνες
Ελλάδα 21.11.25

Συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη 3 άτομα που μετέφεραν με όχημα κλεμμένα καλώδια και χαλκοσωλήνες

Στη θέα των αστυνομικών στην Ελευσίνα ένας εκ των δραστών ηλικίας 18 ετών ο οποίος οδηγούσε το όχημα επιτάχυνε, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη.

Σύνταξη
«Οι καταστροφές είναι βιβλικές» – Δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης μιλούν στο in για τη σφοδρή κακοκαιρία
Ελλάδα 21.11.25

«Οι καταστροφές είναι βιβλικές» – Δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης μιλούν στο in για τη σφοδρή κακοκαιρία

Η σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει τη Δυτική Ελλάδα, προκαλώντας βιβλικές καταστροφές σε Κέρκυρα και Ήπειρο. Οι δήμαρχοι και ο Περιφερειάρχης μιλούν στο in για την καταστροφή χωριών.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
NBA: Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) – Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)
Μπάσκετ 22.11.25

Ιστορικό triple-double του Κλάξτον στη νίκη των Νετς (105-113) - Οι Χιτ «διέσυραν» τους Μπουλς (107-143)

Δείτε τα αποτελέσματα από την βραδιά στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ. Ο Νικ Κλάξτον πετυχαίνει το πρώτο του triple-double, ενώ Καβαλίερς, Χιτ και Ράπτορς πήραν σπουδαίες νίκες.

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι
Πολιτική Γραμματεία 22.11.25

Δίκη υποκλοπών: Η μαρτυρία Τρίμπαλη και το άπλετο φως που υποσχέθηκε η κυβέρνηση αλλά αποδείχθηκε βαθύ σκοτάδι

Η κατάθεση του πρώην νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας Κρίκελ, Σταμάτη Τρίμπαλη, εκθέτει σε μεγάλο βαθμό την κυβέρνηση. Τα στοιχεία σε κάθε σημείο της έρευνας του σκανδάλου που δείχνουν άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ
Ανεπιθύμητα θέματα 22.11.25

Το Φόρουμ του Νταβός αυτολογοκρίνεται – Γιατί αλλιώς δεν θα πάει ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει συμφωνήσει να παραστεί στις εργασίες του Νταβός στην Ελβετία. Ωστόσο, αυτό έγινε αφότου έλαβε διαβεβαιώσεις ότι «woke» θέματα δεν θα ενταχθούν στην ημερήσια διάταξη.

Σύνταξη
Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας
Σοβαρά κενά 22.11.25

Καμπανάκι ΠΟΥ για AI στην υγεία – Λιγότερες από μία στις 10 χώρες με εθνική στρατηγική και μέτρα προστασίας

Ραγδαία εξάπλωση της AI στην υγεία, αλλά μεγάλα κενά σε ρύθμιση, ασφάλεια και χρηματοδότηση δείχνει έκθεση του ΠΟΥ όπου αναλύονται 50 χώρες σε Ευρώπη και Κεντρική Ασία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Αριστεία» από τα πανέρια
Opinion 22.11.25

«Αριστεία» από τα πανέρια

Το αφήγημα της αριστείας που εργαλειοποίησε η Νέα Δημοκρατία, μόνο άριστο δεν είναι. Πρόκειται για επικοινωνιακό εύρημα που «πουλάει» φρούδες ελπίδες αξιοκρατίας και κοινωνικής ανόδου σε μία κοινωνία που αναστενάζει

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Που κρύβεται η μακροζωία;
Μελέτη 22.11.25

Που κρύβεται η μακροζωία;

Πόσες πιθανότητες υπάρχουν η μακροζωία να κρύβεται μέσα μας; Περισσότερες από όσες νομίζαμε, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Σύνταξη
Μυστικός ελαιοπαραγωγικός «γίγαντας» της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βρέθηκε θαμμένος στην Τυνησία
Africa Nova 22.11.25

Μυστικός ελαιοπαραγωγικός «γίγαντας» της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας βρέθηκε θαμμένος στην Τυνησία

Ένα εντυπωσιακό συγκρότημα παραγωγής ελαιόλαδου ρωμαϊκής εποχής αποκαλύφθηκε στην Κασσερίν της Τυνησίας, με τον μεγαλύτερο γνωστό ελαιόμυλο της χώρας και έναν από τους μεγαλύτερους στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ανασχηματισμό μετά τις γιορτές βλέπουν στην κυβέρνηση
Πολιτική 22.11.25

Ανασχηματισμό μετά τις γιορτές βλέπουν στην κυβέρνηση

Οι πρωθυπουργικοί σχεδιασμοί για τον χρόνο και το περιεχόμενο του ανασχηματισμού, που θεωρείται δεδομένος, αλλά και για το θέμα των εκλογών, με φόντο τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Δυσεπίλυτος ο γρίφος της «παγωμένης» αγοράς εργασίας – «Αυτή είναι μια από τις χειρότερες περιόδους»
Διεθνής Οικονομία 22.11.25

Δυσεπίλυτος ο γρίφος της «παγωμένης» αγοράς εργασίας – «Αυτή είναι μια από τις χειρότερες περιόδους»

Αναστάτωση έχει προκαλέσει στον επαγγελματικό τομέα η «παγωμένη» αγορά εργασίας, η οποία θυμίζει την εποχή της οικονομικής κρίσης

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Η Roblox μπλοκάρει τις συνομιλίες των παιδιών με άγνωστους ενήλικες μετά από σειρά δικαστικών αγωγών
Online predators 22.11.25

Η Roblox μπλοκάρει τις συνομιλίες των παιδιών με άγνωστους ενήλικες μετά από σειρά δικαστικών αγωγών

Η πλατφόρμα παιχνιδιών Roblox θα χρησιμοποιεί εκτίμηση ηλικίας προσώπου για να περιορίσει τις συνομιλίες, καθώς αυξάνονται οι καταγγελίες για παιδική κακοποίηση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αποκαλύφθηκε το νέο κέρινο ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι – Πρωταγωνιστεί το «φόρεμα της εκδίκησης»
Τελευταία προσθήκη 22.11.25

Αποκαλύφθηκε το νέο κέρινο ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι – Πρωταγωνιστεί το «φόρεμα της εκδίκησης»

Το Μουσείο Grevin στο Παρίσι αποκάλυψε την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου, την ομοίωμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα, δεκαετίες μετά το θάνατο της.

Σύνταξη
Οι Ευρωπαίοι θα συζητήσουν για την Ουκρανία στους G20 – Η διορία του Τραμπ, το παράθυρο του Πούτιν και η απειλή
«Ανεπιθύμητη» Ειρήνη 22.11.25

Οι Ευρωπαίοι θα συζητήσουν για την Ουκρανία στους G20 – Η διορία του Τραμπ, το παράθυρο του Πούτιν και η απειλή

Οι Ευρωπαίοι εταίροι της Ουκρανίας θα βρεθούν στο περιθώριο της συνάντησης των G20 στο Γιοχάνεσμπουργκ για να μιλήσουν για την Ουκρανία και το σχέδιο ειρήνης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
