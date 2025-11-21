«Οι καταστροφές είναι βιβλικές» – Δήμαρχοι και ο περιφερειάρχης μιλούν στο in για τη σφοδρή κακοκαιρία

Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει τη Δυτική Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της βιβλικές καταστροφές, με πλημμυρισμένα χωριά, κατεστραμμένα οδικά δίκτυα και εκατοντάδες κατοικίες και αυτοκίνητα να έχουν πληγεί.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση παραμένει κρίσιμη και η αποκατάσταση θα απαιτήσει μέρες.

Βόρεια Κέρκυρα: Χωριά απροσπέλαστα και σπίτια βουλιαγμένα στη λάσπη

Ο δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, Γιώργος Μαχειμάρης, περιγράφει την κατάσταση ως δραματική: «Οι καταστροφές είναι τεράστιες. Από τα 38 χωριά στην περιοχή μας, τα 20 είναι απροσπέλαστα – Καρουσάδες, Μαγουλάδες, Βελονάδες, Αρμενάδες κ.α. Τουλάχιστον 20 αυτοκίνητα καταπλακώθηκαν ή παρασύρθηκαν από τα νερά και τουλάχιστον 30 σπίτια πλημμύρισαν».

»Δυστυχώς το αργιλώδες, σε αρκετά σημεία σαθρό έδαφος, είχε ήδη μαλακώσει πολύ από τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών και έτσι λάσπωσαν όλα πολύ γρήγορα. Η βροχόπτωση ξεκίνησε χθες τα μεσάνυχτα στις 03.00. Μέσα σε 35 λεπτά έριξε πάνω από 250 χιλιοστά βροχής στους Καρουσάδες, ένα τεράστιο νούμερο. Πολλά σπίτια δεν έχουν ούτε νερό ούτε ρεύμα. Έχουν σημειωθεί πολλες κατολισθήσεις, η καταστροφή είναι βιβλική στη βόρεια Κέρκυρα. Αρκετά άλλα σπίτια είναι περικυκλωμένα από τη λάσπη, κάποιοι κάτοικοι βγήκαν από τα παράθυρα. Αύριο το πρωί θα μας επιστρέφει ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος».

«Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης»

Ο δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, δήλωσε με τη σειρά του στο in, πως η πόλη των Ιωαννίνων κατάφερε να ανταπεξέλθει στη σφοδρή κακοκαιρία, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ύφεση. Παρόλα αυτά, όπως σημείωσε ο δήμαρχος, υπάρχουν συγκεκριμένες περιοχές ειδικά αυτές που βρίσκονται κοντά στη λίμνη, ή το χωριό Νεοχωρόπουλο που βρίσκεται σε κατωφέρεια, οι οποίες αντιμετωπίζουν σταθερά προβλήματα σε κάθε βροχόπτωση, λόγω απουσίας τεχνικών έργων που να συγκρατούν τα νερά. «Για αυτό την Δευτέρα θα ζητήσω να κηρυχθεί ο Δήμος μας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έτσι ώστε να προχωρήσουν γρήγορα αυτά τα τεχνικά έργα».

Ο λόγος μάλιστα σύμφωνα με τον δήμαρχο που αυτή τη φορά δεν πλημμύρισαν οι περιοχές γύρω από τη λίμνη, είναι γιατί είχε πέσει το προηγούμενο διάστημα η στάθμη της λόγω ξηρασίας και ανομβρίας.

Ήπειρος: Τζουμέρκα, Άρτα και Ζηρού στο επίκεντρο των ζημιών

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριμάνης, ανέφερε πως η κακοκαιρία βρίσκεται σε ύφεση και ευελπιστεί ότι θα κρατήσει 10 με 12 ώρες, ώστε να ξεφουσκώσουν τα ποτάμια και να δοθεί μια ανάσα στις πληγείσες περιοχές. Τα Τζουμέρκα παρουσίασαν τα σημαντικότερα προβλήματα, ενώ οι δήμοι Αρταίων και Ζηρού αντιμετωπίζουν σοβαρές ζημιές.

Η κύρια καταστροφή αφορά τα οδικά δίκτυα που έχουν διαλυθεί, με βουνά να έχουν καταπέσει στους δρόμους. «Η γη έχει γεμίσει νερό. Είχαμε και το 2015 μεγάλες ζημιές, αλλά αυτές είναι πολύ μεγαλύτερες», τόνισε ο Περιφερειάρχης.

Εικόνες καταστροφής στον Αμμότοπο Άρτας – «Μας άφησαν αβοήθητους» λένε οι κάτοικοι

Όπως καταγράφεται στο βίντεο που δημοσιεύει το ThessPost.gr, κατοικίες έχουν γεμίσει λάσπες και φερτά υλικά.

«Μας άφησαν αβοήθητους» αναφέρουν οι κάτοικοι, οι οποίοι από το πρωί έως και αυτήν την ώρα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, ενώ έχουν μείνει και χωρίς ηλεκτροδότηση.