Κακοκαιρία: Κλειστή η εθνική οδός Κοζάνης – Λάρισας λόγω πτώσης βράχων

Στην καρδιά της δυτικής Θεσσαλίας, ένα ακόμη μέτωπο της κακοκαιρίας ανάγκασε τις αρχές να «κόψουν» στα δύο τον οδικό άξονα Κοζάνης – Λάρισας.

Η Τροχαία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Κοζάνης διέκοψε πλήρως την κυκλοφορία από το 45ο χλμ. στη διασταύρωση Λιβαδερού έως το 51ο χλμ. κοντά στο Σαραντάπορο, καθώς κατολισθήσεις βράχων και έντονα πλημμυρικά φαινόμενα μετέτρεψαν το οδόστρωμα σε επικίνδυνη ζώνη.

Μέχρι οι τεχνικές υπηρεσίες της Π.Ε. Κοζάνης να απομακρύνουν τα συντρίμμια και να σταθεροποιήσουν το έδαφος, το κρίσιμο τμήμα της εθνικής οδού θα παραμείνει αποκλεισμένο.

Συγκεκριμένα, οι κατολισθήσεις βράχων στο οδόστρωμα και πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας της κακοκαιρίας υποχρέωσαν τις τοπικές αρχές να προχωρήσουν στην απαγόρευση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο έως ότου τα συνεργεία καταφέρουν να αποκαταστήσουν το πρόβλημα.

Σύμφωνα με την Τροχαία Κοζάνης, που βρίσκεται στο συγκεκριμένο σημείο, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές για περιοχές της Π.Ε. Λάρισας και οχήματα μέχρι 3,5 τόνων:

Μέσω της επαρχιακής οδού Λιβαδερού, Λουτρού Δ. Ελασσόνας και Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας.

Μέσω της επαρχιακής οδού Σερβίων – Ελάτης, Παλιουριάς, Δεσκάτης και Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας.

Για οχήματα άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων:

Μέσω της Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας από τον κόμβο της Εγνατίας οδού.

Δείτε φωτογραφίες:

Μηνύματα από το 112 σε Τρίκαλα και Αρτα

Λίγη ώρα αργότερα, μηνύματα από το 112 στάλθηκαν και στις Περιφερειακές Ενότητες Τρικάλων και Αρτας, με τις αρχές να ζητούν από τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στη Δημοτική Ενότητα #Άρτας της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025