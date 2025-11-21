Πολύ σοβαρά προβλήματα έχει προκαλέσει η κακοκαιρία στη Δυτική Ελλάδα με το 112 να στέλνει μήνυμα στα Ιωάννινα λόγω βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων.

Η κακοκαιρία που σφυροκοπά την Ήπειρο επεκτείνεται από τα ορεινά της Κόνιτσας και των Τζουμέρκων ως την Σαγιάδα.

Δρόμοι έχουν πλημμυρίσει ενώ έχουν σημειωθεί και κατολισθήσεις σε αρκετές πόλεις και χωριά της Ηπείρου.

Μήνυμα του 112 στα Ιωάννινα

Μήνυμα από τον τηλεφωνικό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας έλαβαν λίγο οι κάτοικοι στα Ιωάννινα, οι οποίοι καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Ιωαννίνων περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Μήνυμα του 112 εστάλη επίσης στις δημοτικές ενότητες Γεωργίου Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων στην Άρτα.

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στις Δημοτικές Ενότητες #Γεωργίου_Καραΐσκάκη και #Κεντρικών_Τζουμέρκων της Περιφερειακής Ενότητας #Άρτας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες. ‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ… — 112 Greece (@112Greece) November 21, 2025

Δρόμοι έχουν χαθεί κάτω από νερά, ρέματα έγιναν ποτάμια, από τα βουνά κατεβαίνουν χώματα, νερά και φερτά υλικά κάνοντας τους δρόμους αδιάβατους.

Ο ποταμός Καλαμάς υπερχείλισε με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει ο κάμπος της Βρυσέλλας.

Ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων καλεί τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες, τονίζοντας ότι η κατάσταση παραμένει απαιτητική και μπορεί να παρουσιάσει νέα επιδείνωση.

Συστάσεις προς τους πολίτες:

Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων.

Μη διάσχιση πλημμυρισμένων δρόμων, ειδικά όπου το οδόστρωμα τέμνει χείμαρρο χωρίς γέφυρα.

Αποφυγή διάσχισης χειμάρρων, είτε πεζή είτε με όχημα.

Χρήση εναλλακτικών διαδρομών όταν ο δρόμος είναι καλυμμένος με νερά, ακόμη κι αν απαιτούνται επιπλέον χιλιόμετρα.

Περιορισμός μετακινήσεων και απομάκρυνση από υπόγειους χώρους που μπορεί να πλημμυρίσουν.

Η κακοκαιρία χτυπά με ένταση και όλη την περιοχή του Ζηρού, σύμφωνα με το epiruspost.gr, που είχε υποστεί μεγάλες ζημιές από τις φωτιές όπως και τις κοινότητες της Άρτας που είχε πληγεί από τις πυρκαγιές.

Πλημμύρισε η «παραεγνατία» στο Κουτσελιό

Πλημμύρισε και πάλι ο παράδρομος της Εγνατίας στην περιοχή του Κουτσελιού. Ο δρόμος, που πολλοί αποκαλούν «παραεγνατία» είναι κάτω από τα νερά με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία στον δρόμο Πλατανιάς- Δαφνούλα και στον δρόμο Κουτσελιού- Πλατανιάς.

Το πρόβλημα στην περιοχή αυτή είναι μόνιμο και επαναλαμβάνεται κάθε φορά που εκδηλώνονται έντονες και συνεχείς βροχοπτώσεις.

Οι κάτοικοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς οι συνθήκες συνεχώς μεταβάλλονται για όσο εξελίσσονται τα φαινόμενα.