Σήμα κινδύνου για τις πληγείσες περιοχές ενόψει της νέας κακοκαιρίας – Ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα
Την ώρα που ακόμα πολλές περιοχές της χώρας μετρούν τις πληγές τους, ο καιρός αγριεύει και νέο κύμα κακοκαιρίας έχει ξεκινήσει να χτυπά τη χώρα.
Πλημμυρισμένες εκτάσεις, αποκλεισμένα χωριά και κατολισθήσεις είναι η εικόνα μετά το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας από τη δυτική Ελλάδα. Ανησυχία επικρατεί ενόψει και της νέας επιδείνωσης του καιρού από σήμερα στη βορειοδυτική Ελλάδα και από την Τετάρτη σε όλη τη δυτική χώρα, τη βόρεια Ελλάδα και το Ανατολικό Αιγαίο. Όπως επισημαίνει η ΕΜΥ, στο έκτακτο δελτίο της. οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.
«Άλλο τοπίο, δεν μπορείτε να το διανοηθείτε ότι μέσα σε 3 ώρες πλημμύρισε το ποτάμι και η στάθμη του νερού ανέβηκε στα 6-7 μέτρα παίρνοντας το μισό σπίτι»
Οι κάτοικοι στη δυτική Ελλάδα ανησυχούν και ζουν με το φόβο πως ακόμη και μια ήπια βροχή μπορεί να προκαλέσει νέες κατολισθήσεις και πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς το έδαφος είναι πλήρως κορεσμένο από τις προηγούμενες καταιγίδες.
«Άλλο τοπίο, δεν μπορείτε να το διανοηθείτε ότι μέσα σε 3 ώρες πλημμύρισε το ποτάμι και η στάθμη του νερού ανέβηκε στα 6-7 μέτρα παίρνοντας το μισό σπίτι». Μαρτυρίες σαν αυτή από τους πλημμυροπαθείς στα Τζουμέρκα ενισχύουν το συναγερμό ενόψει της νέας κακοκαιρίας.
Ο οικισμός Σγάρα στα Τζουμέρκα, δέχτηκε τη μανία από την υπερχείλιση του ποταμού Καταρακτινού ποταμού. Οι λιγοστοί ηλικιωμένοι κάτοικοι του χωριού μιλούν για εφιαλτικές στιγμές.
Οι ζημιές που έχουν σημειωθεί στο οδικό και υδρευτικό δίκτυο χαρακτηρίζονται από τις αρχές «ανυπολόγιστες». Όπως αναφέρουν τοπικοί φορείς, ακόμη και αυτή την ώρα αρκετά χωριά παραμένουν χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό, καθώς δεκάδες σωληνώσεις έχουν καταστραφεί ή παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά.
Στον τομέα της ηλεκτροδότησης, οι τεχνικοί της ΔΕΔΔΗΕ έδωσαν έναν αγώνα δύο εικοσιτετραώρων για να αποκαταστήσουν τις πιο κρίσιμες βλάβες. Παρά τις δυσμενείς συνθήκες, κατάφεραν να επαναφέρουν προσωρινά το ρεύμα σε πολλά χωριά που είχαν μείνει στο σκοτάδι μέσα στην καρδιά του χειμώνα, με τη θερμοκρασία να έχει πέσει και το νερό να έχει πλημμυρίσει σπίτια και εκτάσεις.
Μετέωρα: Η γέφυρα προς Καλαμπάκα κάτω από το νερό
Αδιάβατοι παραμένουν δρόμοι από τις κατολισθήσεις και τους φουσκωμένους χειμάρρους.
Κατολισθήσεις, καθιζήσεις και φερτά υλικά καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση στα ορεινά τμήματα του δήμου Μετεώρων, όπως κατέγραψε η ΕΡΤ.
Η γέφυρα της Καλλιρρόης που έχει καταστραφεί από τα νερά του κρανιώτικου ρέματος έδινε πρόσβαση από τα χωριά του Ασπροπόταμου προς την Καλαμπάκα και αντίστροφα .
Στην Κέρκυρα χαρακτηρίζεται ολική η καταστροφή στους Καρουσάδες ενώ κλιμάκια του ΕΛΓΑ καταγράφουν τις ζημιές στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο. Τα προβλήματα παραμένουν στο οδικό δίκτυο , συγκεκριμένα στον Άγιο Στέφανο μέσω Στάουσας και στο Σιδάρι στην Βόρεια Κέρκυρα.
