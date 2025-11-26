Κλειστά τα σχολεία λόγω Adel σε κεντρική και νότια Κέρκυρα – Αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα
Η νέα κακοκαιρία που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από σήμερα, προκαλεί ανησυχία σε αρκετές περιοχές.
Κλειστά θα είναι σήμερα Τέταρτη 26 Νοεμβρίου τα σχολεία και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί στην κεντρική και στη νότια Κέρκυρα μετά από απόφαση των δήμων λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας.
Επίσης, κλειστό θα παραμείνει και το πανεπιστήμιο στο νησί.
Το απόγευμα της Τρίτης, συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο τόσο του Δήμου όσο και της Περιφέρειας μετά και την πρόγνωση για έντονα καιρικά φαινόμενα που αναμένεται να εκδηλωθούν στο νησί από τα ξημερώματα της Τετάρτης.
Σε κόκκινο συναγερμό
Το νησί βρίσκεται σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού έως και την Παρασκευή. Μάλιστα, σήμερα πρωί αναμένεται στην Κέρκυρα ομάδα της ΕΜΑΚ Ιωαννίνων με ειδίκευση στη διάσωση από ορμητικά νερά προκειμένου να ενισχύσει και να συνδράμει, εφόσον χρειαστεί, την Πυροσβεστική υπηρεσία.
