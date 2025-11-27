Σε πλήρη εξέλιξη είναι κακοκαιρία Adel που σαρώνει σταδιακά τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά με σφοδρές βροχοπτώσεις που προκαλούν πλημμυρικά φαινόμενα, τοπικές χαλαζοπτώσεις ακόμα και ανεμοστρόβιλους.

Τις τελευταίες ώρες τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν επηρεάσει περιοχές της δυτικής και νότιας Πελοποννήσου, ενώ αργά το απόγευμα ισχυρή καταιγίδα χτύπησε και την Αττική.

Τις επόμενες ώρες τα φαινόμενα θα περιοριστούν σε Ήπειρο και δυτική Ελλάδα.

Η εξέλιξη του καιρού live



Σύμφωνα με την ΕΜΥ και την Πολιτική Προστασία μέχρι αργά το βράδυ θα επηρεάζονται με ισχυρές βροχές και καταιγίδες περιοχές στη δυτική και νότια Πελοπόννησο στη Στερεά Ελλάδ, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Την Παρασκευή (28-11-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

δ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Ισχυρή βροχή στην Αθήνα

Μεγάλες καταστροφές

Δύσκολο το σκηνικό του καιρού, και σήμερα καθώς η κακοκαιρία Adel συνεχίζει να πλήττει τη χώρα με σφοδρότητα. Σαρώνει Ιόνιο, Ήπειρο και γενικότερα τη Δυτική Ελλάδα. Ποτάμια υπερχείλισαν, κατέρρευσε πλαγιά στα Ιωάννινα. Στα Τζουμέρκα σπίτια κρέμονται στο κενό. Σοβαρά προβλήματα έχουν προκληθεί στην Κέρκυρα στις περιοχές Ποταμός, Αη Γιάννης, Κοκκίνι, Κοντόκαλι. Ανεμοστρόβιλος στη Φοινικούντα ξήλωσε στέγες σπιτιών και προκάλεσε ζημιές σε επιχειρήσεις.



Στα Τζουμέρκα η κατάσταση είναι δραματική. Στην περιοχή έχουν σημειωθεί πάνω από έξι μεγάλες κατολισθήσεις και διαρκώς κάτοικοι και αρχές βλέπουν να υποχωρούν τα εδάφη, ενώ έσπασε το φράγμα ποταμού Αγναντίδη από τα ορμητικά νερά και την μεγάλη πίεση των φερτών υλικών.

Ανεμοστρόβιλος στη Φοινικούντα

Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία Adel κατά το πέρασμά της από τη νοτιοδυτική Μεσσηνία το πρωί της Πέμπτης, ενώ ανεμοστρόβιλος χτύπησε τη Φοινικούντα αφήνοντας πίσω του ξεριζωμένα δέντρα και κατεστραμμένες στέγες σπιτιών.



Από τη μανία των ανέμων αποκολλήθηκαν στέγαστρα και έσπασαν τζαμαρίες, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα τμήμα της περιοχής να μείνει χωρίς ρεύμα.

Στα Τρίκαλα

Σημαντική ποσότητα νερού δέχτηκε και ο νομός Τρικάλων, με τον καταρράκτη της Παλαιοκαρυάς να έχει φουσκώσει εντυπωσιακά λόγω των συνεχόμενων βροχοπτώσεων,των τελευταίων ημερών.

Οι εικόνες από το σημείο δείχνουν τη δύναμη του νερού να αυξάνεται, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο σκηνικό.

Στην Αμφιλοχία

Φούσκωσε ρέμα στην Αμφιλοχία από την κακοκαιρία, κατεβάζει τεράστιες ποσότητες νερού στον Αμβρακικό – Δείτε βίντεο

Σημαντικές ποσότητες νερού κατεβάζει το ρέμα Αγγέλω, κοντά στην Αμφιλοχία, καθώς το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή έχει ήδη αρχίσει να αφήνει έντονο αποτύπωμα στο υδρογραφικό δίκτυο.

Η συνεχής και έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών έχει προκαλέσει ραγδαία αύξηση της στάθμης του ρέματος, με αποτέλεσμα μεγάλοι όγκοι νερού να κινούνται με ταχύτητα προς τον Αμβρακικό κόλπο και να εκβάλλουν με ορμή σε αυτόν.

Οι εικόνες που δημοσιεύονται από την τοπική ιστοσελίδα Agriniopress, με τα ορμητικά λασπόνερα να κατεβαίνουν από το ρέμα, είναι ενδεικτικές της έντασης του φαινομένου. Το νερό έχει αποκτήσει καφέ απόχρωση από τις φερτές ύλες, ενώ η δύναμη της ροής αποτυπώνει την πίεση που δέχεται το δίκτυο των μικρών ρεμάτων και χειμάρρων στην περιοχή της Αμφιλοχίας.