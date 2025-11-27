Κακοκαιρία Adel: Σοβαρά προβλήματα στη Μεσσηνία – Ανεμοστρόβιλος χτύπησε τη Φοινικούντα
Ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις στη Μεσσηνία - Εκτεταμένες φθορές σε υποδομές και διακοπές ρεύματος από την κακοκαιρία - Προσπάθεια προσωρινής καταγραφής των ζημιών
Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε η κακοκαιρία Adel κατά το πέρασμά της από τη νοτιοδυτική Μεσσηνία το πρωί της Πέμπτης, ενώ ανεμοστρόβιλος χτύπησε τη Φοινικούντα αφήνοντας πίσω του ξεριζωμένα δέντρα και κατεστραμμένες στέγες σπιτιών.
Από τη μανία των ανέμων αποκολλήθηκαν στέγαστρα και έσπασαν τζαμαρίες, ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με αποτέλεσμα τμήμα της περιοχής να μείνει χωρίς ρεύμα.
Επίσης, όπως αναφέρουν τα τοπικά μέσα, επλήγη ιδιαίτερα μία ξενοδοχειακή μονάδα, οι εγκαταστάσεις ενός κάμπινγκ και κάποια καταστήματα.
Τα ισχυρά φαινόμενα από την κακοκαιρία Adel έχουν πλήξει πολλές περιοχές της χώρας, με την ΕΜΥ να έχει σημάνει κόκκινο συναγερμό. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Υπηρεσίας, η κακοκαιρία θα προκαλέσει σήμερα και και την Παρασκευή βροχές και καταιγίδες σε όλη σχεδόν τη χώρα.
Τα φαινόμενα σε πολλά τμήματα της δυτικής και βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.
Κακοκαιρία Adel: Στη Φοινικούντα τα μεγαλύτερα προβλήματα
Ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, επεσήμανε μιλώντας στο eleftheriaonline.gr ότι τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται κυρίως στην περιοχή Μαυροβούνι της Φοινικούντας.
Ο ίδιος τόνισε ότι καταβάλλεται προσπάθεια να γίνει καταγραφή της κατάστασης και να δοθεί βοήθεια όπου χρειάζεται, σημειώνοντας παράλληλα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα συνεργεία καθώς ανά διαστήματα εκδηλώνεται ισχυρή βροχόπτωση.
