Κακοκαιρία Adel: Αποκολλήθηκε τμήμα οροφής κολυμβητηρίου στην Κέρκυρα
Τμήμα οροφής του κολυμβητηρίου στην Κέρκυρα αποκολλήθηκε λόγω της έντονης κακοκαιρίας
Αντιμέτωπη με έντονα καιρικά φαινόμενα είναι ξανά η Κέρκυρα, ενώ σε κλοίο κακοκαιρίας ήταν και τις προηγούμενες μέρες το νησί.
Το απόγευμα της Τετάρτης τμήμα της οροφής κολυμβητηρίου αποκολλήθηκε την ώρα που μέσα υπήρχε κόσμος.
Το περιστατικό στην Κέρκυρα
Συγκεκριμένα ένα κομμάτι πλεξιγκλάς αποκολλήθηκε από την κορυφή του κολυμβητηρίου στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Κέρκυρας.
Μάλιστα, είχε προηγηθεί μια σύντομη αλλά πολύ δυνατή καταιγίδα, η οποία συνοδευόταν από ισχυρούς ανέμους.
Το κολυμβητήριο εκκενώθηκε προκειμένου η Πυροσβεστική Υπηρεσία να προχωρήσει με ασφάλεια στην επιχείρηση απομάκρυνσης του τμήματος της οροφής.
Η κακοκαιρία Adel
Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για την κακοκαιρία που θα είναι ιδιαίτερα έντονη και θα δοκιμάσει τις αντοχές περιοχών που ήδη έχουν πληγεί ή είναι ευάλωτες σε πλημμυρικά φαινόμενα. Η Πέμπτη και η Παρασκευή θα είναι οι πιο δύσκολες μέρες καθώς οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.
Ειδικότερα σήμερα Τετάρτη (26-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
- Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.
- Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.
- Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.
