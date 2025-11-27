Η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο καιρού για την κακοκαιρία Adel που εκδόθηκε την Τρίτη σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι καιρικό σύστημα με το όνομα «Adel» θα επηρεάσει σήμερα Πέμπτη 27/11 και αύριο Παρασκευή 28/11 με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:

Την Πέμπτη (27/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Την Παρασκευή (28/11) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης

β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι

δ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας Adel

Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου – Για ποιες περιοχές θα εκδοθεί «RED CODE»

Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου. Θέμα της συνεδρίασης η κακοκαιρία για σήμερα Πέμπτη και αύριο Παρασκευή.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής:

1) Σήμερα Πέμπτη βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές , ωστόσο ισχυρά θα είναι τα φαινόμενα στη δυτική Ελλάδα, στη Λακωνία, καθώς και στην Κεντρική Μακεδονία (Νομοί Σερρών και Χαλκιδικής), την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

2) Αύριο Παρασκευή συνεχίζεται η κακοκαιρία στη χώρα μας, ωστόσο στη δυτική Ελλάδα ο καιρός θα γίνει γρήγορα άστατος. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά πολύ ισχυρά στην ανατολική Μακεδονία τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα.

Το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) θα επικοινωνήσει με τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού προκειμένου να πραγματοποιήσουν άμεσα Συμβούλια Πολιτικής Προστασίας, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να τεθούν σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Τέλος, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, θα εκδώσει σήμερα κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» για τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου (Δωδεκάνησα).

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκονται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας «RED CODE» οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.