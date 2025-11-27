newspaper
Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025
27.11.2025 | 09:26
Ανατράπηκε φορτηγό στη Λεωφόρο Σχιστού - Νεκρή μία γυναίκα
Δήμαρχος Κέρκυρας στο in: Έπεσαν 100 με 120 χιλιοστά βροχής μέσα σε δύο ώρες – Η κατάσταση ήταν δύσκολη
Ελλάδα 27 Νοεμβρίου 2025 | 11:37

Δήμαρχος Κέρκυρας στο in: Έπεσαν 100 με 120 χιλιοστά βροχής μέσα σε δύο ώρες – Η κατάσταση ήταν δύσκολη

Εκτεταμένα και σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία Adel στην Κέρκυρα - Τι λέει ο δήμαρχος στο in.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μια δύσκολη νύχτα βίωσαν πολλές περιοχές τη Δυτικής Ελλάδας καθώς η κακοκαιρία Adel προκάλεσε πλημμύρες, κατολισθήσεις και εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές.

Στην Κέρκυρα οι κάτοικοι βίωσαν μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα λόγω των συνεχόμενων βροχοπτώσεων και των ισχυρών καταιγίδων που προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα. Μάλιστα το βράδυ της Τετάρτης εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 στους κατοίκους και των δύο περιοχών, καλώντας τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, καθώς τα έντονα φαινόμενα είχαν ήδη επιφέρει εκτεταμένες ζημιές.

«Ήταν πολύ δύσκολα – υπερχείλισαν ρέματα, ποτάμια, χείμαρροι και αντιμετώπισαν προβλήματα οι περιαστικές περιοχές γύρω από την πόλη σε ακτίνα 8 χιλιομέτρων»

Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται στον Ποταμό, όπου όλοι οι δρόμοι είναι καλυμμένοι από νερά, αλλά και στον κάμπο της Αλεπούς και το Τρίκλινο, όπου υπερχείλισε ρέμα.

Στις περιοχές Αγίων Δέκα, Μπενίτσες και στη Δασιά παρατηρήθηκαν κατολισθήσεις τοιχίων, αυξάνοντας τον κίνδυνο για μετακινήσεις. Άνδρες της ΕΜΑΚ χρειάστηκε να επιχειρήσουν ακόμη και με φουσκωτές βάρκες για να απεγκλωβίσουν κατοίκους, όπως φαίνεται και στο βίντεο του Corfupress.gr.

YouTube thumbnail

Η κατάσταση ήταν δύσκολη

«Χθες σημειώθηκαν πολύ δυνατές βροχοπτώσεις στον κεντρικό δήμο της Κέρκυρας. Οι σταθμοί κατέγραψαν 100 με 120 χιλιοστά βροχής μέσα σε δύο ώρες. Ήταν πολύ δύσκολα – υπερχείλισαν ρέματα, ποτάμια, χείμαρροι και αντιμετώπισαν προβλήματα οι περιαστικές περιοχές γύρω από την πόλη σε ακτίνα 8 χιλιομέτρων. Καταστήματα και σπίτια στα χαμηλά σημεία της περιαστικής ζώνης υπέστησαν ζημιές. Ζημιές σημειώθηκαν και στο οδικό δίκτυο με σπασίματα του οδοστρώματος και πτώση τοιχίων και πρανών», δήλωσε στο in ο δήμαρχος Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος.

Όπως τόνισε «η εικόνα σήμερα είναι πολύ βελτιωμένη. Η στάθμη των ρεμάτων έπεσε και αυτή τη στιγμή έχουμε μικροβροχές οπότε και εργάζονται ανεμπόδιστα τα συνεργεία και τα μηχανήματα Δήμου και Περιφέρειας. Το ερώτημα είναι: ήταν παραγωγικές από άποψη λειψυδρίας αυτές οι βροχοπτώσεις; Στην Κέρκυρα έπεσαν σε ένα ήδη πολύ κορεσμένο έδαφος λόγω της κακοκαιρίας της περασμένης εβδομάδας, με αποτέλεσμα τις υπερχειλίσεις ποταμών και ρεμάτων», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πουλημένος

Κατολισθήσεις, υπερχείλιση ρεμάτων, πλημμύρες

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχτεί κλήσεις για αντλήσεις υδάτων από υπόγεια, ισόγεια και επιχειρήσεις, καθώς και για κοπές δέντρων.  Η κακοκαιρία επηρέασε ακόμη και τη λειτουργία του Δήμου, καθώς η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν πραγματοποιήθηκε λόγω πλημμύρας στην αίθουσα από νερά που εισήλθαν από την οροφή.

Σήμερα θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία στο Δήμο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι χθες κομμάτι πλεξιγκλάς αποκολλήθηκε από την οροφή του κολυμβητηρίου στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Κέρκυρας, την ώρα που μέσα σε αυτό βρίσκονταν παιδιά με τους γονείς τους, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Το κολυμβητήριο εκκενώθηκε ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία προχώρησε σε απομάκρυνση του πλεξιγκλάς.

