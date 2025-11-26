Αντιμέτωπη με έντονα καιρικά φαινόμενα είναι ξανά η Κέρκυρα. Πλημμυρικά φαινόμενα έχουν ήδη καταγραφεί στην περιοχή Αλυκών και στον Ποταμό. Αναφορές για μεγάλα προβλήματα στο ρεύμα της Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας στην Κέρκυρα (ύψος της Αγίας Αικατερίνης).

Στο μεταξύ, τμήμα της οροφής κολυμβητηρίου αποκολλήθηκε την ώρα που μέσα υπήρχε κόσμος. Συγκεκριμένα ένα κομμάτι πλεξιγκλάς αποκολλήθηκε από την κορυφή του κολυμβητηρίου στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο της Κέρκυρας.

Η σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Κ. Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων αναβλήθηκε καθώς στην αίθουσα της ΠΕ Κέρκυρας ( πρώην Νομαρχία ) υπήρξε εισροή υδάτων.

Σύσκεψη για την κακοκαιρία

Νωρίτερα, η περιφέρεια Ιονίων Νήσων συμμετείχε στη διϋπουργική σύσκεψη που με θέμα την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση ισχυρών βροχών και καταιγίδων, υπό τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Στη σύσκεψη συμμετείχε ο αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας & Υπεύθυνος Πολιτικής Προστασίας της ΠΙΝ, Αλέξανδρος Δήμου και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας της περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω επιδείνωση

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / EAA, τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 26/11 ο καιρός θα παρουσιάσει περαιτέρω επιδείνωση. Τα φαινόμενα στα Επτάνησα, στα δυτικά ηπειρωτικά, στην Πελοπόννησο, στην Ανατολική Μακεδονία και στα Θράκη θα ενταθούν, ιδιαίτερα στα δυτικά όπου τοπικά θα έχουν πολύ έντονα χαρακτηριστικά και θα συνοδευτούν από χαλαζοπτώσεις. Κατά τη διάρκεια της νύχτας προς Πέμπτη 27/11 τα φαινόμενα θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές της υπόλοιπης χώρας.